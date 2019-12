Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47c6bb2c-1574-49db-be6e-8938f894a063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök szerint a nők „vitathatatlanul jobbak, mint a férfiak”.","shortLead":"A volt amerikai elnök szerint a nők „vitathatatlanul jobbak, mint a férfiak”.","id":"20191216_Obama_Jobb_hely_lenne_a_vilag_ha_nok_vezetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c6bb2c-1574-49db-be6e-8938f894a063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99d0643-d6e8-4fc2-8cd3-6e941da5be50","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Obama_Jobb_hely_lenne_a_vilag_ha_nok_vezetnek","timestamp":"2019. december. 16. 16:59","title":"Obama: Jobb hely lenne a világ, ha nők vezetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek között a Fidesz frakcióvezetőjének és a volt polgármesternek is.","shortLead":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek...","id":"20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42425896-4eed-4f07-8673-d9bc447f9534","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","timestamp":"2019. december. 16. 12:49","title":"Pikó: Kocsis Máténak is jóvá kellett hagynia a kerületi lapot megjelenés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar startup tízszeresére gyorsította a céginformációs lekérdezést a Facebook Messengerben is működő chatbotjával. A szolgáltatás már él.","shortLead":"Egy magyar startup tízszeresére gyorsította a céginformációs lekérdezést a Facebook Messengerben is működő...","id":"20191217_messenger_ceginfo_chatbot_cegadatok_lekerdezese_mobilrol_gyorsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30587956-944a-45e2-b769-053661974ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_messenger_ceginfo_chatbot_cegadatok_lekerdezese_mobilrol_gyorsan","timestamp":"2019. december. 17. 14:03","title":"Hasznos új szolgáltatás indult cégeknek, villámgyorsan juthat vele információkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes hozamot érhetnek el. Ez igaz is lehet, hiszen gyermek születése nélkül is 5 év után jelentős, 1 millió forintos nyereséggel lehet kiszállni a konstrukcióból. De mi a helyet akkor, ha valamilyen más okból kifolyólag elveszíti a házaspár a Babaváró kamatmentességét?","shortLead":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes...","id":"20191216_babavaro_szuperallampapir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc4ced-2114-4e6d-8132-9efca2538cc7","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_babavaro_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 16. 07:20","title":"Akár még bukni is lehet a Babaváró és a szuperállampapír házasságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d13cfd-680a-49a9-871b-4b86a1c38e64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az észt elnöknek kellett bocsánatot kérni.","shortLead":"Az észt elnöknek kellett bocsánatot kérni.","id":"20191217_A_34_eves_finn_miniszterelnokon_gunyolodott_egyet_az_eszt_belugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91d13cfd-680a-49a9-871b-4b86a1c38e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15cf393-af5d-4fd8-b5a6-757d279373a3","keywords":null,"link":"/elet/20191217_A_34_eves_finn_miniszterelnokon_gunyolodott_egyet_az_eszt_belugyminiszter","timestamp":"2019. december. 17. 09:21","title":"A 34 éves finn miniszterelnökön gúnyolódott egyet az észt belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kína, az Egyesült Államok és Oroszország után a magyar diákok hozták a negyedik legtöbb aranyérmet a matematikaolimpiákon. A jó eredmény főleg a rendszerváltás előtti éremgyűjtéseknek köszönhető.","shortLead":"Kína, az Egyesült Államok és Oroszország után a magyar diákok hozták a negyedik legtöbb aranyérmet...","id":"20191217_A_matekolimpiakon_eleg_jol_szerepelnek_a_magyar_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f276e9e-881c-4b52-83d3-92bf0899f682","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_A_matekolimpiakon_eleg_jol_szerepelnek_a_magyar_diakok","timestamp":"2019. december. 17. 14:48","title":"A matekolimpiákon elég jól szerepelnek a magyar diákok, de Kína nagyon elhúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akik már két éve a cégnél dolgoznak, azoknak 12, illetve 24 százalékkal nő a fizetése.","shortLead":"Akik már két éve a cégnél dolgoznak, azoknak 12, illetve 24 százalékkal nő a fizetése.","id":"20191216_Az_Aldinal_363_ezer_forintra_emelik_az_eladok_beret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6914687e-e341-4c00-a323-700b5115d452","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_Az_Aldinal_363_ezer_forintra_emelik_az_eladok_beret","timestamp":"2019. december. 16. 08:36","title":"Az Aldinál 363 ezer forintra emelik az eladók bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d362eece-4256-4bf0-90c9-4515e630fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a zuglói kokainos gázoló ügyében. Az 5 év 6 hónapos szabadságvesztés mellé örökre eltiltották a vezetéstől.","shortLead":"Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a zuglói kokainos gázoló ügyében. Az 5 év 6 hónapos szabadságvesztés mellé...","id":"20191216_Nem_ment_el_a_targyalasara_a_kokainos_gazolo_ahol_5_es_fel_ev_bortont_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d362eece-4256-4bf0-90c9-4515e630fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c495a9-a405-4694-a5e4-104f8f892d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Nem_ment_el_a_targyalasara_a_kokainos_gazolo_ahol_5_es_fel_ev_bortont_kapott","timestamp":"2019. december. 16. 13:40","title":"Nem ment el a tárgyalására a kokainos gázoló, ahol 5 és fél év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]