[{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslatban szereplő intézmények jobbára ugyanazok, amelyeket már az intézmények is szüneteltetnek szakemberhiány miatt. Az EMMI álhírnek nevezte a cikkben foglaltakat. ","shortLead":"A javaslatban szereplő intézmények jobbára ugyanazok, amelyeket már az intézmények is szüneteltetnek szakemberhiány...","id":"20191118_Megszuntetne_tobb_korhaz_aktiv_ellatasat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1014a84-ea20-42af-8944-57dc94e0f871","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Megszuntetne_tobb_korhaz_aktiv_ellatasat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 18. 08:02","title":"Népszava: kórházi aktív ellátásokat, szülészeteket szüntetne meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kellő szerénységgel, de 30 év teljesítményének önbizalmával és az európai helyzet ismeretében mondhatni, hogy 30 éve még azt gondoltuk, Közép-Európa jövője Európa, de ma már azt látni, hogy \"mi vagyunk Európa jövője\", és \"készen is állunk erre a küldetésre\" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Prágában a bársonyos forradalom 30. évfordulójának alkalmából rendezett megemlékezésen.","shortLead":"Kellő szerénységgel, de 30 év teljesítményének önbizalmával és az európai helyzet ismeretében mondhatni, hogy 30 éve...","id":"20191117_Orban_Viktor_Pragaban_Mi_vagyunk_Europa_jovoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae6b3eb-ce2f-4c80-a02b-d076cfd1376d","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Orban_Viktor_Pragaban_Mi_vagyunk_Europa_jovoje","timestamp":"2019. november. 17. 13:38","title":"Orbán Viktor Prágában: Mi vagyunk Európa jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez volt a szombat esti programja. ","shortLead":"Ez volt a szombat esti programja. ","id":"20191118_Trump_maganvetitest_tartott_a_Jokerbol_a_Feher_Hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcab189-69ca-4605-974a-9efbbfcd9c5d","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Trump_maganvetitest_tartott_a_Jokerbol_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. november. 18. 10:19","title":"Trump magánvetítést tartott a Jokerből a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","shortLead":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","id":"20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc33422-e45f-4784-8430-1c23a36253fc","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","timestamp":"2019. november. 17. 12:45","title":"Dolgozói harmadát kirúgja a meisseni porcelánüzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem egyetemvárosa, a kormányellenes csoportok egyik főhadiszállása. A terjedő erőszak miatt a külföldiek tömegesen menekülnek el a városállamból, a brit egyetemek is egymás után szólítják fel a hazatérésre a Hongkongban cserediákként tanuló egyetemistáikat.","shortLead":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem...","id":"20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a90bc-3d22-418c-ac5e-9cb613b03c61","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","timestamp":"2019. november. 17. 11:23","title":"Hongkong végleg elsüllyedhet az erőszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament elítélte a PiS törvénytervezetét, a magyar kormánypárt viszont nem. A DK tiltakozást szervez.","shortLead":"Az Európai Parlament elítélte a PiS törvénytervezetét, a magyar kormánypárt viszont nem. A DK tiltakozást szervez.","id":"20191118_Lengyelorszag_buntetne_a_szexualis_felvilagositast_a_Fidesz_pedig_helyesel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da839db6-d8d3-4b84-bda4-b88687cce572","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Lengyelorszag_buntetne_a_szexualis_felvilagositast_a_Fidesz_pedig_helyesel","timestamp":"2019. november. 18. 11:15","title":"Lengyelország büntetné a szexuális felvilágosítást, sokan elítélték ezt, a Fidesz nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bb9d73-3d01-4d43-b4dd-ba7cda033f9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Először nyitott vidéki éttermet a Padthai Wokbar.","shortLead":"Először nyitott vidéki éttermet a Padthai Wokbar.","id":"20191116_Gyorbe_is_betette_a_labat_egy_budapesti_etteremlanc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72bb9d73-3d01-4d43-b4dd-ba7cda033f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04f3f1a-4a26-4d65-9143-7b383c85fbd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191116_Gyorbe_is_betette_a_labat_egy_budapesti_etteremlanc","timestamp":"2019. november. 16. 17:53","title":"Győrbe is betette a lábát egy budapesti étteremlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utasok szerencsére nem voltak a járaton, a sofőrt azonnal kirúgták. ","shortLead":"Utasok szerencsére nem voltak a járaton, a sofőrt azonnal kirúgták. ","id":"20191116_Ket_BKVsofor_is_ittasan_vezetett_buszt_a_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6815add3-f54c-4150-8224-7447607e96aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Ket_BKVsofor_is_ittasan_vezetett_buszt_a_heten","timestamp":"2019. november. 16. 21:39","title":"Részeg volt a sofőr a 200E repülőtéri buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]