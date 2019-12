Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f8421e-a374-4914-b815-21174eb9771a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rosszul működő toronyórát állította a plébános, amikor bekövetkezett a tragédia.","shortLead":"A rosszul működő toronyórát állította a plébános, amikor bekövetkezett a tragédia.","id":"20191202_Kizuhant_a_templomtoronybol_az_orat_igazito_magyarbanhegyesi_pap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f8421e-a374-4914-b815-21174eb9771a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba93ce-3758-4be1-8e3d-decdfdd67c18","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Kizuhant_a_templomtoronybol_az_orat_igazito_magyarbanhegyesi_pap","timestamp":"2019. december. 02. 07:26","title":"Kizuhant a templomtoronyból az órát igazító magyarbánhegyesi pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","shortLead":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","id":"20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebc21a-b6a9-450a-bfb0-62a760800013","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","timestamp":"2019. december. 01. 15:12","title":"Zsidó szervezetek: Kósa kijelentése több ponton is sértő a zsidó közösség számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf86b0c-1059-4d05-8fe3-ea69a687fb0a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Két bevásárlóközpontot és 11 kerületi bíróságot fenyegettek meg Moszkvában hétfőn bombatámadással orosz hírügynökségek jelentései szerint.","shortLead":"Két bevásárlóközpontot és 11 kerületi bíróságot fenyegettek meg Moszkvában hétfőn bombatámadással orosz hírügynökségek...","id":"20191202_Bombariadohullam_Moszkvaban_11_birosagot_fenyegettek_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf86b0c-1059-4d05-8fe3-ea69a687fb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039de746-6aa9-4d1d-a6fb-f9a82295d029","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Bombariadohullam_Moszkvaban_11_birosagot_fenyegettek_meg","timestamp":"2019. december. 02. 12:53","title":"Bombariadó-hullám Moszkvában, 11 bíróságot fenyegettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai techcégekre kivetett francia adók miatt vágna vissza az USA.","shortLead":"Az amerikai techcégekre kivetett francia adók miatt vágna vissza az USA.","id":"20191203_100_szazalekos_buntetovammal_fenyegetik_az_amerikaiak_Franciaorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295e303d-7369-49e7-8227-d98ae2efc301","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_100_szazalekos_buntetovammal_fenyegetik_az_amerikaiak_Franciaorszagot","timestamp":"2019. december. 03. 05:34","title":"100 százalékos büntetővámmal fenyegetik az amerikaiak Franciaországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","shortLead":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","id":"20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb0e36e-fd66-4409-b0db-2a82b302ab4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","timestamp":"2019. december. 01. 13:23","title":"Iszonyú pénzt költöttek mobilon az amerikaiak a fekete pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","shortLead":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","id":"20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2697f890-28bb-4ba1-934e-c5888b71d240","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","timestamp":"2019. december. 03. 08:40","title":"Véget ért a közigazgatás újabb létszámstopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos funkció érkezhet a WhatsApp valamelyik közelgő frissítésével: lehetővé válhat önmegsemmisítő üzenetek küldése.","shortLead":"Hasznos funkció érkezhet a WhatsApp valamelyik közelgő frissítésével: lehetővé válhat önmegsemmisítő üzenetek küldése.","id":"20191203_onmegsemmisito_uzenet_whatsapp_uzenet_torlese_mindenkinel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d04ba0-93e3-4ed9-acd9-14493a3d5c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_onmegsemmisito_uzenet_whatsapp_uzenet_torlese_mindenkinel","timestamp":"2019. december. 03. 10:34","title":"Ezt a funkciót imádni fogják a WhatsApp-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt sugallja az a végzés, amelyet a HVG kapott, miután perre kellett mennie, hogy a győri önkormányzat adatokat adjon az időközben lemondott polgármester, Borkai Zsolt és apparátusa tevékenységéről.","shortLead":"Legalábbis ezt sugallja az a végzés, amelyet a HVG kapott, miután perre kellett mennie, hogy a győri önkormányzat...","id":"20191202_A_gyori_jarasbirosagon_mindenki_elfogult_ha_Borkaival_kapcsolatban_kell_donteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15097e05-bcd8-4d1f-b922-b777463656e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_A_gyori_jarasbirosagon_mindenki_elfogult_ha_Borkaival_kapcsolatban_kell_donteni","timestamp":"2019. december. 02. 13:35","title":"A győri járásbíróságon mindenki elfogult, ha Borkaival kapcsolatban kell dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]