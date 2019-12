Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb8610f3-fd3e-4085-a4f4-2e808891a5ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"61 éves volt. ","shortLead":"61 éves volt. ","id":"20191210_Meghalt_Marie_Fredriksson_a_Roxette_enekesnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8610f3-fd3e-4085-a4f4-2e808891a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e533c6-6b6e-441a-8cd7-050236b497b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Meghalt_Marie_Fredriksson_a_Roxette_enekesnoje","timestamp":"2019. december. 10. 13:13","title":"Meghalt Marie Fredriksson, a Roxette énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták kedden Oslóban a Nobel-békedíjat Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnöknek, aki az Eritreával elért békekötés érdekében tett erőfeszítéseiért kapta a kitüntetést, Stockholmban ugyanekkor 12 tudósnak és két írónak adták át a rangos elismerést. Több ország nagykövete Peter Handke Nobel-díja elleni tiltakozásképpen távol maradt az ünnepségtől. ","shortLead":"Átadták kedden Oslóban a Nobel-békedíjat Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnöknek, aki az Eritreával elért békekötés...","id":"20191211_Tobb_szazan_tuntettek_Peter_Handke_Nobeldija_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df21ec-201d-4919-9500-7b9703879965","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Tobb_szazan_tuntettek_Peter_Handke_Nobeldija_ellen","timestamp":"2019. december. 11. 10:26","title":"Több száz tüntető zavarta meg Peter Handke Nobel-díjának az átadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f0dca8-b00f-4891-abde-d02c60418b5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom is indít jelöltet a győri polgármesterválasztáson, a párt színeiben Géber József lenne Borkai Zsolt utódja. Vele együtt így már öten indulnak a januári megmérettetésen.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom is indít jelöltet a győri polgármesterválasztáson, a párt színeiben Géber József lenne Borkai...","id":"20191210_mi_hazank_vofely_geber_jozsef_gyor_polgarmesterjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10f0dca8-b00f-4891-abde-d02c60418b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83fc085-9a04-4519-9b94-45cb932df541","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_mi_hazank_vofely_geber_jozsef_gyor_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. december. 10. 17:59","title":"A Mi Hazánk Mozgalom egy vőfélyt indít a győri polgármester választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f77cdd-92aa-4864-a7b5-400e0c5f0992","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előttünk álló időszak ígéretes eszközei a virtuális és a fizikai valóságot keverő AR-szemüvegek lehetnek, amelyek a Pokémon Go alkotói szerint is komoly jövő előtt állnak.","shortLead":"Az előttünk álló időszak ígéretes eszközei a virtuális és a fizikai valóságot keverő AR-szemüvegek lehetnek, amelyek...","id":"20191212_pokemon_go_niantic_qualcomm_snapdragon_xr2_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78f77cdd-92aa-4864-a7b5-400e0c5f0992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b21ef0-9f7e-44e0-8fd2-f190beb7e6ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_pokemon_go_niantic_qualcomm_snapdragon_xr2_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_apple","timestamp":"2019. december. 12. 10:03","title":"A Pokémon Go alkotói egy másfajta világra vágynak, csinálnak is egy különleges szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 82,5 milliárd forintért szerződött az állami központi beszerzőcég autókereskedőkkel.","shortLead":"Összesen 82,5 milliárd forintért szerződött az állami központi beszerzőcég autókereskedőkkel.","id":"20191210_porsche_hungaria_kozpontositott_beszerzes_autokereskedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896ce66d-70cf-4ea3-bba6-5804c1827243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_porsche_hungaria_kozpontositott_beszerzes_autokereskedes","timestamp":"2019. december. 10. 17:45","title":"Az állam 55 milliárd forintért vesz autókat a Porschétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f87b27f-af68-413b-b543-b0200f4b02f2","c_author":"","category":"kultura","description":"A Greta Thunberg által kiváltott gyűlöletcunami inspirálta a Bankrupt zenekar Gréta Tünde című dalát. A klipben fiktív (de részben valós karakterekről mintázott) Facebook kommentelők oltják Gretát, és aztán rendszerszintű összefüggésekre is fény derül. Klippremier a hvg.hu-n.","shortLead":"A Greta Thunberg által kiváltott gyűlöletcunami inspirálta a Bankrupt zenekar Gréta Tünde című dalát. A klipben fiktív...","id":"20191210_Greta_Thunbergrol_irt_dalt_a_Bankrupt__klippremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f87b27f-af68-413b-b543-b0200f4b02f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c3b42-0ef2-46e6-b9b1-e979493f2f74","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Greta_Thunbergrol_irt_dalt_a_Bankrupt__klippremier","timestamp":"2019. december. 10. 19:08","title":"Greta Thunbergről írt dalt a Bankrupt - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat menedzseri posztján.","shortLead":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat...","id":"20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8a6b04-01ea-4d4f-a0f0-d24def41743d","keywords":null,"link":"/sport/20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"A Vidi volt edzője is ott van az Arsenal kívánságlistáján, de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha az amerikai elnök betartja a szavát, és beveti a megígért szankciókat Kína ellen.","shortLead":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha...","id":"20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e77adfa-02f7-4401-bdc7-b9ca1ab60d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","timestamp":"2019. december. 12. 11:05","title":"Pár nap múlva eldől, ad-e egy nagy pofont a világgazdaságnak Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]