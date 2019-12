Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brutális árcédula ellenére úgy tűnik, van kereslet az összehajtható Galaxy Foldra.","shortLead":"A brutális árcédula ellenére úgy tűnik, van kereslet az összehajtható Galaxy Foldra.","id":"20191213_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f382d5-9e92-4126-aac0-0168d8a8c06b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. december. 13. 09:33","title":"A Samsung máris eladott 1 milliót a csillagászati árú telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Klímacsúcs Brüsszelben Greenpeace-akcióval, érdekes helyeken járt a \"nem kormánygép\", még idén újra összeülhet a Parlament. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Klímacsúcs Brüsszelben Greenpeace-akcióval, érdekes helyeken járt a \"nem kormánygép\", még idén újra összeülhet...","id":"20191212_Radar360_Orban_a_klimavaltozasrol_uzent_Magatol_penzt_kernek_vissza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5bf266-30e3-4c8c-91d8-fc5d5e26972b","keywords":null,"link":"/360/20191212_Radar360_Orban_a_klimavaltozasrol_uzent_Magatol_penzt_kernek_vissza","timestamp":"2019. december. 12. 17:30","title":"Radar360: Orbán a klímaváltozásról üzent, Mágától közpénzt kérnek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ade63a-6674-466f-93c8-3ea1ebd647f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Phralipe felmondta együttműködését a Firosszal.","shortLead":"A Phralipe felmondta együttműködését a Firosszal.","id":"20191213_Felbomlott_a_Lungo_Drom_ellen_letrejott_koalicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ade63a-6674-466f-93c8-3ea1ebd647f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64588259-6b1c-47b2-a0bf-59a95436b318","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Felbomlott_a_Lungo_Drom_ellen_letrejott_koalicio","timestamp":"2019. december. 13. 22:05","title":"Felbomlott a Lungo Drom ellen létrejött koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pornhub idei összesítése technikai szempontból sem utolsó. Kiderül belőle például az is, hogy az Android- vagy iOS-használók rajonganak jobban a felnőtt filmekért.","shortLead":"A Pornhub idei összesítése technikai szempontból sem utolsó. Kiderül belőle például az is, hogy az Android- vagy...","id":"20191212_porno_pornhub_ios_android_felnott_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7de3d-1f9a-421b-a455-fbb1e4df294e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_porno_pornhub_ios_android_felnott_film","timestamp":"2019. december. 12. 16:03","title":"Több pornót néznek iPhone-ról, mint Androidról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086a132f-69c2-4b76-88aa-7a85d76549fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Steindl Imre-programban zajló beruházások költsége megközelítette a 20 milliárd forintot.\r

\r

","shortLead":"A Steindl Imre-programban zajló beruházások költsége megközelítette a 20 milliárd forintot.\r

\r

","id":"20191212_Kesessel_dragabban_de_elkeszult_az_uj_orszaggyulesi_irodahaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086a132f-69c2-4b76-88aa-7a85d76549fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74fbea0-c821-4175-bd62-214d9c31567f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_Kesessel_dragabban_de_elkeszult_az_uj_orszaggyulesi_irodahaz","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Késéssel, drágábban, de elkészült az új országgyűlési irodaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19eb36b-f3ba-48d0-8294-0deef0b88e66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szövetségesek az egyre agresszívabb Oroszországgal szemben.","shortLead":"Szövetségesek az egyre agresszívabb Oroszországgal szemben.","id":"20191213_Csehorszag_bevasarolt_amerikai_helikopterekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f19eb36b-f3ba-48d0-8294-0deef0b88e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f70a-2cf1-41ee-a717-0e51c38adcc1","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Csehorszag_bevasarolt_amerikai_helikopterekbol","timestamp":"2019. december. 13. 11:03","title":"Csehország bevásárolt amerikai helikopterekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55afa2c7-704d-439b-9cad-80c854f22c50","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A színháztörvény miatt nem volt sima a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése, Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis az új verziót sem fogadja el. Erről most nem egyeztettek részletesen. A Liget-projektet még nem engedte el a kormány, az atlétikai vb-ről viszont sikerült megállapodni. A Lánchíd felújítása biztos, az Alagúté viszont pénzhiány miatt nem.","shortLead":"A színháztörvény miatt nem volt sima a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése, Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_karacsony_gulyas_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55afa2c7-704d-439b-9cad-80c854f22c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde2398-cc8d-4b3b-bd0c-2ee8eec3925d","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_karacsony_gulyas_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Baljós árnyak: a színháztörvény új formájában sem tetszik Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c7f01-ce21-4f24-922f-d2b85a79d01b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz év után újra beköltözhetnek otthonunkba a Szomszédok című teleregény szereplői. A folytatást Bujtás János rendezné, az egykori szereplők szívesen folytatnák a sikersorozatot, kivéve Ábel Anitát.\r

\r

","shortLead":"Húsz év után újra beköltözhetnek otthonunkba a Szomszédok című teleregény szereplői. A folytatást Bujtás János...","id":"20191213_Folytatodhat_a_Szomszedok_de_Abel_Anita_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de1c7f01-ce21-4f24-922f-d2b85a79d01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41efa063-0740-43d8-94bc-d6e8019d2002","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Folytatodhat_a_Szomszedok_de_Abel_Anita_nelkul","timestamp":"2019. december. 13. 09:35","title":"Folytatódhat a Szomszédok, de Ábel Anita nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]