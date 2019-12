Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5950db7d-ada1-4752-9dcc-ad6c2979e6a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás reggel 7 óra körül történt, a kórházat evakuálták. Az elkövetőt még keresik. ","shortLead":"A támadás reggel 7 óra körül történt, a kórházat evakuálták. Az elkövetőt még keresik. ","id":"20191210_amokfuto_lovoldozes_ostrava_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5950db7d-ada1-4752-9dcc-ad6c2979e6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b547ae-6ab3-469c-b12e-5ae674f3f8bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_amokfuto_lovoldozes_ostrava_korhaz","timestamp":"2019. december. 10. 09:18","title":"Ámokfutó lövöldözött egy cseh kórházban, hat halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén módosították a Házszabályt és az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket. Innentől sokkal nehezebb lesz az ellenzéki politikusoknak a parlamenti patkóban.","shortLead":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén...","id":"20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6cdce8-1f6b-4197-9767-75e3ec14f71c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","timestamp":"2019. december. 10. 12:09","title":"Megszavazta a Fidesz, szájkosarat kapott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Határ úton siettek a nő segítségére.","shortLead":"A Határ úton siettek a nő segítségére.","id":"20191210_Beindult_a_szules_rendori_felvezetest_kapott_a_kismama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22bdaf5-4822-4727-b20f-1ae4a00fee1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Beindult_a_szules_rendori_felvezetest_kapott_a_kismama","timestamp":"2019. december. 10. 05:32","title":"Beindult a szülés, rendőri felvezetést kapott a kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint 2021-ben már nem lesz Lightning csatlakozó (sem?) az iPhone-okon.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint 2021-ben már nem lesz Lightning csatlakozó (sem...","id":"20191210_apple_iphone_13_lightning_csatlakozo_vezetek_nelkuli_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad5ce2b-974c-4ae1-8e18-d1177c73fa45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_apple_iphone_13_lightning_csatlakozo_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2019. december. 10. 11:03","title":"Kidobhatja még azt az egy telefontöltő-csatlakozót is az iPhone-okból az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2ab23f-0e9d-4b39-bc11-41389011bcc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Madách téren tüntetnek hétfő este 18 órától a színházakat érintő törvénytervezet miatt. Összeszedtük a legfontosabb és legfrissebb híreket az üggyel kapcsolatban. ","shortLead":"A Madách téren tüntetnek hétfő este 18 órától a színházakat érintő törvénytervezet miatt. Összeszedtük a legfontosabb...","id":"20191209_Szinhazi_torveny_tuntetes_kulturharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2ab23f-0e9d-4b39-bc11-41389011bcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d0d261-c654-4a9d-8603-2f5e68df1c31","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinhazi_torveny_tuntetes_kulturharc","timestamp":"2019. december. 09. 11:45","title":"Mi lesz most a színházakkal? Kövesse velünk élőben az eseményeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6af7010-da77-467c-99ff-b77116cd4694","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ne dőljön be az elvárásoknak! Nem bűn a mélyről jövő, őszinte véleményt megmutatni a közösségi médiában. Dezső Károly volt komlói önkormányzati képviselő példáján felbuzdulva Ceglédi Zoltán tart vezetett meditációt Kovács András Péter, Litkai Gergely és Lovász László segítségével.","shortLead":"Ne dőljön be az elvárásoknak! Nem bűn a mélyről jövő, őszinte véleményt megmutatni a közösségi médiában. Dezső Károly...","id":"20191209_Duma_Aktual_Merjunk_oszinten_kommentelni__avagy_a_bennunk_elo_Dezso_Karoly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6af7010-da77-467c-99ff-b77116cd4694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfad921-719f-4c61-9136-f56cd3443768","keywords":null,"link":"/360/20191209_Duma_Aktual_Merjunk_oszinten_kommentelni__avagy_a_bennunk_elo_Dezso_Karoly","timestamp":"2019. december. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Merjünk őszintén kommentelni! – avagy a bennünk élő Dezső Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074bd253-14ee-4c27-baa7-11b792b35970","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A provokatív dizájn viszont még ritka. Megvan az oka, hogy egyelőre inkább a megszokott látvány jellemzi a villanyautókat.","shortLead":"A provokatív dizájn viszont még ritka. Megvan az oka, hogy egyelőre inkább a megszokott látvány jellemzi...","id":"201949__eautok_dizajnja__afeny_azuj_krom__formabontas__kekrezoldre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=074bd253-14ee-4c27-baa7-11b792b35970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247de16f-41fc-4f42-8814-1df77eb2c724","keywords":null,"link":"/360/201949__eautok_dizajnja__afeny_azuj_krom__formabontas__kekrezoldre","timestamp":"2019. december. 09. 15:00","title":"Nem véletlen, hogy az e-autókon nagy szerepet kap a kék szín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet a MacBookok megbízhatatlannak talált pillangómechanikás billentyűzete miatt kezdeményeztek a felhasználók.","shortLead":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet...","id":"20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed24a4d-0206-470e-b0b7-e58fe00f29a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","timestamp":"2019. december. 09. 21:33","title":"Hiába tiltakozott az Apple, folytatódik a csoportos per a pillangóbillentyűzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]