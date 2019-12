Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az áldozat egy férfi, akit három részeg férfi tréfált meg. Kegyetlen és halálos tréfa egy Fejér megyei faluban

Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi "The Future 50" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs borszakértőinek listájára került – jelentette be a WSET (Wine & Spirit Education Trust) és az IWSC (International Wine & Spirit Competition). A világ legjobb borszakértői között jegyeznek egy magyart

A torna győztese kijut a tokiói olimpiára. Fölényes győzelemmel kezdett a női kézilabda válogatott a vb-n

Madárraj lehetett, de a drónveszély miatt ideges a légvédelem. Radarszellem miatt zárták le a Fehér Házat

Meghatározott óraszámú működési idő után felmondják a szolgálatot a Hewlett Packard által gyártott egyes SSD meghajtók, és végleg elvesznek róluk az adatok. Ez különösen kellemetlen helyzeteket teremthet a probléma által érintett üzleti ügyfélkörben. Aki nem szeretné ezt kockáztatni, azonnal telepítsen egy firmware-frissítést – javasolja a gyártó. Végzetes hibát találtak több SSD-ben: 32 768 órányi működés után minden adat törlődik

Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk. Egészen páratlan számokat húztak ki az ötös lottón

A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","shortLead":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Már egy kávé árával is beszállhat a Föld megmentésébe

Elemében volt a házelnök, ha ez nem szólítja meg a számítózó fiatalokat, akkor semmi. DJ Kövér a Parlamentben adta elő a Tudatfoglaló Háborút