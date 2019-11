Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egy ideje már nem ad ki adatokat arról, hogyan fogynak az iPhone-ok. Mások viszont gond nélkül megteszik ezt, még ha kis számolásra is szükség van az adatok értelmezéséhez.","shortLead":"Az Apple egy ideje már nem ad ki adatokat arról, hogyan fogynak az iPhone-ok. Mások viszont gond nélkül megteszik ezt...","id":"20191122_apple_iphone_eladasok_kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca7338d-f0ea-4de1-a3f7-a6ed80dcc5e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_apple_iphone_eladasok_kinaban","timestamp":"2019. november. 22. 18:03","title":"Az Apple titkolja, de a kínaiak azt mondják, jól mennek az iPhone-ok Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt vonják felelősségre az izraeli kormányfőt.","shortLead":"Csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt vonják felelősségre az izraeli kormányfőt.","id":"20191121_Vadat_emeltek_Netanjahu_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085df5e9-f187-43c2-8c76-c4cb24b7a2fe","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_Vadat_emeltek_Netanjahu_ellen","timestamp":"2019. november. 21. 18:28","title":"Vádat emeltek Benjamin Netanjahu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közúti veszélyeztetés miatt indult büntetőeljárás egy 35 éves királyszentistváni férfi ellen, aki először nem engedett előzni egy másik autóst, majd el is ütötte.","shortLead":"Közúti veszélyeztetés miatt indult büntetőeljárás egy 35 éves királyszentistváni férfi ellen, aki először nem engedett...","id":"20191121_Eloszor_nem_hagyta_elozni_aztan_elutotte_a_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493ef855-8b29-4531-916a-c77147f7b606","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Eloszor_nem_hagyta_elozni_aztan_elutotte_a_ferfit","timestamp":"2019. november. 21. 17:10","title":"Először nem hagyta előzni, aztán elütötte az autóst a királyszentistváni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Great Wall kínai és a BMW német cég közösen gyárt autókat Kínában.","shortLead":"A Great Wall kínai és a BMW német cég közösen gyárt autókat Kínában.","id":"20191123_Mostantol_kinai_a_Mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcea94f-d9cb-4100-81ad-29238895a0d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Mostantol_kinai_a_Mini","timestamp":"2019. november. 23. 08:55","title":"Mostantól kínai is a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Komoly változásokat hozhat az ítélkezésben a Kúria minapi jogegységi döntése, amely alapján több mindenkit ítélhetnek el például emberölés előkészülete címén. A volt barátnőjüket fenyegető férfiakat könnyebben el lehet majd ítélni, de az egymást zaklató diákok esetében lehet, hogy szerencsésebb lenne a felvilágosítás, mint a kriminalizálás.","shortLead":"Komoly változásokat hozhat az ítélkezésben a Kúria minapi jogegységi döntése, amely alapján több mindenkit ítélhetnek...","id":"20191123_zaklatas_online_zaklatas_borton_kuria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9b9934-910b-45cd-b276-8baa41f10af1","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_zaklatas_online_zaklatas_borton_kuria","timestamp":"2019. november. 23. 07:00","title":"Könnyebben kerülhet börtönbe az is, aki a neten fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önsegélyező pénztárakról van szó.","shortLead":"Az önsegélyező pénztárakról van szó.","id":"20191118_Igy_tehet_szert_csaknem_3_millio_forintra_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba296c1-3ea0-4e56-b902-69304eb9ff8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Igy_tehet_szert_csaknem_3_millio_forintra_ingyen","timestamp":"2019. november. 22. 11:35","title":"Így tehet szert csaknem 3 millió forintra ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Megint vezet az ELTE, új eszközökkel köteleznék Magyarországot az uniós normák betartására, orosz kémet fogtak a szerbek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megint vezet az ELTE, új eszközökkel köteleznék Magyarországot az uniós normák betartására, orosz kémet fogtak...","id":"20191122_Radar360_momentumosok_a_legnepszerubbek_vademeles_Netanjahu_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18cd51f-5dab-4c32-997f-23bb0d144ab8","keywords":null,"link":"/360/20191122_Radar360_momentumosok_a_legnepszerubbek_vademeles_Netanjahu_ellen","timestamp":"2019. november. 22. 08:00","title":"Radar360: momentumosok a legnépszerűbbek, vádemelés Netanjahu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikrofarmokat építene egy befektetői csoport Budakeszin abban az Álomvölgyben, ahol évezredes szakrális kaptárkövek maradványai vannak, ez ellen tiltakoztak helyiek és szimpatizánsok.\r

