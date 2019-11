Az ígéreteknek megfelelően bemutatta legendás Half-Life sorozatának új játékát a Valve, amely az Alyx címet kapta. A hivatalosan 2020 márciusában megjelenő programot ugyan VR-eszközökre adják ki, a játék grafikailag sem képvisel azonos kategóriát az eddigi VR-játékokkal. Ezt már az első kedvcsináló alapján is érezni:

A Half-Life: Alyxban a történet szempontjából kulcsfontos Alyx Vance bőrébe bújhatnak a felhasználók, akik különféle technológiai vívmányokkal harcolnak a bolygót ellepő teremtmények és a pusztítást preferáló idegen faj ellen.

A játékidő kapcsán a Half-Life 2-höz hasonló terjedelmet ígér a Valve, izgalmas és csavaros sztorival. (A cselekmény egyébként a Half-Life első és második epizódja között játszódik.) A készítők hangsúlyozták azt is, hogy az Alyx nem egy kísérleti projekt, egy minden tekintetben önálló és teljes értékű videojátékról van szó.

© Valve

© Valve

© Valve

Az Alyx nem csupán a kiadó Index VR-eszközein lesz futtatható, hanem bármelyik headseten, amelyik PC-vel is kompatibilis. A Valve saját szemüvegével rendelkezők ingyen juthatnak hozzá, mindenki másnak viszont fizetnie kell.

A Valve egyúttal pontot tett az esetleges találgatások végére is: a játékot nem adják ki hagyományos PC-s vagy konzolos játékként, noha tudják, hogy a Half-Life-ért sokan rajonganak. A fejlesztők közölték azt is, ha az Alyx elnyeri a felhasználók tetszését, úgy más VR-kalandok is készülhetnek a témában.

