[{"available":true,"c_guid":"b3d679de-125b-407a-8616-75829a091bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos népszavazást tartanának a kérdésben. ","shortLead":"Országos népszavazást tartanának a kérdésben. ","id":"20191121_A_Momentum_belengette_a_nepszavazast_az_atletikai_stadionrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3d679de-125b-407a-8616-75829a091bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1791bd9d-f073-4ce7-98a3-3013ec4fd2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_A_Momentum_belengette_a_nepszavazast_az_atletikai_stadionrol","timestamp":"2019. november. 21. 08:29","title":"A Momentum belengette a népszavazást az atlétikai stadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről szóló tervezete is van már a főpolgármesternek, amelyet a november 27-i ülésen terveznek megtárgyalni.","shortLead":"Erről szóló tervezete is van már a főpolgármesternek, amelyet a november 27-i ülésen terveznek megtárgyalni.","id":"20191121_karacsony_gergely_budapest_parkolasi_maffia_kupper_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a502aa0f-f045-4441-91ce-2d66b163fe4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_karacsony_gergely_budapest_parkolasi_maffia_kupper_andras","timestamp":"2019. november. 21. 15:31","title":"Karácsony teljesen átszabná a fővárosi parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ac6434-9ea0-4949-816d-a9039930d68f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagykarácsonyi Mikulásházban csaptak fel a lángok.","shortLead":"A nagykarácsonyi Mikulásházban csaptak fel a lángok.","id":"20191119_Kigyulladt_a_telapo_dolgozoszobaja_a_sarbogardi_tuzoltok_oltottak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac6434-9ea0-4949-816d-a9039930d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5366ce63-f869-4bde-8419-2b70308fd59f","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Kigyulladt_a_telapo_dolgozoszobaja_a_sarbogardi_tuzoltok_oltottak_el","timestamp":"2019. november. 19. 17:31","title":"Kigyulladt a télapó dolgozószobája, a sárbogárdi tűzoltók oltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020039fc-80f2-490c-ab2b-3a756543e95f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi felhőszolgáltatás akár 50 GB-nyi, jól kezelhető tárhelyet kínál. Azonban van egy, nem is akármilyen feltétel ehhez.","shortLead":"Az alábbi felhőszolgáltatás akár 50 GB-nyi, jól kezelhető tárhelyet kínál. Azonban van egy, nem is akármilyen feltétel...","id":"20191120_50_gb_tarhely_ingyenes_kwiqflick","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=020039fc-80f2-490c-ab2b-3a756543e95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736832a6-b56c-45d5-bd7f-e346f50ca3bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_50_gb_tarhely_ingyenes_kwiqflick","timestamp":"2019. november. 20. 12:03","title":"50 GB ingyentárhelyhez juthat, ha jó a rábeszélőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb stadionépítésről szóló népszavazást kezdeményezne a Momentum, Putyin újabb EU-tagállam kilépéséről elmélkedik, felszámolják a tüntetést a hongkongi egyetemnél. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb stadionépítésről szóló népszavazást kezdeményezne a Momentum, Putyin újabb EU-tagállam kilépéséről elmélkedik...","id":"20191121_Radar360_Karacsony_nem_fel_a_haborutol_Tusk_kizarassal_fenyeget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eaa157-1ce7-442a-b44c-51b160b1d61c","keywords":null,"link":"/360/20191121_Radar360_Karacsony_nem_fel_a_haborutol_Tusk_kizarassal_fenyeget","timestamp":"2019. november. 21. 08:00","title":"Radar360: Karácsony nem fél a háborútól, Tusk kizárással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt róluk igazolás, így nem lehetett tudni, egészségesek-e.","shortLead":"Nem volt róluk igazolás, így nem lehetett tudni, egészségesek-e.","id":"20191121_jeloletlen_sertes_nebih_tolna_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e032af-685b-4012-bf2f-542defa293b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_jeloletlen_sertes_nebih_tolna_megye","timestamp":"2019. november. 21. 15:06","title":"104-ből 100 sertésnél bukkant problémákra a Nébih Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c7ff4-566f-432a-b67d-15c4c395cb5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar férfi egy angliai lakásból üzemeltette hamis alkatrészeket árusító online boltját.","shortLead":"A magyar férfi egy angliai lakásból üzemeltette hamis alkatrészeket árusító online boltját.","id":"20191120_autoalkatresz_hamisitvany_online_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c7ff4-566f-432a-b67d-15c4c395cb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f47f545-b35c-480d-a2d4-277e46fd6148","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_autoalkatresz_hamisitvany_online_kereskedelem","timestamp":"2019. november. 20. 16:47","title":"Autóalkatrészekkel seftelő magyart büntettek Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb út a közös deviza használata. De egyáltalán nem mindegy, mely államok állnak össze, hogy közös pénzük legyen, és az sem, milyen feltételekkel vezetik be azt.","shortLead":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb...","id":"20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf17cc1-b8f6-4831-bd1a-65b5933fd28a","keywords":null,"link":"/360/20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","timestamp":"2019. november. 20. 07:01","title":"Eurázsiai közös pénz? Moszkva és Peking beleköphet Matolcsy levesébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]