Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elfogatóparancsot adott ki Balogh Sándor ellen.","shortLead":"Az adóhatóság után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elfogatóparancsot adott ki Balogh Sándor ellen.","id":"20191203_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec95e695-e200-4401-bda9-9a19b566617b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_rendorseg","timestamp":"2019. december. 03. 15:25","title":"Újabb körözést adtak ki a vizes vébét szervező cég gazdasági vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja a Parlament. ","shortLead":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja...","id":"20191204_senyei_obh_obt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054d7ee-76b3-4e78-85c2-3575219c1bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_senyei_obh_obt","timestamp":"2019. december. 04. 16:48","title":"Elsőre átment a meglepetésember, Handó Tünde utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A PISA-eredményekből kiderül, hogy semmi köze nincs a jó teljesítményekhez annak, hogy mennyit tanulnak a gyerekek. Sőt egy szinten túl az sem számít, mennyi pénzt fordít az állam az iskolákra.","shortLead":"A PISA-eredményekből kiderül, hogy semmi köze nincs a jó teljesítményekhez annak, hogy mennyit tanulnak a gyerekek. Sőt...","id":"20191205_Nem_feltetlenul_sok_tanulas_es_sok_penz_kell_a_jo_iskolai_eredmenyekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a34060-5999-4584-a513-f2d424b5f26f","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Nem_feltetlenul_sok_tanulas_es_sok_penz_kell_a_jo_iskolai_eredmenyekhez","timestamp":"2019. december. 05. 10:46","title":"Nem feltétlenül sok tanulás és sok pénz kell a jó iskolai eredményekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá az IT-cégre, mert jövőre több százmilliárd forint értékű informatikai pályázatot írnak majd ki, amit vélhetően ezen a részvénytársaságon keresztül is szeretnének besöpörni.","shortLead":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá...","id":"20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28055bab-ee4a-46c3-99d7-4f5a5a4195fc","keywords":null,"link":"/360/20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","timestamp":"2019. december. 04. 15:00","title":"Volt belügyes tisztek az informatikai guruként feléledő Est Média körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 16 csapatosra kibővített B divízióból három papíron erősebb ellenfél vár a magyar válogatottra 2020 őszén.","shortLead":"A 16 csapatosra kibővített B divízióból három papíron erősebb ellenfél vár a magyar válogatottra 2020 őszén.","id":"20191204_Elkeszult_a_kiemeles_ami_alapjan_kisorsoljak_a_Nemzetek_Ligaja_csoportjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbfd620-a062-4073-b490-b1a647020d10","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Elkeszult_a_kiemeles_ami_alapjan_kisorsoljak_a_Nemzetek_Ligaja_csoportjait","timestamp":"2019. december. 04. 19:07","title":"Elkészült a kiemelés, ami alapján kisorsolják a Nemzetek Ligája csoportjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f14d7b-0575-42de-8a77-e263bce5dd3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok iskolában hónapok óta nem találnak takarítót, így maguknak kell megoldani a problémát.","shortLead":"Sok iskolában hónapok óta nem találnak takarítót, így maguknak kell megoldani a problémát.","id":"20191203_Nincs_eleg_takarito_a_diakok_takaritanak_tobb_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92f14d7b-0575-42de-8a77-e263bce5dd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76802634-9a33-4974-bec4-a7e31f827490","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Nincs_eleg_takarito_a_diakok_takaritanak_tobb_iskolaban","timestamp":"2019. december. 03. 17:37","title":"Nincs elég dolgozó, a diákok takarítanak több iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy havi előfizetéses rendszert tervez bevezetni a fapados légitársaság. ","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy havi előfizetéses rendszert tervez bevezetni a fapados légitársaság. ","id":"20191203_wizz_air_torzsutas_kedvezmeny_elofizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc945386-37eb-407e-a86f-64446dedc9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_wizz_air_torzsutas_kedvezmeny_elofizetes","timestamp":"2019. december. 03. 16:17","title":"Nagy meglepetésre készül a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ha elfogadnák az orosz elnök javaslatát, akkor a NATO nem tudna reagálni, ha Oroszország megsértené a nukleáris eszközöket felszámoló szerződést – magyarázta Angela Merkel.","shortLead":"Ha elfogadnák az orosz elnök javaslatát, akkor a NATO nem tudna reagálni, ha Oroszország megsértené a nukleáris...","id":"20191204_Merkel_Nem_egyszeru_elfogadni_Putyin_raketatelepitesi_moratoriumat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0890d2e-ee90-460c-9e64-1d4e494222d4","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Merkel_Nem_egyszeru_elfogadni_Putyin_raketatelepitesi_moratoriumat","timestamp":"2019. december. 04. 19:59","title":"Merkel: Nem egyszerű elfogadni Putyin rakétatelepítési moratóriumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]