Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b8f06f7-1442-4167-b7c9-2d41bf3794b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LMP közös gondolkodásra hívja az embereket, hogyan lehetne Magyarországot zöld irányba állítani.","shortLead":"Az LMP közös gondolkodásra hívja az embereket, hogyan lehetne Magyarországot zöld irányba állítani.","id":"20191129_zold_nepszavazas_kezdemenyezese_lmp_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b8f06f7-1442-4167-b7c9-2d41bf3794b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a8ea10-00a4-42a9-9741-4006aac66939","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_zold_nepszavazas_kezdemenyezese_lmp_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 29. 18:50","title":"Zöld irányba akarja terelni Magyarországot az LMP, népszavazást kezdeményeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68556c39-7b7b-49bd-8922-7571c533f8f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejes Zsolt amatőr csillagász látványos módon szemlélteti a műholdak okozta fényszennyezést. A jelenség miatt a Starlink eszközei is felelősek, pedig csak pár darab kering odafent. Egyelőre.","shortLead":"Fejes Zsolt amatőr csillagász látványos módon szemlélteti a műholdak okozta fényszennyezést. A jelenség miatt...","id":"20191129_fejes_zsolt_amator_csillagasz_starlink_projekt_muhold_fenyszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68556c39-7b7b-49bd-8922-7571c533f8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c32b4-1494-4907-8c45-837b2bdaff23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_fejes_zsolt_amator_csillagasz_starlink_projekt_muhold_fenyszennyezes","timestamp":"2019. november. 29. 20:03","title":"Ha megnézi ezt a képet, megérti, miért akkora baj, hogy Elon Musk műholdakat telepít fölénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Tízmilliárdokkal kapcsolódnak be az oligarchák sokszor befektetésre nem ajánlott minősítésű cégei a Magyar Nemzeti Bank kötvényvásárlási programjába, ami a tiltott monetáris finanszírozás elvébe ütközhet.","shortLead":"Tízmilliárdokkal kapcsolódnak be az oligarchák sokszor befektetésre nem ajánlott minősítésű cégei a Magyar Nemzeti Bank...","id":"201948__mnbkotvenyprogram__bovliban__milliardok_baratoknak__hazipiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a375c-6f0e-47e2-9c33-f6f755c1d4c4","keywords":null,"link":"/360/201948__mnbkotvenyprogram__bovliban__milliardok_baratoknak__hazipiac","timestamp":"2019. november. 30. 08:15","title":"Bóvli kötvényekre megy a közpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Polgár Judit veheti át az Európai Sakkszövetség első ízben odaítélt díját az Európai Sakk Legenda női kategóriában.","shortLead":"Polgár Judit veheti át az Európai Sakkszövetség első ízben odaítélt díját az Európai Sakk Legenda női kategóriában.","id":"20191129_Legendaknak_jaro_dijat_kapott_minden_idok_legjobb_noi_sakkozoja_Polgar_Judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba06367a-16ff-4a70-bd5b-b212f6406f87","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Legendaknak_jaro_dijat_kapott_minden_idok_legjobb_noi_sakkozoja_Polgar_Judit","timestamp":"2019. november. 29. 10:35","title":"Legendáknak járó díjat kap minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti képviselő nem tud az eljárásról.","shortLead":"A kispesti képviselő nem tud az eljárásról.","id":"20191129_Kabitoszer_miatt_is_nyomoznak_Lackner_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b753e01-cbf5-40e5-9463-a6d3c375cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Kabitoszer_miatt_is_nyomoznak_Lackner_ugyeben","timestamp":"2019. november. 29. 12:05","title":"Kábítószer miatt is nyomoznak Lackner ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hogy pontosan hányat, azt nem jelentette be a német járműipari konszern.","shortLead":"Hogy pontosan hányat, azt nem jelentette be a német járműipari konszern.","id":"20191129_daimler_munkahely_autogyartas_autoipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66340bbb-4cf3-43d2-9e1c-34525d4e6d1f","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_daimler_munkahely_autogyartas_autoipar","timestamp":"2019. november. 29. 15:26","title":"Több ezer munkahelyet szüntet meg a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nagykőrösi úton történt a baleset, az Árpád utcai benzinkút közelében.","shortLead":"A Nagykőrösi úton történt a baleset, az Árpád utcai benzinkút közelében.","id":"20191128_Kamion_es_busz_utkozott_a_XIX_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72a8d17-cf68-44d5-b9e0-979f5035134c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Kamion_es_busz_utkozott_a_XIX_keruletben","timestamp":"2019. november. 28. 18:41","title":"Kamion és busz ütközött a XIX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4448b58-5779-4704-b578-89f1d44f1a0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyajtós kivitelű és 461 literes csomagtartójú modell új változata elképesztő gyorsulással kecsegtet.","shortLead":"A négyajtós kivitelű és 461 literes csomagtartójú modell új változata elképesztő gyorsulással kecsegtet.","id":"20191129_erult_zold_rendszamos_800_loerovel_tamadhat_a_hibrid_mercedesamg_gt_73","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4448b58-5779-4704-b578-89f1d44f1a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5574bb72-a360-4d5f-93c9-d7f85c121534","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_erult_zold_rendszamos_800_loerovel_tamadhat_a_hibrid_mercedesamg_gt_73","timestamp":"2019. november. 29. 06:41","title":"Őrült zöld rendszámos: 800+ lóerővel támadhat a hibrid Mercedes-AMG GT 73","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]