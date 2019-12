Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos arról kapott határozatot, hogy egyesítették a feljelentéseket a nyomozás során.","shortLead":"Hadházy Ákos arról kapott határozatot, hogy egyesítették a feljelentéseket a nyomozás során.","id":"20191210_Nyomoz_a_rendorseg_Borkai_fianak_az_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e03e34-7590-42d9-9e88-810a34f358b8","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nyomoz_a_rendorseg_Borkai_fianak_az_ugyeben","timestamp":"2019. december. 10. 18:53","title":"Nyomoz a rendőrség Borkai fiának az ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceffda77-b778-4cd5-9a75-f78c6e204929","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balatonalmádi kihelyezett frakcióülést számlázta ki a Hunguest Hotels a Fidesznek.","shortLead":"A balatonalmádi kihelyezett frakcióülést számlázta ki a Hunguest Hotels a Fidesznek.","id":"20191210_fidesz_meszaros_lorinc_szallodalanc_balatonalmadi_frakcioules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceffda77-b778-4cd5-9a75-f78c6e204929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00368c8c-0cd5-4298-b291-2395dd0d56e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_fidesz_meszaros_lorinc_szallodalanc_balatonalmadi_frakcioules","timestamp":"2019. december. 10. 17:47","title":"28 milliót fizetett Mészáros Lőrinc szállodájának a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, Greta Thunberg az.","shortLead":"Igen, Greta Thunberg az.","id":"20191211_Nehez_lett_volna_elvesziteni_a_fogadast_az_Ev_Emberere_a_Timenal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23164d1b-6d14-4f05-a5c7-de82cc1f9beb","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Nehez_lett_volna_elvesziteni_a_fogadast_az_Ev_Emberere_a_Timenal","timestamp":"2019. december. 11. 13:58","title":"Nehéz lett volna elveszíteni a fogadást az Év Emberére a Time-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddaad1b2-5fce-4ef3-8259-6c57a23e72e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Meg is állítanák, ehhez műszaki javaslat is készül.","shortLead":"Meg is állítanák, ehhez műszaki javaslat is készül.","id":"20191211_avilai_szent_terez_szekesegyhaz_szabadka_sullyed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddaad1b2-5fce-4ef3-8259-6c57a23e72e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c5e7eb-bd66-481c-938c-ae87022581b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_avilai_szent_terez_szekesegyhaz_szabadka_sullyed","timestamp":"2019. december. 11. 10:59","title":"A kormány 79 millióból tervezi megvizsgálni, miért süllyed egy szabadkai székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással, pontokba szedtük a fő változásokat.","shortLead":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással...","id":"20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6264e364-9347-4e1d-b09e-e79981ad1f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"Mutatjuk, a most átvert korlátozásokkal hogyan nézne ki a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514db9f0-edaf-436e-a758-3dc6d7318fae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autók és off-road járművek adják már az újonnan forgalomba helyezett autók harmadát Németországban. Ezek az autók közel a negyedével többet fogyasztanak, mint egy kompakt autó, ami lényegében eltüntette az elektromos autók kedvező hatását a globális olajfogyasztásra. ","shortLead":"A szabadidő-autók és off-road járművek adják már az újonnan forgalomba helyezett autók harmadát Németországban. Ezek...","id":"20191211_Novemberig_mar_egymillio_SUVt_adtak_el_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514db9f0-edaf-436e-a758-3dc6d7318fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589bea22-6117-4548-a692-376bb1fa9785","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_Novemberig_mar_egymillio_SUVt_adtak_el_Nemetorszagban","timestamp":"2019. december. 11. 14:39","title":"Novemberig már egymillió SUV-t adtak el Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9dd41d-36b1-4b8b-b728-710623df710c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért kell Magyarországnak űrprogram? Mennyibe kerül, és miért Szijjártó Péterhez tartozik? Gergely Márton két perc alatt elmagyarázza a lényeget.\r

","shortLead":"Miért kell Magyarországnak űrprogram? Mennyibe kerül, és miért Szijjártó Péterhez tartozik? Gergely Márton két perc...","id":"20191210_Inkabb_gyartsunk_muholdakat_mint_robbanomotort__ket_perc_alatt_kepbe_hozzuk_az_urprogramrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf9dd41d-36b1-4b8b-b728-710623df710c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e02a61-64ea-40ca-b657-72d2b15d8a29","keywords":null,"link":"/360/20191210_Inkabb_gyartsunk_muholdakat_mint_robbanomotort__ket_perc_alatt_kepbe_hozzuk_az_urprogramrol","timestamp":"2019. december. 10. 15:00","title":"Inkább gyártsunk műholdat, mint robbanómotort – két perc alatt képbe hozzuk az űrprogramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd39ead-af26-469e-b0b8-7ad6a38560e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De itt van Doki és James Bond is a használt autós sablonoknál sokkal kreatívabb hirdetésben. ","shortLead":"De itt van Doki és James Bond is a használt autós sablonoknál sokkal kreatívabb hirdetésben. ","id":"20191211_Han_Soloval_arulnak_egy_Opel_Merivat_Kispesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd39ead-af26-469e-b0b8-7ad6a38560e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f92dc96-00a1-47be-b703-68043a0cecf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_Han_Soloval_arulnak_egy_Opel_Merivat_Kispesten","timestamp":"2019. december. 11. 08:44","title":"Han Soloval árulnak egy Opel Merivát Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]