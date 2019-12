Felhasználók százai elégedetlenek a YouTube új kezdőlapja miatt, mert úgy vélik, az elrendezés zavaró. A szolgáltatás néhány hete módosított kezdőlapján. Ennek hatására az első oldalon megjelenő videók nagyobb képpel jelennek meg, szűrni azonban nem lehet, a felhasználó olyan felvételeket lát, melyekről a rendszer úgy gondolja, érdekelhetik őt.

A The Verge hosszú cikkben magyarázza a jelenség problémáját, és azzal a csattanóval zárul, hogy a videomegosztónak érdemes lenne visszatérnie az előző elrendezésre. Az új stílus nem csak mobilon és táblagépen, a weben is látszódik, és ott is ugyanaz vele a probléma: az ajánlott videók közt nagyon gyakran nem 1-2 napos vagy hetes, hanem sok éves felvételeket találni. Nálunk például 7-8 évvel korábbi feltöltések is előjöttek:

© hvg.hu

A rendszer elviekben a felhasználó érdeklődési köre alapján ajánl néznivalót, amivel önmagában nem is lenne gond. Jó dolog, ha kattintás nélkül, kizárólag görgetés útján is érdekes videók kúsznak be, de itt nem ez a helyzet: nem egyszer tapasztaltuk, hogy olyan videók is előbukkannak, melyeket több alkalommal láttunk már – évekkel korábban, még a feltöltésük idején.

A The Verge megjegyzi, a változtatás előtt sem volt tökéletes az algoritmus, de akkor tényleg friss, mindössze pár napos tartalmakat helyezett előtérbe. Bár most is találkozni ilyen videókkal, a rendszer összességében sokkal régebbi videókat is beválogat, melyek jó eséllyel már nem érdeklik a felhasználókat. Nálunk a nyolc ajánlatból négy, vagyis a kínálat fele ilyen tartalom volt. Az is gond, hogy a kezdőlapon nem lehet finomítani a keresést, nem lehet például előadóra, vagy a feltöltés dátumára, népszerűségére szűrni. Ezzel a funkcióval a Felkapott fül alatt sem találkozni, ott ugyanis csak kategorizálás alapján válogathatnak a felhasználók. A Redditen már több száz komment íródott ezzel kapcsolatban.

Nem a YouTube napjai ezek, a felhasználókat egy másik módosítás is kiborította: nincs olyan felhasználó, aki ne találkozott már a videomegosztó felugró ablakával, amely az ingyenes prémium csomagot hirdeti. Hetek óta. Kikapcsolni csak pénzért lehet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.