Az Apple egy speciális textilt is csomagol a drágábbik Pro Display XDR mellé, hogy azzal törölgessék a készüléket a tulajdonosok.

Kedd óta lehet megrendelni az Apple-től a cég új szuperszámítógépét, a Mac Prót, aminek csúcsváltozata gyakorlatilag egy lakás árába kerül. (Arról nem is beszélve, hogy kerekeket is árul hozzá – 120 ezer forintért.) Ezzel egyidőben az új Pro Display XDR is elérhetővé vált, amelynek árcédulájánál szintén vastagon fogott az Apple tolla: a normál üveggel ellátott verzió 1,9 millió forintba kerül, míg a nanotexturált változatért már 2,25 millió forintot kell kicsengetni.

Úgy tűnik, ez még mindig nem a végleges összeg, amit a monitorra költhet majd az ember.

A 9to5Mac szúrta ki ugyanis az Apple weboldalán, hogy a cég arra hívja fel a leendő tulajdonosok figyelmét, hogy a monitor különleges törődést igényel. Ez lényegében annyit tesz, hogy nem lehet akármivel takarítani, csak azzal a polírozó textillel, amelyet az eszközhöz csomagolnak. A nanotexturált üveg takarításához például sem vizet, sem tisztítószert nem szabad használni.

Mint írják, ha a textil véletlenül elveszne, ne használjanak hozzá másfajta anyagot, hanem kérjenek egy újat az Apple-től. Hogy ez a pótlás ingyenes-e, arról nem írt a cég, de nem lenne meglepő, ha extra költséget számítanának fel érte.

