[{"available":true,"c_guid":"53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","shortLead":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","id":"20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6770b56-0a95-4d56-b7ce-ace434b5eafa","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","timestamp":"2019. december. 05. 12:48","title":"MTVA: Jó döntés volt, hogy nem megyünk az Eurovízióra, máris rekordot döntött A Dal 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház többé nem járul hozzá, hogy fotókat közöljünk előadásairól lapunkban – olvasható a szaklap „szolgálati közleményében”.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Színház többé nem járul hozzá, hogy fotókat közöljünk előadásairól lapunkban – olvasható a szaklap...","id":"20191204_Vidnyanszky_beragott_a_Szinhaz_cimu_folyoiratra_nem_enged_tobb_nemzetis_fotot_kozolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490e99ba-e38b-4f4c-af7d-f90393d02267","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Vidnyanszky_beragott_a_Szinhaz_cimu_folyoiratra_nem_enged_tobb_nemzetis_fotot_kozolni","timestamp":"2019. december. 04. 12:05","title":"Vidnyánszky berágott a Színház című folyóiratra: nem enged több nemzetis fotót közölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7c7ad8-fb79-47e3-b430-8b9fc9150053","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott minden játékosa hozzátett Szenegál 30-20-as legyőzéséhez a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott minden játékosa hozzátett Szenegál 30-20-as...","id":"20191204_kezilabda_vb_kim_rasmussen_magyarorszag_szenegal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c7c7ad8-fb79-47e3-b430-8b9fc9150053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c2b745-49c7-42ac-8e5c-8dcbcd1af01a","keywords":null,"link":"/sport/20191204_kezilabda_vb_kim_rasmussen_magyarorszag_szenegal","timestamp":"2019. december. 04. 15:23","title":"Rasmussen: Egyáltalán nem volt könnyű a meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","shortLead":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","id":"Video_Automenton_egettek_a_gumit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb47ee8-94c3-4dfc-9bd5-209237a3d575","keywords":null,"link":"/cegauto/Video_Automenton_egettek_a_gumit","timestamp":"2019. december. 05. 16:39","title":"Videó: Gazdag orosz autósoknál megint elgurult valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ef7d7f-efa1-4aa0-b083-b508ad28621a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitolnák egy módosító javaslattal az iskolahalasztási kérelmek leadásának a határidejét. Ez azonban csak azoknak jelent segítséget, akik már a szakszolgálatokhoz fordultak.","shortLead":"Kitolnák egy módosító javaslattal az iskolahalasztási kérelmek leadásának a határidejét. Ez azonban csak azoknak jelent...","id":"20191205_Iskolaerettseg_kaptak_ket_het_haladekot_a_szulok_de_az_semmire_sem_eleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ef7d7f-efa1-4aa0-b083-b508ad28621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45679052-7349-46d1-8095-6293611757a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Iskolaerettseg_kaptak_ket_het_haladekot_a_szulok_de_az_semmire_sem_eleg","timestamp":"2019. december. 05. 12:13","title":"Iskolaérettség: kaptak két hét haladékot a szülők, de az semmire sem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb86de87-f6d5-45c3-96e0-39169b26997b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter és Soproni Tamás levélben fordult Karácsony Gergelyhez, hogy támogassa a javaslatukat.","shortLead":"Niedermüller Péter és Soproni Tamás levélben fordult Karácsony Gergelyhez, hogy támogassa a javaslatukat.","id":"20191204_Munkacsoportot_hoznanak_letre_a_bulinegyed_szabalyozasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb86de87-f6d5-45c3-96e0-39169b26997b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f9d018-8ee0-439d-9dc4-188c8b6f67e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Munkacsoportot_hoznanak_letre_a_bulinegyed_szabalyozasara","timestamp":"2019. december. 04. 14:42","title":"Munkacsoportot hoznának létre a bulinegyed szabályozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b44f4a-0711-45c3-97dd-f6009c80d1b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kulcsnak az árából akár egy nagyon drága luxusautó vagy sportkocsi is kijönne.","shortLead":"Ennek a kulcsnak az árából akár egy nagyon drága luxusautó vagy sportkocsi is kijönne.","id":"20191205_165_millio_forint_ime_a_vilag_legdragabb_kocsikulcsa__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b44f4a-0711-45c3-97dd-f6009c80d1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27390993-8ffb-4c4a-8977-06e657b95693","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_165_millio_forint_ime_a_vilag_legdragabb_kocsikulcsa__video","timestamp":"2019. december. 05. 06:41","title":"165 millió forint: íme a világ legdrágább kocsikulcsa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88e45c9-22f6-4ecf-ba45-2e97fbd32efd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha magatehetetlenül hever a kerékpáros, akkor a biciklije hív segítséget a baleset utáni percben. Ami Európában az új autóknál tavaly óta kötelező – az eCall vészhívó –, ahhoz hasonlót ajánlanak biztosítótársaságok és más cégek a kerekezőknek. ","shortLead":"Ha magatehetetlenül hever a kerékpáros, akkor a biciklije hív segítséget a baleset utáni percben. Ami Európában az új...","id":"201949_veszhivo_biciklistaknak_riaszto_fejlemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88e45c9-22f6-4ecf-ba45-2e97fbd32efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bc40e1-7bc0-4e04-82e0-498a75fc2eea","keywords":null,"link":"/360/201949_veszhivo_biciklistaknak_riaszto_fejlemenyek","timestamp":"2019. december. 05. 16:00","title":"Minden kerékpárra jó lenne felszerelni egy ilyen vészhívót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]