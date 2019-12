Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszra tartott az a chilei katonai repülő, amely egyszer csak eltűnt a radarról. Már megindult a mentőakció.","shortLead":"Az Antarktiszra tartott az a chilei katonai repülő, amely egyszer csak eltűnt a radarról. Már megindult a mentőakció.","id":"20191210_chilei_katonai_repulogep_lockheed_c130_herkules_antarktisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa10e02e-f350-4682-87b4-7e228e6437d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_chilei_katonai_repulogep_lockheed_c130_herkules_antarktisz","timestamp":"2019. december. 10. 04:53","title":"38 emberrel a fedélzetén \"eltűnt\" egy katonai repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","shortLead":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","id":"20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbbd815-15a8-4a28-bbd8-35f4d6a58171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","timestamp":"2019. december. 08. 19:27","title":"49 milliárd forintot nyaraltak el a magyarok Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező befektetési lehetőséget kínált, de a kapott pénzt soha nem fizette vissza. ","shortLead":"Kedvező befektetési lehetőséget kínált, de a kapott pénzt soha nem fizette vissza. ","id":"20191210_Tobb_mint_120_millio_forintot_csalt_ki_ugyfeleitol_egy_oroszlanyi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af39074c-b7c8-4965-8ce9-5658fd1faad0","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Tobb_mint_120_millio_forintot_csalt_ki_ugyfeleitol_egy_oroszlanyi_ferfi","timestamp":"2019. december. 10. 08:05","title":"Több mint 120 millió forintot csalt ki ügyfeleitől egy oroszlányi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView telefonban, amelynél ismét csak a fotózás lesz fókuszban.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView...","id":"20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a1d970-e6e1-4d00-b6b6-09b230b3a5da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","timestamp":"2019. december. 09. 13:03","title":"Nem akárhogy fog fotózni a Nokia új telefonja, ráadásul 5G-s is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pénztárgépek és az italautomaták online adóhivatali bekötése, valamint a szállóvendégek adatait gyűjtő informatikai rendszerek kidolgozása után vagyonkezelő céget alapított a részben állami megrendelésekből profitáló üzleti kör.","shortLead":"A pénztárgépek és az italautomaták online adóhivatali bekötése, valamint a szállóvendégek adatait gyűjtő informatikai...","id":"201949_mad_venture_allami_bizniszek_utan_vagyonkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba463add-b6af-4c6b-a74c-be9e2c588f8d","keywords":null,"link":"/360/201949_mad_venture_allami_bizniszek_utan_vagyonkezeles","timestamp":"2019. december. 08. 09:00","title":"Őrült vállalkozás, de van benne állami biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem biztos, hogy ez a jármű ugrana be először, ha tippelni kellene.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez a jármű ugrana be először, ha tippelni kellene.","id":"20191209_Eloszor_kapott_csillagot_egy_auto_a_hiressegek_setanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf64b01-dfaa-4d78-9f26-4a1b50d2d769","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Eloszor_kapott_csillagot_egy_auto_a_hiressegek_setanyan","timestamp":"2019. december. 09. 09:06","title":"Először kapott csillagot egy autó a hírességek sétányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező azt mondta: ez az utolsó lépés, amellyel teljesen kivonják a szakmaiságot. ","shortLead":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező...","id":"20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d9c6dd-b6ab-4e0c-85cb-4243589ea484","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","timestamp":"2019. december. 09. 11:37","title":"Alföldi: \"Aki benyal a rendszernek, azt támogatják, aki pedig nem, az pusztuljon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kivonulni biztosan nem fognak, ellenben több területen fejlesztenék a szolgáltatásaikat.","shortLead":"Kivonulni biztosan nem fognak, ellenben több területen fejlesztenék a szolgáltatásaikat.","id":"20191209_Elarulta_a_Tesco_mit_tervez_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdfe94b-e5cc-4b17-b88c-ea5fc3f4b5b9","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Elarulta_a_Tesco_mit_tervez_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 09. 11:48","title":"Elárulta a Tesco, mit tervez Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]