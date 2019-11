Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","id":"20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63e225-9529-4960-9d17-abbaa18fc982","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","timestamp":"2019. november. 30. 15:08","title":"A tiltakozás újabb jele: fekete esernyőt nyitnak az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc88b5aa-df59-4ba0-93b8-a73bed5ee1a8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld második leghosszabb folyója, a Nílus az eddig gondoltnál jóval régebben létezik, és a tudósok azt is tudni vélik, minek köszönheti hosszú túlélését.","shortLead":"A Föld második leghosszabb folyója, a Nílus az eddig gondoltnál jóval régebben létezik, és a tudósok azt is tudni...","id":"201948_a_sok_millio_eves_nilus_legujabb_felismeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc88b5aa-df59-4ba0-93b8-a73bed5ee1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442eb2fe-dca1-4b6c-a59c-0299a798ea86","keywords":null,"link":"/360/201948_a_sok_millio_eves_nilus_legujabb_felismeres","timestamp":"2019. november. 29. 16:00","title":"Megfejtették a Nílus 30 millió éves titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba11ffdc-060e-4304-ba4f-c3cb9a407ba1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fejsérülés következtében kialakult agyi hematóma okozta Gary Rhodes váratlan halálát.","shortLead":"Fejsérülés következtében kialakult agyi hematóma okozta Gary Rhodes váratlan halálát.","id":"20191129_gary_rhodes_sef_fejserules_gyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba11ffdc-060e-4304-ba4f-c3cb9a407ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5b009-0356-4c23-b446-defa72dd6e5a","keywords":null,"link":"/elet/20191129_gary_rhodes_sef_fejserules_gyasz","timestamp":"2019. november. 29. 11:04","title":"Fejsérülésébe halt bele a brit sztárséf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018 nyarán az Ötöslottó akkori nyertese nem vette át a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményét - értesült a Szerencsejáték Zrt.-től a Pénzcentrum. A portál szerint a nyeremények fel nem vétele nem is annyira idegen a hazai szerencsevadászoktól, hetente ugyanis több ezer magyar játékos nem váltja be a nyertes szelvényét az Ötöslottón, Hatoslottón.","shortLead":"2018 nyarán az Ötöslottó akkori nyertese nem vette át a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményét...","id":"20191130_Tovabbra_is_divat_nem_felvenni_a_lottonyeremenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d9f319-ba91-4af1-9568-a5c6cec54c29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Tovabbra_is_divat_nem_felvenni_a_lottonyeremenyeket","timestamp":"2019. november. 30. 08:40","title":"Milliárdos lottónyereményt felejtett el felvenni valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03aa75dd-0f0d-4137-95e8-2d1f2499b4de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez csak a rendőrség és a TEK költsége.","shortLead":"Ez csak a rendőrség és a TEK költsége.","id":"20191130_300_milliot_emesztett_fel_Putyin_es_Erdogan_latogatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03aa75dd-0f0d-4137-95e8-2d1f2499b4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d79e16-02ee-4dfc-95d0-494077af6bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_300_milliot_emesztett_fel_Putyin_es_Erdogan_latogatasa","timestamp":"2019. november. 30. 08:14","title":"300 milliót emésztett fel Putyin és Erdogan látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ipar teljesítménye volt kiemelkedő, úgy tűnik, a cégek egyre többet költenek korszerűsítésre és automatizációra.","shortLead":"Az ipar teljesítménye volt kiemelkedő, úgy tűnik, a cégek egyre többet költenek korszerűsítésre és automatizációra.","id":"20191129_Reszletezte_a_KSH_mitol_nott_ekkorat_a_magyar_GDP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76053360-ed79-4a68-8935-4974337f384d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Reszletezte_a_KSH_mitol_nott_ekkorat_a_magyar_GDP","timestamp":"2019. november. 29. 09:55","title":"Részletezte a KSH, mitől nőtt ekkorát a magyar GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c321f2-e0b4-40c3-940f-de4f14850006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor decemberben teszi elérhetővé az autók okosórájaként beharangozott Drivey-t. Azt ígérik, a különösebb szakértelem nélkül, egyszerűen beépíthető eszközzel bárki felokosíthatja még az autóját, még akkor is, ha az már régebbi.","shortLead":"A Telenor decemberben teszi elérhetővé az autók okosórájaként beharangozott Drivey-t. Azt ígérik, a különösebb...","id":"20191129_telenor_autookosito_drivey_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02c321f2-e0b4-40c3-940f-de4f14850006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75c528-d48b-47f9-8a9f-0474e1db524e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_telenor_autookosito_drivey_alkalmazas","timestamp":"2019. november. 29. 13:38","title":"Új szolgáltatást indít az autósoknak a Telenor: sokan fognak örülni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64ad92-ce9a-4123-93b0-06d7e489c4d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaliforniában kapták le a száguldó járművet. Nem volt nehéz észrevenni.","shortLead":"Kaliforniában kapták le a száguldó járművet. Nem volt nehéz észrevenni.","id":"20191129_tesla_cybertruck_forgalom_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe64ad92-ce9a-4123-93b0-06d7e489c4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1ca5de-9681-4521-a8de-c7b81c36fdb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_tesla_cybertruck_forgalom_video","timestamp":"2019. november. 29. 21:28","title":"Kigurult Musk Cybertruckja a forgalomba, videó is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]