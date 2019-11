Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb406867-54aa-4344-8d94-f8bdaae02f34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez volt az első támadás azóta, hogy az ultrakonzervatív királyság enyhített a szórakoztatásra vonatkozó szabályokon, amelyek a nyolcvanas évek óta voltak érvényben.","shortLead":"Ez volt az első támadás azóta, hogy az ultrakonzervatív királyság enyhített a szórakoztatásra vonatkozó szabályokon...","id":"20191112_szaud_arabia_szorakoztatas_fesztival_fellepo_keses_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb406867-54aa-4344-8d94-f8bdaae02f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806b2558-0978-470e-b2b7-2ec587000142","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_szaud_arabia_szorakoztatas_fesztival_fellepo_keses_tamadas","timestamp":"2019. november. 12. 16:29","title":"Fellépés közben késeltek meg három előadót Rijádban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az USA-ban, Kanadában és Hollandiában már elérhető a Disney+.","shortLead":"Az USA-ban, Kanadában és Hollandiában már elérhető a Disney+.","id":"20191112_disney_streaming","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3e9440-0db0-4fd1-bc0f-3a32463b058e","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_disney_streaming","timestamp":"2019. november. 12. 12:35","title":"A Disney csatába indította jedi lovagjait és szuperhőseit a streamingháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, ahol a tüntetők egy ideje már a vezetés távozását követelik. A rendőrség megerősítette, hogy rálőtt tüntetőkre. \r

","shortLead":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, ahol a tüntetők egy ideje már a vezetés távozását követelik. A rendőrség...","id":"20191111_Hongkong_megint_eles_loszerrel_lott_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf4b02a-f695-4486-8c7d-137c4878ed2f","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Hongkong_megint_eles_loszerrel_lott_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 11. 05:35","title":"Hongkong: megint éles lőszerrel lőtt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","shortLead":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","id":"20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac07cfd-215f-4cdb-be1e-d945df673f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","timestamp":"2019. november. 11. 12:32","title":"Az összes szupersportkocsiját elővette Gordon Ramsay – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a0a67b-095f-4265-bb81-983e49a4a6c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A digitális cégek ma teljesen törvényesen nem fizetnek adót, a szervezet közzétette, ezt hogyan orvosolná.","shortLead":"A digitális cégek ma teljesen törvényesen nem fizetnek adót, a szervezet közzétette, ezt hogyan orvosolná.","id":"20191112_Ez_nem_fog_tetszeni_a_kormanynak_minimalis_taokulcsot_szeretne_az_OECD","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a0a67b-095f-4265-bb81-983e49a4a6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255664b0-b5b3-4ca5-9116-481cd8637d37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Ez_nem_fog_tetszeni_a_kormanynak_minimalis_taokulcsot_szeretne_az_OECD","timestamp":"2019. november. 12. 15:21","title":"Ez nem fog tetszeni a kormánynak: minimális tao-kulcsot szeretne az OECD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","shortLead":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","id":"20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fa6728-fd80-46d9-8d51-ea89b74cc73f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","timestamp":"2019. november. 12. 11:21","title":"Íme az első kínai villanyautó, ami meghódíthatja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Blikknek adott interjút, amelyben az új főpolgármesterről is kérdezték. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Blikknek adott interjút, amelyben az új főpolgármesterről is kérdezték. ","id":"20191111_gulyas_gergely_miniszter_karacsony_gergely_torgyan_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa28e5b-32f4-49f7-b240-a2d690d0c641","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_gulyas_gergely_miniszter_karacsony_gergely_torgyan_jozsef","timestamp":"2019. november. 11. 21:23","title":"Gulyás Gergelynek fiatalon Torgyán József volt a kedvenc politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f236b555-8d66-4cbb-bfd4-a8a6d00a1dfd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság 2016-os bajnoka ismét a Torontót múlta felül a fináléban.","shortLead":"Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság 2016-os bajnoka ismét a Torontót múlta felül a fináléban.","id":"20191111_MLS_A_Seattle_lett_a_bajnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f236b555-8d66-4cbb-bfd4-a8a6d00a1dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e49a1d-4208-46c5-a1b0-59a25fe156c8","keywords":null,"link":"/sport/20191111_MLS_A_Seattle_lett_a_bajnok","timestamp":"2019. november. 11. 09:18","title":"MLS: A Seattle lett a bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]