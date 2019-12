Jó néhány ingyenes tisztítószoftver van a piacon, azonban a Clean Space program nem egészen olyan, mint azok. Nemcsak a merevlemez megtisztításában, hanem a PC optimalizálásában is segít. Igen egyszerűen használható, pár kattintássá redukálja a lemeztisztítás feladatát. Van egy olyan opciója is, amellyel végleg törölhetők a fájlok. A program innen tölthető le, és a telepítése után, ha nem döntünk másképp, az ikonját elhelyezi az asztalon, később bármikor innen indíthatjuk. Van egy prémium változata is (ez már fizetős), és ebben természetesen az ingyenes változat által kínáltnál több funkció érhető el.

A program a legnépszerűbb, legtöbbek által használt windowsos szoftvereket vizsgálja át a felesleges fájlok szempontjából – nem is gondolnánk, hány gigabájtot foglalnak ezek el. Még azt is tudja, hogy pontosan hol is rejtőznek ezek az állományok a Windowsban. A tisztításon kívül arra is van lehetőség, hogy néhány paramétert és a törlési módszereket is konfiguráljuk. Még a program felhasználói felületét is testre szabhatjuk, különféle színvariációkkal.

