Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acf4d890-0067-478b-9002-8d69a3c4286f","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Sokszor hallható üzleti körökben, hogy az EU egyik legkedveltebb helyszínei adózás szempontjából Málta és Ciprus – de vajon miben is különböznek a szigetországok a magyar szabályozástól? Cikkünkben megpróbálunk tiszta vizet önteni a pohárba.","shortLead":"Sokszor hallható üzleti körökben, hogy az EU egyik legkedveltebb helyszínei adózás szempontjából Málta és Ciprus – de...","id":"crystalgroup_20191120_Hazankban_vagy_a_Foldkozitengeren_jobb_az_adoklima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acf4d890-0067-478b-9002-8d69a3c4286f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbac332-ba35-47f8-a70e-89b1f3ad3436","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191120_Hazankban_vagy_a_Foldkozitengeren_jobb_az_adoklima","timestamp":"2019. november. 20. 07:30","title":"Hazánkban vagy a Földközi-tengeren jobb az adóklíma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a kékvérű brit márka első SUV-ja, melynek \"szívét\" a német AMG szállítja. ","shortLead":"Megérkezett a kékvérű brit márka első SUV-ja, melynek \"szívét\" a német AMG szállítja. ","id":"20191120_zero_villany_biturbo_v8_az_aston_martin_elso_divatterepjarojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58282531-f643-4454-8850-5a40980a374a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_zero_villany_biturbo_v8_az_aston_martin_elso_divatterepjarojaban","timestamp":"2019. november. 21. 06:41","title":"Zéró villany: biturbó V8 az Aston Martin első divatterepjárójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében csütörtök reggel. Áldozatokról vagy károkról nem szólnak az első jelentések.\r

","shortLead":"6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében csütörtök reggel. Áldozatokról vagy károkról nem...","id":"20191121_foldrenges_laosz_thaifold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ab54c3-b228-4ecd-991e-faea9a522f6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_foldrenges_laosz_thaifold","timestamp":"2019. november. 21. 06:11","title":"Erős földrengés rázta meg Laoszt és Thaiföldet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87f3130-14b5-4517-a272-1eb39d5ca09f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pakliból hiányoznak a piros és kék lapok, és egy speciális kártya is szerepel benne. ","shortLead":"A pakliból hiányoznak a piros és kék lapok, és egy speciális kártya is szerepel benne. ","id":"20191121_Politikamentes_UNOt_adtak_ki_az_amerikai_elnokvalasztas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c87f3130-14b5-4517-a272-1eb39d5ca09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f090617-8e30-4acd-9a54-d1ca28693da4","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Politikamentes_UNOt_adtak_ki_az_amerikai_elnokvalasztas_miatt","timestamp":"2019. november. 21. 10:35","title":"Politikamentes UNO-t adtak ki az amerikai elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfit hazájában sikkasztás miatt keresték. ","shortLead":"A férfit hazájában sikkasztás miatt keresték. ","id":"20191121_Letartoztattak_egy_orosz_bankart_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b2352-fe90-447e-a25e-43015be0eb2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Letartoztattak_egy_orosz_bankart_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 21. 09:14","title":"Letartóztattak egy orosz bankárt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eva-Marie Persson ügyész arról számolt be kedden, hogy leállítják a Julian Assange ellen 2010-ben, nemi erőszak gyanúja miatt indított nyomozást.","shortLead":"Eva-Marie Persson ügyész arról számolt be kedden, hogy leállítják a Julian Assange ellen 2010-ben, nemi erőszak gyanúja...","id":"20191119_Leallitottak_a_Julian_Assange_elleni_nyomozast_Svedorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39120d7-4fc0-487e-b730-7fcf1e022479","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Leallitottak_a_Julian_Assange_elleni_nyomozast_Svedorszagban","timestamp":"2019. november. 19. 15:44","title":"Leállították a Julian Assange elleni nyomozást Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","shortLead":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","id":"20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ee8b3-b071-4919-874b-9e1d7896588e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Időközi választást kell tartani Dunaújvárosban a jobbikos polgármester parlamenti helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f6de86-eb81-4392-bef0-b9093fd9ea62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm második részében szemtanúi lehetünk a rabszolgasorban tartott Maris mindennapi megaláztatásának. A nő nevére hitelt vettek fel, amivel sakkban tartják, de a rendőrség nem segít.","shortLead":"Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm második részében szemtanúi lehetünk a rabszolgasorban tartott Maris mindennapi...","id":"20191118_Doku360_Egy_no_fogsagban_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2f6de86-eb81-4392-bef0-b9093fd9ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5129c6f-04c7-4fd4-9960-64181a3a5122","keywords":null,"link":"/360/20191118_Doku360_Egy_no_fogsagban_masodik_resz","timestamp":"2019. november. 19. 19:00","title":"Doku360: \"Most meghaltál, azt írtad alá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]