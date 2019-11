A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban, fitnesz-karkötőkben), és az eddig használt módszereket is lekörözik az idős emberek életkilátásainak felmérésekor.

A Johns Hopkins Medicine kutatóinak vizsgálata bizonyította, hogy a viselhető eszközök, pontosabban a bennük lévő gyorsulásmérők megbízhatóan mérik a fizikai aktivitást, és jobbak, mint azok a módszerek (például felmérések), amelyeket eddig használtak az orvosok, amikor az idősebbek életkilátásait mérlegelték.

A kutatás The Journals of Gerontology: Series A című folyiratban közölt eredménye szerint a fizikai aktivitás ilyesfajta pontos és objektív mérése felülmúlja azokat az indikátorokat is (életkor, dohányzás, alkoholfogyasztás, cukorbetegség, daganatos megbetegedés vagy szívrendellenesség története), amelyekkel jelezték az öt éven belüli halál kockázatát.

A kutatók szerint az orvosoknak használniuk kellene a viselhető eszközök fitneszprofilját, hogy ebből kiindulva sarkallják pácienseiket az egészségtelen életmód megváltoztatására, a fizikai aktivitás fontosságának megértésére. Egyébként nem ez az első olyan tanulmány, amelyik a fizikai aktivitás és a halál kockázata közötti összefüggésről számol be, azonban a kutatók szerint az elsők között adnak szilárd bizonyítékot arra, hogy a viselhető aktivitásmérők a halandóság kulcsfontosságú előre jelzői.

Míg az emberek a felmérések során túl- vagy alábecsülik, hogy mennyit mozognak, addig a viselhető eszközök pontos adatokat szolgáltatnak erről. A technológia könnyen hozzáférhető és viszonylag olcsó, tehát könnyen be lehetne építeni az orvosi gyakorlatba. Mindez már csak azért is igen fontos, mert az aktivitás olyasvalami, ami megváltoztatható, szemben az életkorral vagy a genetikával.

