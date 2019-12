Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár a Twitteren sorosozott egy zárt ülésről. ","shortLead":"Az államtitkár a Twitteren sorosozott egy zárt ülésről. ","id":"20191210_brusszel_kovacs_zoltan_twitter_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ecfd1-7b45-435a-a50b-7a0793a8ef8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_brusszel_kovacs_zoltan_twitter_meghallgatas","timestamp":"2019. december. 10. 15:34","title":"Megelégelték Brüsszelben Kovács Zoltán ámokfutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Veszélyezteti-e a diplomás fiatalok kivándorlása a német gazdaság jövőjét? – erről bontakozik ki vita Európa legerősebb országában, ahol mind többen tartanak attól, hogy Németország lemarad a globális versenyben elsősorban az Egyesült Államok és Kína mögött. ","shortLead":"Veszélyezteti-e a diplomás fiatalok kivándorlása a német gazdaság jövőjét? – erről bontakozik ki vita Európa legerősebb...","id":"20191210_Tobb_mint_felmillio_jolkepzett_embert_vesztettunk__a_nemeteket_is_sujtja_az_elvandorlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be6ef50-7b95-43fb-818d-7ab0f9165204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_Tobb_mint_felmillio_jolkepzett_embert_vesztettunk__a_nemeteket_is_sujtja_az_elvandorlas","timestamp":"2019. december. 10. 07:20","title":"“Több mint félmillió jól képzett embert vesztettünk” – a németeket is sújtja az elvándorlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595ba597-a9ac-4be5-a3eb-d7a000662118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen tüntetnek a Madách téren este 6-tól. A kormány hétfőn délelőtt nyújtotta be a törvénymódosítást, amelyet szerdán már el is fogadhat a Parlament. A gyűlésen felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is.","shortLead":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen tüntetnek a Madách téren este 6-tól. A kormány hétfőn délelőtt nyújtotta be...","id":"20191209_Szinhaz_torveny_tuntetes_katona_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=595ba597-a9ac-4be5-a3eb-d7a000662118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b700698a-c7c0-4093-9de5-def8fc7c3751","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szinhaz_torveny_tuntetes_katona_percrol_percre","timestamp":"2019. december. 09. 18:05","title":"\"A kultúra nem a politikusoké\" Ezrek tüntettek a színházak szabadságáért – percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakemberek annyira keresettek, hogy nehezen tudnának váltani.","shortLead":"A szakemberek annyira keresettek, hogy nehezen tudnának váltani.","id":"20191210_szakember_ketkezi_munka_megbecsultseg_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46933ba-f911-466a-be1d-47239b47b3da","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_szakember_ketkezi_munka_megbecsultseg_felmeres","timestamp":"2019. december. 10. 14:35","title":"Egyre nagyobb a kétkezi munka megbecsültsége Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén már majdnem 30 milliárd forintot vert el a kormányzat társadalmi célú hirdetésekre.","shortLead":"Az idén már majdnem 30 milliárd forintot vert el a kormányzat társadalmi célú hirdetésekre.","id":"20191210_karacsony_kormany_hirdetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbb3c83-4c31-47e4-a4f6-84b705c5c4ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_karacsony_kormany_hirdetesek","timestamp":"2019. december. 10. 14:15","title":"Migránsozás és sorosozás után most a karácsonyt reklámozza a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"elet","description":"Mindig kell az ellenség. A kultúra elleni kampf nem áll meg.","shortLead":"Mindig kell az ellenség. A kultúra elleni kampf nem áll meg.","id":"20191209_A_szinhaz_az_uj_CEU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941d9cf5-de68-49d6-ab0f-7ae2484d58d9","keywords":null,"link":"/elet/20191209_A_szinhaz_az_uj_CEU","timestamp":"2019. december. 09. 10:30","title":"Tóta W.: A színház az új CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f0dca8-b00f-4891-abde-d02c60418b5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom is indít jelöltet a győri polgármesterválasztáson, a párt színeiben Géber József lenne Borkai Zsolt utódja. Vele együtt így már öten indulnak a januári megmérettetésen.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom is indít jelöltet a győri polgármesterválasztáson, a párt színeiben Géber József lenne Borkai...","id":"20191210_mi_hazank_vofely_geber_jozsef_gyor_polgarmesterjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f0dca8-b00f-4891-abde-d02c60418b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83fc085-9a04-4519-9b94-45cb932df541","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_mi_hazank_vofely_geber_jozsef_gyor_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. december. 10. 17:59","title":"A Mi Hazánk Mozgalom egy vőfélyt indít a győri polgármester választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti szándék ellenére mégsem sújtja majd óriási bírság azokat, akikről egy munkaügyi ellenőrzéskor kiderül, hogy színlelt szerződéssel foglalkoztatnak.","shortLead":"Az eredeti szándék ellenére mégsem sújtja majd óriási bírság azokat, akikről egy munkaügyi ellenőrzéskor kiderül...","id":"20191209_Megusszak_a_gigabirsagot_a_szinlelt_szerzodessel_foglalkoztatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6f1777-b616-4142-8950-325aa70b8a5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Megusszak_a_gigabirsagot_a_szinlelt_szerzodessel_foglalkoztatok","timestamp":"2019. december. 09. 16:44","title":"Megússzák a gigabírságot a színlelt szerződéssel foglalkoztatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]