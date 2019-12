Bár többféle térképszoftver is létezik, azt nem mondanánk, hogy a felhasználók mindegyikkel elégedettek. Ez még a Google-féle Mapsnél és a Waze-nél sincs így, hiszen olyan funkciók is vannak bennük, melyeket többen zavarónak, feleslegesnek találnak. Ezt elkerülendő jelent meg a Nexit nevű új app, amely puritán egyszerűsége és egy remek funkció miatt kerül fel a telefonokra.

Az app egyelőre csak iPhone-okon használható, Magyarországon pedig nem is működik, de ez nem jelenti azt, hogy idővel ne jelenjen meg máshol is. És hogy mi benne a különleges? Hogy az útvonal mellett azt is megmutatja, amire a felhasználónak menet közben szüksége lehet. Jelzi például a benzinkutakat, az útmenti gyorséttermeket és kávézókat (így pedig a mosdókat), de azt is, mennyiért lehet ezeken a helyeken fogyasztani. Mivel az árakat jól láthatóan mutatja, a felhasználónak elég egy pillantást vetnie a szoftverre.

© Nexit.app

Az appot a Forbes is méltatta, amely egy bekezdésben arra is kitér, mi szerintük a szoftver legnagyobb előnye. Mint írták, ezzel a térképpel speciális keresés is indítható. Képzeljük el, hogy úton vagyunk, és megszállnánk valahol, de csak egy bizonyos összeget költenénk erre, például azért, mert nincs több pénz nálunk. A Nexittel szűkíthetjük a találati listát, sőt, az app azt is megmutatja, hol szolgálnak fel az étrendhez vagy diétához passzoló reggelit, ebédet. A szolgáltatás emellett ár-összehasonlító funkcióval rendelkezik, így a spórolásban is segít.

Noha a Nexit elég fejlettnek tűnik, az világosan látszik, hogy csak nagyvárosokban használható, a konkurens Google Maps és a Waze viszont kisebb területeken is elboldogul. A fejlesztő erre úgy reagált, hogy a termékük nem a két szolgáltatással próbál versenyezni, az ugyanis más téren számít okosnak. Az app egyébként – jegyzi meg a BGR – térképnek sem utolsó, vagyis attól, hogy más szemlélet alapján készült, a tájékozódásra is alkalmas.

A fejlesztők egyelőre nem közölték, mely országokban fogják még elérhetővé tenni a Nexitet, így csak remélni tudjuk, hogy valamikor Magyarországra is eljut. Mert igény az volna rá.

