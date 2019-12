Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogosok közeledésére kapcsolnak be a gyalogátkelő jelzőfényei.","shortLead":"A gyalogosok közeledésére kapcsolnak be a gyalogátkelő jelzőfényei.","id":"20191202_Okos_zebrat_telepitettek_egy_zugloi_suli_kozelebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200ab313-f351-4cba-b334-1978a402aa71","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Okos_zebrat_telepitettek_egy_zugloi_suli_kozelebe","timestamp":"2019. december. 02. 13:23","title":"Okoszebrát telepítettek egy zuglói suli közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98438f48-4b07-408b-b2e8-b22826aaef64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A televíziós bemutató december végén lesz, mozikban csak exkluzív vetítések keretében lehet majd megnézni az ötvenes évek Magyarországán játszódó filmet. ","shortLead":"A televíziós bemutató december végén lesz, mozikban csak exkluzív vetítések keretében lehet majd megnézni az ötvenes...","id":"20191202_Hamarosan_megnezhetjuk_az_Oscardijas_Deak_Kristof_elso_nagyjatekfilmjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98438f48-4b07-408b-b2e8-b22826aaef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c357cd90-33a5-4552-a079-f2e61e3c20ce","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Hamarosan_megnezhetjuk_az_Oscardijas_Deak_Kristof_elso_nagyjatekfilmjet","timestamp":"2019. december. 02. 11:36","title":"Év végén adják le az Oscar-díjas Deák Kristóf első nagyjátékfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi egymillió darab helyett kétmilliót gyárttatna az Apple legújabb vezeték nélküli füleséből, akkora iránta az érdeklődés.","shortLead":"Havi egymillió darab helyett kétmilliót gyárttatna az Apple legújabb vezeték nélküli füleséből, akkora iránta...","id":"20191202_apple_airpods_pro_vezetek_nelkuli_fulhallgato_havi_termeles_duplazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f28835-4f1d-45a4-95d3-70434b0e5996","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_apple_airpods_pro_vezetek_nelkuli_fulhallgato_havi_termeles_duplazasa","timestamp":"2019. december. 02. 13:03","title":"Olyan sokan veszik az az Apple fülhallgatóját, hogy duplázni kell a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","shortLead":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","id":"20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42e779-f13b-4569-afd6-af9567d4b1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. december. 02. 18:56","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: EU-s tényfeltáró csoport érkezik az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7155606e-33f9-4292-ba0b-4525ca83e2a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2-1-re verte meg a Mainz a Frankfurtot.","shortLead":"2-1-re verte meg a Mainz a Frankfurtot.","id":"20191203_Gyoztes_golt_lott_Szalai_Adam_eloszor_miota_visszatert_Mainzba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7155606e-33f9-4292-ba0b-4525ca83e2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0071b2-7d2d-4985-9d0f-3f389ed9e64f","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Gyoztes_golt_lott_Szalai_Adam_eloszor_miota_visszatert_Mainzba","timestamp":"2019. december. 03. 05:53","title":"Győztes gólt lőtt Szalai Ádám, először, mióta visszatért Mainzba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d17f06d-2783-4a68-845f-db9b8a8984c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek a megrongálódott épületek állapotfelmérését végzik majd.","shortLead":"A szakemberek a megrongálódott épületek állapotfelmérését végzik majd.","id":"20191202_Albaniai_foldrenges_magyar_mernokok_es_statikusok_is_segitenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d17f06d-2783-4a68-845f-db9b8a8984c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f1059-625f-4aa5-873c-6b7e73b3d9a8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Albaniai_foldrenges_magyar_mernokok_es_statikusok_is_segitenek","timestamp":"2019. december. 02. 21:40","title":"Albániai földrengés: magyar mérnökök és statikusok is segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff725427-44be-4ba2-99c3-c9a4bf186f96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ország történetében ez lesz az első alkalom, hogy élő személy részesül ilyen megtiszteltetésben.","shortLead":"Az ország történetében ez lesz az első alkalom, hogy élő személy részesül ilyen megtiszteltetésben.","id":"20191202_roger_federer_erme_tenisz_svajc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff725427-44be-4ba2-99c3-c9a4bf186f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4ff39d-7c80-425c-a4d3-79109445ddd1","keywords":null,"link":"/sport/20191202_roger_federer_erme_tenisz_svajc","timestamp":"2019. december. 02. 17:59","title":"Emlékérmére sajtolják Roger Federert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e81df4b-1500-4b2b-8054-eefbf2d311fc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Váriban élő Vári Fábián László A kakukknővérben ruszin és ukrán népballadákat jelentetett meg saját fordításában.","shortLead":"A Váriban élő Vári Fábián László A kakukknővérben ruszin és ukrán népballadákat jelentetett meg saját fordításában.","id":"201948_konyv__ismeretlenul_ismeros_vari_fabian_laszlo_akakukknover","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e81df4b-1500-4b2b-8054-eefbf2d311fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f273c77-eea7-4c0c-b9cc-02da117d31ff","keywords":null,"link":"/360/201948_konyv__ismeretlenul_ismeros_vari_fabian_laszlo_akakukknover","timestamp":"2019. december. 02. 12:00","title":"A balladák kárpátaljai bolondjának új kötete is telitalálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]