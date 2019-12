Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már teljesen biztos, hogy 2020. július 1-jétől csak olyan okostelefont, táblagépet és okostévét lehet majd eladni Oroszországban, amelyen ott vannak a kormány által előírt alkalmazások.","shortLead":"Most már teljesen biztos, hogy 2020. július 1-jétől csak olyan okostelefont, táblagépet és okostévét lehet majd eladni...","id":"20191203_oroszorszag_mobiltelefon_okostelefon_elore_telepitett_alkalmazas_vlagyimir_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be5cc6c-3f9a-499c-860c-965c35e9d684","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_oroszorszag_mobiltelefon_okostelefon_elore_telepitett_alkalmazas_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. december. 03. 14:03","title":"Aláírta a törvényt Putyin, más világ köszönt az orosz mobilozókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok és Oroszország új megállapodást szeretne az atomfegyverekről.","shortLead":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok...","id":"20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f887e8-bf98-4afb-8575-3d42d791199f","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. december. 03. 20:18","title":"Trump a NATO-csúcson: Új megállapodás kell az atomfegyverekről Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kéthavonta imareggelikkel fogják inspirálni Európa népeit a keresztény értékek védelmére – mondta Csizmadia László. Barsi Balázs ferences szerzetes szerint az ima által kapcsolatba lépünk Istennel, az étkezés által pedig részévé válunk az univerzumnak.\r

","shortLead":"Kéthavonta imareggelikkel fogják inspirálni Európa népeit a keresztény értékek védelmére – mondta Csizmadia László...","id":"20191202_Imareggelikkel_szall_harcba_a_kereszteny_ertekek_vedelmeert_a_COFCOKA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6da3fdb-a937-4aaf-82cc-c2c543d4e9bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Imareggelikkel_szall_harcba_a_kereszteny_ertekek_vedelmeert_a_COFCOKA","timestamp":"2019. december. 02. 11:47","title":"Imareggelikkel száll harcba a keresztény értékek védelméért a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közmunkásokat vetnek be a hó ellen, ufóképeket árvereznek, tanár lophatott Ferihegyen. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Közmunkásokat vetnek be a hó ellen, ufóképeket árvereznek, tanár lophatott Ferihegyen. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191203_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc707a94-617b-4837-8b9a-0ec88b0d85b5","keywords":null,"link":"/360/20191203_Radar360","timestamp":"2019. december. 03. 08:00","title":"Radar360: A YouTube rászállt Trumpra, András herceg újabb slamasztikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d522bd9-ecdd-4db9-8b21-f9f915d036e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább gyűrűzik a Handó Tünde búcsúztatására írt levél keltette botrány. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a honlapján tette közzé, hogy elhatárolódnak a levéltől.","shortLead":"Tovább gyűrűzik a Handó Tünde búcsúztatására írt levél keltette botrány. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a honlapján...","id":"20191203_A_Magyar_Biroi_Egyesulet_elhatarolodott_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_leveltol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d522bd9-ecdd-4db9-8b21-f9f915d036e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706f5f87-340e-4b68-82bf-c4a890d145b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_Magyar_Biroi_Egyesulet_elhatarolodott_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_leveltol","timestamp":"2019. december. 03. 21:44","title":"A Magyar Bírói Egyesület elhatárolódott a Handó Tündének írt hálálkodó levéltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf1b9cd-325f-4960-9e06-88a72e3dc775","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mateo majd kiugrott a bőréből.","shortLead":"Mateo majd kiugrott a bőréből.","id":"20191202_Messi_nyert_de_a_kisfia_vitte_el_a_showt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdf1b9cd-325f-4960-9e06-88a72e3dc775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cb24a3-75ca-4c3c-9f50-e2bb8f46e656","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Messi_nyert_de_a_kisfia_vitte_el_a_showt","timestamp":"2019. december. 02. 22:14","title":"Messi nyert, de a kisfia vitte el a show-t (Videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","shortLead":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","id":"20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e80745-7b17-4673-bb67-15fc74f100d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","timestamp":"2019. december. 02. 16:11","title":"Teherautó zuhant a Petőfi-laktanya elé, beállt Dél-Buda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]