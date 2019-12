Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 45 éves férfi nem állt meg a hatóság felszólítására, lekapcsolt világítással próbált menekülni.","shortLead":"A 45 éves férfi nem állt meg a hatóság felszólítására, lekapcsolt világítással próbált menekülni.","id":"20191210_autos_uldozes_nemzetkozi_korozes_zalaegerszeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810e1892-d4f3-41d4-82de-b04463115945","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_autos_uldozes_nemzetkozi_korozes_zalaegerszeg","timestamp":"2019. december. 10. 12:58","title":"Autós üldözés volt Zalaegerszegen, nemzetközileg körözött férfit fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nem csak a távol eső kis helységekben csökken a népességszám: a demográfiai leépülés veszélye mindinkább sújtja a nagyobb hazai települések egy részét is. ","shortLead":"Már nem csak a távol eső kis helységekben csökken a népességszám: a demográfiai leépülés veszélye mindinkább sújtja...","id":"201949_elvandorlasi_hullam_paks_tiszaujvaros_szeghalom_alejton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5393201b-fa3a-4a94-acc6-9a9b72bbf47d","keywords":null,"link":"/360/201949_elvandorlasi_hullam_paks_tiszaujvaros_szeghalom_alejton","timestamp":"2019. december. 09. 11:00","title":"Elvándorlási hullám: elavultak a 2011-es népszámlálás adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szóvivője szerint 2020-ban Kínán kívül is kapni lehet majd a Harmony OS-t futtató termékeket.","shortLead":"A Huawei szóvivője szerint 2020-ban Kínán kívül is kapni lehet majd a Harmony OS-t futtató termékeket.","id":"20191210_huawei_harmony_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21d5927-2d5e-41dd-b126-a210eeeed475","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_huawei_harmony_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. december. 10. 09:33","title":"Több készülékéről is leváltja az Androidot a Huawei jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc3ce01-28a6-4b3d-a589-53fd270a83ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejleszti a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokhoz szükséges eszközrendszerét a Google. Az eredmény nem csak látványos, sokkal hihetőbb is lesz.","shortLead":"Fejleszti a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokhoz szükséges eszközrendszerét a Google. Az eredmény nem csak látványos...","id":"20191211_google_arcore_android_update_kiterjesztett_valosag_ar_jatek_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dc3ce01-28a6-4b3d-a589-53fd270a83ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80993385-acb0-42a5-a8c0-c1a8c81f0911","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_arcore_android_update_kiterjesztett_valosag_ar_jatek_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 11. 09:03","title":"Felturbózza az élményt a Google, zseniális új alkalmazások jöhetnek Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie Fredriksson énekesnőtől. Vége a Roxette-nek, a nyolcvanas-kilencvenes évek sikeres svéd popduójának. ","shortLead":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie...","id":"20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f56c-2e3d-44ce-9b66-34ed1810fdc2","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","timestamp":"2019. december. 10. 14:05","title":"A Roxette nemcsak a rendszerváltásba robbant be, hanem a szívünkbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","shortLead":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","id":"20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b11cb-69b9-49b6-bf25-03ba4ab8375b","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","timestamp":"2019. december. 11. 05:53","title":"Van egy iparág, amelyet a bicikli menthet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással, pontokba szedtük a fő változásokat.","shortLead":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással...","id":"20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6264e364-9347-4e1d-b09e-e79981ad1f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"Mutatjuk, a most átvert korlátozásokkal hogyan nézne ki a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","shortLead":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","id":"20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124472eb-7b47-44b8-9cc8-e9e029611fc8","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","timestamp":"2019. december. 10. 14:40","title":"Meghalt Kovács Sándor Iván irodalomtörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]