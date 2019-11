Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég jelent meg Koncz Zsuzsa Így volt szép című dupla CD-válogatása 39 jól ismert dallal, plusz egy eddig dobozban maradt ráadással, Weöres Sándor Majomország című versének megzenésítésével. Az énekesnő szerint aktuálisabb, mint valaha.\r

\r

","shortLead":"Nemrég jelent meg Koncz Zsuzsa Így volt szép című dupla CD-válogatása 39 jól ismert dallal, plusz egy eddig dobozban...","id":"20191126_Koncz_Zsuzsa_Egy_fraszt_van_messze_Majomoroszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a1443-2af6-4719-bc65-55790a6ab1ec","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Koncz_Zsuzsa_Egy_fraszt_van_messze_Majomoroszag","timestamp":"2019. november. 26. 09:00","title":"Koncz Zsuzsa: Egy frászt van messze Majomország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"92 darab öttalálatos szelvény volt a hatos lottón, 200 ezer forintot érnek.\r

","shortLead":"92 darab öttalálatos szelvény volt a hatos lottón, 200 ezer forintot érnek.\r

","id":"20191124_Telitalalatos_nem_volt_a_6os_lotton_de_az_5osok_szepen_fizetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad9606b-406e-4337-bd5b-fe589501b3db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Telitalalatos_nem_volt_a_6os_lotton_de_az_5osok_szepen_fizetnek","timestamp":"2019. november. 24. 17:40","title":"Telitalálatos nem volt a 6-os lottón, de az 5-ösök szépen fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezt állapította meg egy cseh kutató, aki gépi tanulásra épülő technológiát alkalmazva tanulmányozta a művet.","shortLead":"Ezt állapította meg egy cseh kutató, aki gépi tanulásra épülő technológiát alkalmazva tanulmányozta a művet.","id":"20191125_william_shakespeare_john_fletcher_viii_henrik_gepi_tanulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53af194-4437-4061-9924-66a1f9bd3fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_william_shakespeare_john_fletcher_viii_henrik_gepi_tanulas","timestamp":"2019. november. 25. 22:15","title":"Csak a felét írta Shakespeare az egyik fontos drámájának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még nem látta, itt az alkalom. ","shortLead":"Ha még nem látta, itt az alkalom. ","id":"20191124_Ma_megnezheti_az_Emmyjelolt_magyar_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59148319-2184-4494-b428-e408ae56ec1d","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Ma_megnezheti_az_Emmyjelolt_magyar_filmet","timestamp":"2019. november. 24. 12:57","title":"Ma megnézheti az Emmy-jelölt magyar filmet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy kötelezettség, amit Brüsszel írt elő. ","shortLead":"Ez egy kötelezettség, amit Brüsszel írt elő. ","id":"20191125_Kormanyszovivo_a_klimavedelmi_konzultacionak_nem_az_a_celja_hogy_megtudjuk_az_emberek_velemenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a461d6c8-3afa-4a41-a247-ed5a753b5372","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Kormanyszovivo_a_klimavedelmi_konzultacionak_nem_az_a_celja_hogy_megtudjuk_az_emberek_velemenyet","timestamp":"2019. november. 25. 11:39","title":"Kormányszóvivő: A klímavédelmi konzultációnak nem az a célja, hogy megtudjuk az emberek véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86eb7cc2-2c8a-415f-b071-caf7280b1955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik Erzsébetvárosban szórakozni”. ","shortLead":"A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik...","id":"20191125_Furcsa_javaslattal_vezetnek_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86eb7cc2-2c8a-415f-b071-caf7280b1955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a8985d-e5f3-4061-82f2-4157757bbaf7","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_Furcsa_javaslattal_vezetnek_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","timestamp":"2019. november. 25. 14:35","title":"Különösen hangzó indoklással vezetnék be az éjféli zárórát a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó a napfényes Los Angelesben mutatta be legújabb szemrevaló koncepcióautóját. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a napfényes Los Angelesben mutatta be legújabb szemrevaló koncepcióautóját. ","id":"20191125_ilyen_meno_stilusa_lesz_az_uj_hyundaioknak_vision_t_plugin_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9316d8cb-a2dd-46fa-8ca8-43a04166fcb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_ilyen_meno_stilusa_lesz_az_uj_hyundaioknak_vision_t_plugin_hibrid","timestamp":"2019. november. 25. 07:59","title":"Ilyen menő stílusa lesz az új Hyundaioknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c1d650-2d17-4045-9826-d3159603453c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum legerősebb robbanásai sokkal nagyobb energiasugárzást produkálnak, mint korábban gondolták: különleges teleszkópok segítségével két nemzetközi kutatócsoportnak sikerült észlelnie a legnagyobb energiájú gammasugarakat, amelyeket valaha gammakitörésből mértek.","shortLead":"Az univerzum legerősebb robbanásai sokkal nagyobb energiasugárzást produkálnak, mint korábban gondolták: különleges...","id":"20191124_kozmikus_oriasrobbanasok_foldi_gammasugarteleszkop_gammasugarzas_kitores_hess_magic_desy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3c1d650-2d17-4045-9826-d3159603453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a9b795-8e35-41a8-8fd5-174bfea25a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_kozmikus_oriasrobbanasok_foldi_gammasugarteleszkop_gammasugarzas_kitores_hess_magic_desy","timestamp":"2019. november. 24. 18:03","title":"A látható fénynél 100 milliárdszor nagyobb energiájú kitöréseket észleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]