Várhatóan 2020 júniusában, jövő évi fejlesztői konferenciáján, a WWDC-n mutatja be az Apple az iOS 14-et. Addig még sok víz fog lefolyni a Dunán, azonban vannak, akiknek már elképzelésük is van arról, mit is várnának az Apple-től ez ügyben. Közéjük tartozik egy YouTuber, Hacker 34, aki egy látványos koncepcióvideót készített az elképzelt iOS 14-ről. A videóban először a megváltozott ikonok villannak fel, majd egy vadonatúj hívási ablak, amely végre kicsi volna, így nem takarná le a teljes kijelzőt.

A videó készítője egy mindig bekapcsolva lévő képernyőrészt is javasol, illetve az osztott kijelző használatát, amelynek köszönhetően fájlokat lehetne átvinni egyik alkalmazásból a másikba. Mindenképpen érdekes ötlet a több felhasználói fiók támogatása, ami nem azt jelentené, hogy külön fiókkal is be lehetne jelentkezni egyes alkalmazásokba (arra ugyanis már most is van lehetőség), hanem hogy a rendszer összességében is támogatná a különböző felhasználói fiókokat különböző beállításokkal.

Felvetődik még a videóban az iOS-billentyűzetről beszúrható GIF-ek lehetősége, a harmadik féltől származó alkalmazások alapértelmezettként történő beállítása bizonyos fájlok megnyitása esetén, illetve az, hogy a felhasználó oda pakolhassa az ikonokat a kijelzőn, ahova csak akarja. A koncepcióvideó valóban szép munka, talán az Apple-nél is felfigyelnek rá, és megvalósítanak belőle pár javaslatot.

