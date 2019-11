Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f377d363-9f2f-4daf-8246-9c559ece3ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább növekszik az iPhone-ok mérete, a jövőre érkező legjobb és legdrágább változatot a mostaninál is nagyobb méretben adhatja ki a cég.","shortLead":"Tovább növekszik az iPhone-ok mérete, a jövőre érkező legjobb és legdrágább változatot a mostaninál is nagyobb méretben...","id":"20191128_apple_iphone_12_2020_kijelzomeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f377d363-9f2f-4daf-8246-9c559ece3ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257362dc-da7c-4080-bd4f-6ab553303f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_apple_iphone_12_2020_kijelzomeret","timestamp":"2019. november. 28. 12:03","title":"Minden eddiginél nagyobb iPhone-t adhat ki 2020-ban az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcbc93c-a79f-4644-b60f-1ae7bdcf8132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretnék, ha megépülne az atlétika-világbajnokság megrendezéséhez szükséges stadion. ","shortLead":"Szeretnék, ha megépülne az atlétika-világbajnokság megrendezéséhez szükséges stadion. ","id":"20191127_atletak_tuntetes_varoshaza_budapest_atletikai_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fcbc93c-a79f-4644-b60f-1ae7bdcf8132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f59b32-530c-4dd2-8a8d-3d75885e86a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_atletak_tuntetes_varoshaza_budapest_atletikai_stadion","timestamp":"2019. november. 27. 09:15","title":"Atléták tüntettek a Városházánál a közgyűlés előtt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes adással jelentkezett a szerdai RTL Híradó. A műsorban elhangzott: a Fidesz március óta közel 100 millió forintot költött Facebook-hirdetésre.","shortLead":"Érdekes adással jelentkezett a szerdai RTL Híradó. A műsorban elhangzott: a Fidesz március óta közel 100 millió...","id":"20191127_fidesz_facebook_hirdetes_onkormanyzati_valasztas_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a536d626-d906-47cf-9d71-9747786c1d60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_fidesz_facebook_hirdetes_onkormanyzati_valasztas_karacsony_gergely","timestamp":"2019. november. 27. 20:14","title":"A Fidesz csak vette és vette a Facebook-hirdetéseket, ők költötték a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kép is van, ahogy a kormányfő rápróbál a kultikus balkáni ételre.","shortLead":"Kép is van, ahogy a kormányfő rápróbál a kultikus balkáni ételre.","id":"20191128_orban_viktor_burek_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d344c8-eded-4a81-b9f6-c1c8681780af","keywords":null,"link":"/elet/20191128_orban_viktor_burek_horvatorszag","timestamp":"2019. november. 28. 09:57","title":"Orbán Viktor épp Horvátországban jár, bedobott egy bureket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag azt kéri egykori pártjától, hogy vegyék vissza.","shortLead":"Állítólag azt kéri egykori pártjától, hogy vegyék vissza.","id":"20191128_strache_ibiza_video_fpo_osztrak_szabadsagpart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85359af-7007-4419-aca0-0e0cf3a86710","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_strache_ibiza_video_fpo_osztrak_szabadsagpart","timestamp":"2019. november. 28. 08:13","title":"Úgy hírlik, az ibizás videóba belebukott Strache visszatérne a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig magyar kapusa fejsérülést szenvedett a Benfica elleni BL-mérkőzésen.","shortLead":"Az RB Leipzig magyar kapusa fejsérülést szenvedett a Benfica elleni BL-mérkőzésen.","id":"20191128_Gulacsi_jol_van_mindenre_emlekszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225961ba-5975-498e-a642-e6ecd4ccf3b7","keywords":null,"link":"/sport/20191128_Gulacsi_jol_van_mindenre_emlekszik","timestamp":"2019. november. 28. 10:15","title":"Gulácsi jól van, mindenre emlékszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","shortLead":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","id":"20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6864f0e7-fa2d-4532-80c7-eff56122e357","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 27. 13:40","title":"Gázszagot éreztek, kiürítettek egy áruházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz percek voltak, de a kollégáinak is nehezükre esett nem nevetni.","shortLead":"Nehéz percek voltak, de a kollégáinak is nehezükre esett nem nevetni.","id":"20191127_Eloben_uldozte_egy_diszno_a_gorog_teve_riporteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0ede00-6d8c-4a68-a59d-448b8b413faa","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Eloben_uldozte_egy_diszno_a_gorog_teve_riporteret","timestamp":"2019. november. 27. 09:50","title":"Élőben üldözte egy disznó a görög tévé riporterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]