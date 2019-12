Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a sátánizmust is a rock okozza, de ez már meg sem lep.","shortLead":"És a sátánizmust is a rock okozza, de ez már meg sem lep.","id":"20191209_A_brazil_kulturalis_alap_elnoke_levezette_a_rock_miatt_vannak_abortuszok_kiveve_a_Metallicat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f07842f-3058-4131-96e7-ecf23d5ab205","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_A_brazil_kulturalis_alap_elnoke_levezette_a_rock_miatt_vannak_abortuszok_kiveve_a_Metallicat","timestamp":"2019. december. 09. 10:24","title":"A brazil kulturális alap elnöke levezette: a rock miatt vannak abortuszok, kivéve a Metallicát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes egészében olvasható az az előterjesztés, ami szerint Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának alaposan megnőne a hatásköre.","shortLead":"Teljes egészében olvasható az az előterjesztés, ami szerint Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának...","id":"20191209_Szinte_totalis_kormanyzati_kontroll_ala_kerulne_a_kulturalis_agazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad982e49-fa35-4b66-b72b-2e9c3a87efb0","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinte_totalis_kormanyzati_kontroll_ala_kerulne_a_kulturalis_agazat","timestamp":"2019. december. 09. 09:26","title":"Szinte totális kormányzati kontroll alá kerülne a kulturális ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A forgalom a tavalyinál 8-10 százalékkal magasabb lehet – közölte Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.","shortLead":"A forgalom a tavalyinál 8-10 százalékkal magasabb lehet – közölte Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek...","id":"20191209_Karacsony_otthon_Egyre_tobben_csak_legyintenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195727b3-dc06-45e2-827c-c2fa165eb32d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_Karacsony_otthon_Egyre_tobben_csak_legyintenek","timestamp":"2019. december. 09. 12:47","title":"Telt ház lesz karácsonykor a szállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező azt mondta: ez az utolsó lépés, amellyel teljesen kivonják a szakmaiságot. ","shortLead":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező...","id":"20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d9c6dd-b6ab-4e0c-85cb-4243589ea484","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","timestamp":"2019. december. 09. 11:37","title":"Alföldi: \"Aki benyal a rendszernek, azt támogatják, aki pedig nem, az pusztuljon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konok Péter történész, publicista szerint ez csak rosszra vezet.","shortLead":"Konok Péter történész, publicista szerint ez csak rosszra vezet.","id":"20191208_Konok_Peter_Szornyu_ha_mindenfele_diktatorok_akarjak_erobol_eldonteni_mi_a_muveszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95f3f49-036c-4977-8bd9-548543abb040","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Konok_Peter_Szornyu_ha_mindenfele_diktatorok_akarjak_erobol_eldonteni_mi_a_muveszet","timestamp":"2019. december. 08. 18:32","title":"Konok Péter: Szörnyű, ha mindenféle diktátorok akarják erőből eldönteni, mi a művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nem csak a távol eső kis helységekben csökken a népességszám: a demográfiai leépülés veszélye mindinkább sújtja a nagyobb hazai települések egy részét is. ","shortLead":"Már nem csak a távol eső kis helységekben csökken a népességszám: a demográfiai leépülés veszélye mindinkább sújtja...","id":"201949_elvandorlasi_hullam_paks_tiszaujvaros_szeghalom_alejton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5393201b-fa3a-4a94-acc6-9a9b72bbf47d","keywords":null,"link":"/360/201949_elvandorlasi_hullam_paks_tiszaujvaros_szeghalom_alejton","timestamp":"2019. december. 09. 11:00","title":"Elvándorlási hullám: elavultak a 2011-es népszámlálás adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603ef27c-ab09-44d3-901b-209508a08d28","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Haszonnövények vadon élő rokonainak több ezer magját gyűjtötték be hat év alatt a világ legkülönbözőbb pontjain tudósok, akik szerint a magminták fontos szerepet játszhatnak a Föld egyre növekvő lakosságának élelmezésében akkor, amikor a globális felmelegedés veszélyezteti a növénytermesztést.","shortLead":"Haszonnövények vadon élő rokonainak több ezer magját gyűjtötték be hat év alatt a világ legkülönbözőbb pontjain...","id":"20191208_novenytermesztes_haszonnovenyek_vadon_elo_rokonai_magminta_crop_trust_klimavaltozas_elleni_harc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603ef27c-ab09-44d3-901b-209508a08d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0b3cc8-e217-4a73-84f0-5de0efb63dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_novenytermesztes_haszonnovenyek_vadon_elo_rokonai_magminta_crop_trust_klimavaltozas_elleni_harc","timestamp":"2019. december. 08. 10:03","title":"Köszönjük meg nekik: 2973 nap alatt 4644 magot gyűjtöttek be a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c14ff9e-7098-49d9-84a1-fc382f78152c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Garantáltan csökkenni fog a bevándorlás, ha a konzervatívok hatalmon maradnak – ígérte a brit miniszterelnök.","shortLead":"Garantáltan csökkenni fog a bevándorlás, ha a konzervatívok hatalmon maradnak – ígérte a brit miniszterelnök.","id":"20191209_Johnson_A_sajat_hazajuk_reszenek_tekintik_NagyBritanniat_az_EUbol_erkezo_bevandorlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c14ff9e-7098-49d9-84a1-fc382f78152c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdff2d0-9deb-4d37-bc4d-31aa7cecd6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Johnson_A_sajat_hazajuk_reszenek_tekintik_NagyBritanniat_az_EUbol_erkezo_bevandorlok","timestamp":"2019. december. 09. 09:59","title":"Boris Johnson elmondta, hogyan kaphatnának munkavállalási vízumot az EU-polgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]