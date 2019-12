A felhasználó által szerkesztett, de utána a Magyar Posta segítségével kinyomtatott képeslapok készíthetők, illetve küldhetők el a Sender! nevű alkalmazással, amely a vállalat – a letöltésszámok alapján kevesek által ismert –, néhány éve már létező szolgáltatása. Az Androidra és iOS-re ingyen letölthető appban képszerkesztő is található.

A képek a telefon/táblagép galériájából tallózhatók be, de akár újak is készíthetők. A szerkesztés során személyes üzenet is írható rájuk. A képeket ezután már csak meg kell címezni, a Posta pedig kinyomtatja és kézbesíti is.

Az első képeslapot mindenki ingyen adhatja fel.

Utána minden további képeslapért 549 forintot kérnek. Külföldre is elviszik, de ez esetben 749 vagy 949 forintot kell fizetni, attól függően, hogy EU-n belüli vagy EU-n kívüli országba akarjuk elküldeni.

A megtervezett képeslapokat a Posta ígérete szerint kiváló minőségű papírból, 110 x 148 mm méretben készítik el, emellett fényes fóliával vonják be, hogy élénkebbek legyenek. Ez természetesen a külföldi és belföldi küldés esetén is működik. A szállítás viszont akár több munkanap is lehet: belföldre 2-5, EU-s tagországokba várhatóan 4-7, míg az EU-n kívülre várhatóan 6-12 munkanap alatt érkezik meg a képeslap.

Habár a Google és az Apple áruházában is jó értékeléseket kapott, volt, akinek gondja volt vele, például, hogy az internetkapcsolatot nem látta az app. A Posta ezekre úgy reagált, hogy egyedi jelenségekről van szó, a szolgáltatás pedig működik, a rendelési igények folyamatosan érkeznek.

