Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99ac47e9-9cbc-40bb-8c2e-d3b3ea570b8c","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Bár a miniszterelnök fia már nem vezetője a társaival alapított vallási mozgalomnak, továbbra is a legfontosabb tagjuknak tartják. A Felház utódszervezetei a vidéki hálózatépítés mellett Brazíliáig is eljutottak.","shortLead":"Bár a miniszterelnök fia már nem vezetője a társaival alapított vallási mozgalomnak, továbbra is a legfontosabb...","id":"201950__a_felhaz_utan__orban_gaspar__fekete_profil__transzmisszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99ac47e9-9cbc-40bb-8c2e-d3b3ea570b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741bd51a-bdab-41e2-8ef5-194ac7fc7b06","keywords":null,"link":"/360/201950__a_felhaz_utan__orban_gaspar__fekete_profil__transzmisszio","timestamp":"2019. december. 12. 13:00","title":"A katonának állt Orbán Gáspár után is van élet a Felházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz éve átlagosan még négy napot havazott a tél első hónapjában, az utóbbi időben viszont már csak kettőt. Van olyan világváros is, ahol már régóta nem láttak hóesést az év ezen szakaszában.","shortLead":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz...","id":"20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f02d7-d5ab-4eda-adad-96078afe1101","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","timestamp":"2019. december. 12. 09:05","title":"Így búcsúzik el a világ a fehér decemberektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2436d12-33cc-4cf0-b925-c38a6288146c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kialakult a nyolcaddöntő mezőnye a legrangosabb európai futballkupában. ","shortLead":"Kialakult a nyolcaddöntő mezőnye a legrangosabb európai futballkupában. ","id":"20191212_labdarugo_bl_atletico_mardid_tovabbjutas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2436d12-33cc-4cf0-b925-c38a6288146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468385ec-9a08-429b-ac31-b48b759297cf","keywords":null,"link":"/sport/20191212_labdarugo_bl_atletico_mardid_tovabbjutas","timestamp":"2019. december. 12. 05:59","title":"Az Atlético az utolsó továbbjutó a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Akár egyből egy erőteljesebb fontgyengülés is jöhet, ha Jeremy Corbyn nyer – vélik elemzők.","shortLead":"Akár egyből egy erőteljesebb fontgyengülés is jöhet, ha Jeremy Corbyn nyer – vélik elemzők.","id":"20191212_Mi_lesz_a_fonttal_ha_Boris_Johnson_veszit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fcc175-c407-424c-a38d-172207bfcf25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Mi_lesz_a_fonttal_ha_Boris_Johnson_veszit","timestamp":"2019. december. 12. 12:34","title":"Mi lesz a fonttal, ha Boris Johnson veszít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google csaknem 20 éve hozza nyilvánosságra a keresője legnépszerűbb témáit. Megjött az új lista.","shortLead":"A Google csaknem 20 éve hozza nyilvánosságra a keresője legnépszerűbb témáit. Megjött az új lista.","id":"20191211_google_keresesi_toplista_keresokifejezes_2019_andy_vajna_halala_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb66f4ba-2d00-43b8-a65f-e1da8c4bcea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_keresesi_toplista_keresokifejezes_2019_andy_vajna_halala_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. december. 11. 10:33","title":"Az önkormányzati választás és Andy Vajna halála is megrengette a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ebfa9f-c994-44c6-850a-1a5e57a2e355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elképesztő számokat produkált az elmúlt években.","shortLead":"Elképesztő számokat produkált az elmúlt években.","id":"20191212_Ed_Sheeran_lett_az_evtized_eloadoja_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23ebfa9f-c994-44c6-850a-1a5e57a2e355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af3931c-e652-43fc-93c8-74646864a136","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Ed_Sheeran_lett_az_evtized_eloadoja_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. december. 12. 13:45","title":"Ed Sheeran lett az évtized előadója Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb9a655-7c21-4707-b564-4eeec69f5596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármestert a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt, de már a színháztörvény parlamenti elfogadása után kérdeztük. Videó.","shortLead":"A főpolgármestert a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt, de már a színháztörvény parlamenti elfogadása után kérdeztük. Videó.","id":"20191211_Karacsony_Az_ordoggel_is_leulok_targyalni_ha_igy_meg_tudom_menteni_a_szinhazakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb9a655-7c21-4707-b564-4eeec69f5596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067590b0-6176-47d5-bf2b-a31c869f7877","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Karacsony_Az_ordoggel_is_leulok_targyalni_ha_igy_meg_tudom_menteni_a_szinhazakat","timestamp":"2019. december. 11. 13:41","title":"Karácsony: Az ördöggel is leülök tárgyalni, ha így meg tudom menteni a színházainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6805c3da-151d-4e3e-b1b7-b24a0c295a18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél most nem fog akkora gondot okozni.","shortLead":"A szél most nem fog akkora gondot okozni.","id":"20191211_Eso_onos_eso_ho__a_csapadek_hatarozza_meg_a_csutortokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6805c3da-151d-4e3e-b1b7-b24a0c295a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1065c680-0b7e-47fb-a083-419b4ea96035","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Eso_onos_eso_ho__a_csapadek_hatarozza_meg_a_csutortokot","timestamp":"2019. december. 11. 16:40","title":"Eső, ónos eső, hó – a csapadék határozza meg a csütörtököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]