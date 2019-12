Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég új tulajdonosai földárverések győzteseiként ismertek.","shortLead":"A cég új tulajdonosai földárverések győzteseiként ismertek.","id":"201950_sas6_loft_invest_tavolabbafidesztol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75562f12-ed2a-46a6-96ac-3cca6457e688","keywords":null,"link":"/360/201950_sas6_loft_invest_tavolabbafidesztol","timestamp":"2019. december. 15. 10:00","title":"Távolabb kerülhetett a Fidesztől egy ingatlanos projektcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedélye nem volt, csak fideszes tulajdonosa.","shortLead":"Engedélye nem volt, csak fideszes tulajdonosa.","id":"20191215_Penzbuntetest_is_kapott_a_budapesti_illegalis_fideszes_zughotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd0f1f0-55a3-46af-b8b8-c3c8891bfd64","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Penzbuntetest_is_kapott_a_budapesti_illegalis_fideszes_zughotel","timestamp":"2019. december. 15. 08:53","title":"Pénzbüntetést is kapott a budapesti illegális fideszes zughotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c36c27-1878-4793-b935-e350ddd8c116","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A román Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 2000 lejre büntette a Pride Romania Egyesületet egy júniusi színházi előadás miatt.\r

\r

","shortLead":"A román Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 2000 lejre büntette a Pride Romania Egyesületet egy júniusi...","id":"20191214_Megbuntettek_egy_roman_szinhazat_mert_allitolag_gunyt_uzott_a_vallasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0c36c27-1878-4793-b935-e350ddd8c116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d261707-05f6-4f57-a794-1cf3de068f45","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Megbuntettek_egy_roman_szinhazat_mert_allitolag_gunyt_uzott_a_vallasbol","timestamp":"2019. december. 14. 09:32","title":"Megbüntettek egy román színházat, mert állítólag gúnyt űzött a vallásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54042ea0-a835-4c69-8ae5-8083f9d4bb8e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"George Harrison hippinyakláncára is lecsaptak a Sotheby's aukcióján.","shortLead":"George Harrison hippinyakláncára is lecsaptak a Sotheby's aukcióján.","id":"20191214_A_becsult_ar_huszszorosaert_adtak_el_John_Lennon_legendas_napszemuveget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54042ea0-a835-4c69-8ae5-8083f9d4bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2795096b-8e9f-4f3f-953f-c22e0ab09055","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_A_becsult_ar_huszszorosaert_adtak_el_John_Lennon_legendas_napszemuveget","timestamp":"2019. december. 14. 17:07","title":"A becsült ár közel húszszorosáért adták el John Lennon legendás napszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9353144-762d-4c0b-a5d7-bd601abfef8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A babakutató elé építettek egy téliesített teraszt, így annak ablakai egyenesen az asztalokra néznek.","shortLead":"A babakutató elé építettek egy téliesített teraszt, így annak ablakai egyenesen az asztalokra néznek.","id":"20191213_Egy_etterem_beepitette_a_CEU_csecsemokutato_laborjanak_az_ablakait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9353144-762d-4c0b-a5d7-bd601abfef8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33577305-cb94-4a77-8486-111fffcda9ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Egy_etterem_beepitette_a_CEU_csecsemokutato_laborjanak_az_ablakait","timestamp":"2019. december. 13. 17:19","title":"Egy belvárosi étterem beépítette egy csecsemőkutató labor ablakait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee0407f-a4e3-441a-babe-fabfb7fac43a","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Punkzenekarnak is nagyszerű volt Joe Strummer együttese, de 1979-ben megmutatták, van élet a no future után is, és elkészítették a poptörténelem egyik legjobb lemezét.","shortLead":"Punkzenekarnak is nagyszerű volt Joe Strummer együttese, de 1979-ben megmutatták, van élet a no future után is, és...","id":"20191214_Ennyi_stilus_ra_sem_fer_egy_albumra__40_eve_jelent_meg_a_London_Calling","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee0407f-a4e3-441a-babe-fabfb7fac43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a48ae9-ef71-4ee8-9e9a-6e37d0db0a49","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_Ennyi_stilus_ra_sem_fer_egy_albumra__40_eve_jelent_meg_a_London_Calling","timestamp":"2019. december. 14. 15:21","title":"Ennyi stílus rá sem fér egy albumra – 40 éve jelent meg a London Calling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ennyit ért, hogy a csapat egy győzelemmel és négy döntetlennel zárta a labdarúgó-Európa-liga csoportkörét.","shortLead":"Ennyit ért, hogy a csapat egy győzelemmel és négy döntetlennel zárta a labdarúgó-Európa-liga csoportkörét.","id":"20191213_17_milliardot_kasszirozott_a_Ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ac37de-e195-4f58-93f5-acae29760dc0","keywords":null,"link":"/sport/20191213_17_milliardot_kasszirozott_a_Ferencvaros","timestamp":"2019. december. 13. 13:44","title":"1,7 milliárdot kasszírozott a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor cégei, Pintér Sándor egykori vállalkozása, és a 4iG is nagyot nyert, amikor az állam 55 milliárd forintot szétosztott innovációra.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor cégei, Pintér Sándor egykori vállalkozása, és a 4iG is nagyot nyert, amikor az állam...","id":"20191213_kf_innovacio_meszaros_csanyi_pinter_4ig_nkfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735eb8e1-0980-411b-98e2-f7641b1d68c9","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_kf_innovacio_meszaros_csanyi_pinter_4ig_nkfi","timestamp":"2019. december. 14. 14:30","title":"Állami milliárdok mennek tudományra, a NER persze ezzel is jól jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]