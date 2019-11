Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cca7f06-ba70-4008-a388-ab2e6bb5c8e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint az együttműködésnek komoly gazdasági haszna van. Az ellenzék szerint a \"keleti kalandozást\" be kellene fejezni.","shortLead":"A kormánypárt szerint az együttműködésnek komoly gazdasági haszna van. Az ellenzék szerint a \"keleti kalandozást\" be...","id":"20191122_A_Fidesz_tart_karokkal_varja_hogy_a_Turk_Tanacs_irodat_nyisson_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cca7f06-ba70-4008-a388-ab2e6bb5c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb4d3b5-7089-4866-b652-a03e5eaf9959","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_A_Fidesz_tart_karokkal_varja_hogy_a_Turk_Tanacs_irodat_nyisson_Budapesten","timestamp":"2019. november. 22. 11:51","title":"A Fidesz tárt karokkal várja, hogy a Türk Tanács irodát nyisson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca320f8-17db-4d38-95fa-2c142012c577","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Maradtak vagyonelemek az egykori Quaestor-birodalom cégeiben, csakhogy ezekből épp azoknak a kötvényeseknek nem jut, akiknek a pénzére az egész sztori épült. Ezen egyelőre az sem változtat, hogy a bíróság szerint Tarsoly a saját vagyonával is felel a hitelezőknek.","shortLead":"Maradtak vagyonelemek az egykori Quaestor-birodalom cégeiben, csakhogy ezekből épp azoknak a kötvényeseknek nem jut...","id":"20191122_Fizete_Tarsoly_Csaba_milliardok_a_Quaestorcegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca320f8-17db-4d38-95fa-2c142012c577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6181f05c-5790-4eb5-933f-982d00d470af","keywords":null,"link":"/360/20191122_Fizete_Tarsoly_Csaba_milliardok_a_Quaestorcegekben","timestamp":"2019. november. 22. 07:00","title":"Csurranó-cseppenő milliárdok a Quaestor-cégekben. Fizet-e Tarsoly Csaba, és kinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszereplős tendert írt ki az MTVA a reklámfelületeinek értékesítésére. A várható nyertes cég tulajdonosai között Fidesz-közeli szereplőket találhatunk.","shortLead":"Egyszereplős tendert írt ki az MTVA a reklámfelületeinek értékesítésére. A várható nyertes cég tulajdonosai között...","id":"20191121_Evi_7800_milliot_kaszalhat_Meszaros_es_kore_a_kozmedias_hirdeteseken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66004a3c-dd68-41d3-89c1-dc5bf2d46dd6","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Evi_7800_milliot_kaszalhat_Meszaros_es_kore_a_kozmedias_hirdeteseken","timestamp":"2019. november. 21. 12:10","title":"Évi 7-800 milliót kaszálhat Mészáros és köre a közmédiás hirdetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Edith Piaf „reinkarnációja” nemrég a párizsi Eiffel-torony 150. születésnapján énekelt, márciusban a Papp László Sportarénában lép fel.

","shortLead":"Edith Piaf „reinkarnációja” nemrég a párizsi Eiffel-torony 150. születésnapján énekelt, márciusban a Papp László...","id":"20191122_Putyin_utan_a_magyar_kozonseget_is_el_akarja_kapraztatni_jon_Mireille_Mathieu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20189bd-70a2-434e-b3fb-39170cb69460","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Putyin_utan_a_magyar_kozonseget_is_el_akarja_kapraztatni_jon_Mireille_Mathieu","timestamp":"2019. november. 22. 10:46","title":"Putyin után a magyar közönséget is el akarja kápráztatni: jön Mireille Mathieu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafaf27e-a922-4ff2-9706-b1daa6cc1b78","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó vezetője a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Az autó vezetője a helyszínen életét vesztette.","id":"20191122_kamion_szemelyauto_ajka_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dafaf27e-a922-4ff2-9706-b1daa6cc1b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e682a-b0c4-4af6-b778-1b248180a5ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_kamion_szemelyauto_ajka_halalos_baleset","timestamp":"2019. november. 22. 05:21","title":"Kamion ütközött személyautóval Ajkánál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f446e0-5854-4739-92ca-4cf9a7ee3b6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Háromszázhuszonöt éve, 1694. november 21-én született Párizsban Voltaire, azaz Francois-Marie Arouet francia író, történész és filozófus, a francia felvilágosodás egyik kiemelkedő alakja.","shortLead":"Háromszázhuszonöt éve, 1694. november 21-én született Párizsban Voltaire, azaz Francois-Marie Arouet francia író...","id":"20191121_Voltaire_FrancoisMarie_Arouet_Candide_avagy_Az_optimizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25f446e0-5854-4739-92ca-4cf9a7ee3b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5624a4b8-bd7b-40d6-8f58-13ed028c89ed","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Voltaire_FrancoisMarie_Arouet_Candide_avagy_Az_optimizmus","timestamp":"2019. november. 21. 10:13","title":"Maró gúnnyal kritizálta az egyházat, végül ellopták a csontjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az erdőirtás, a népességnövekedés és a klímaváltozás miatt vannak veszélyben a növények. ","shortLead":"Az erdőirtás, a népességnövekedés és a klímaváltozás miatt vannak veszélyben a növények. ","id":"20191121_Eltunhet_a_tropusi_novenyfajok_harmada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a880bd-c6aa-4885-bd10-ecad5ff7c145","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_Eltunhet_a_tropusi_novenyfajok_harmada","timestamp":"2019. november. 21. 15:12","title":"Eltűnhet a trópusi növényfajok harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce5158b-89f2-4a30-81ec-36324c822916","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy sor faluban fejleszthetik az óvodákat, az orvosi rendelőket, de sok egyéb feladat ellátására már nem jut pénz. Hiába engedett a gyeplőn a kormány, az adóbevételek függvényében kapott finanszírozás időnként büntetésnek hat.","shortLead":"Egy sor faluban fejleszthetik az óvodákat, az orvosi rendelőket, de sok egyéb feladat ellátására már nem jut pénz...","id":"20191121_Ontik_a_penzt_a_falvakra_de_mukodesre_sokszor_alig_futja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce5158b-89f2-4a30-81ec-36324c822916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1fad4b-cabd-4862-93ef-1a1fd6f43833","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Ontik_a_penzt_a_falvakra_de_mukodesre_sokszor_alig_futja","timestamp":"2019. november. 21. 06:30","title":"Öntik a pénzt a falvakra, sokszor mégis alig futja működésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]