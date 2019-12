Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"045c15b0-8c31-44b6-9104-c488b8a78ae5","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A legtöbb ember produktív időszaka mindössze két óra 48 perc egy nap. Íme, néhány tipp, hogyan hozd ki ebből a rövidke időből a legtöbbet. 185 millió munkaóra analíziséből egy kutatás arra a következtetésre jutott, hogy átlagosan két órát és 48 percet vagyunk produktívak egy nap. ","shortLead":"A legtöbb ember produktív időszaka mindössze két óra 48 perc egy nap. Íme, néhány tipp, hogyan hozd ki ebből a rövidke...","id":"20191218_5_tipp_hogyan_ess_tul_gyorsan_a_munka_nehezen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=045c15b0-8c31-44b6-9104-c488b8a78ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f261d22f-e82f-4dbd-b979-a686a1db3ec2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191218_5_tipp_hogyan_ess_tul_gyorsan_a_munka_nehezen","timestamp":"2019. december. 18. 15:00","title":"5 tipp, hogyan ess túl gyorsan a munka nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"ea3130c6-7b97-4dbc-8e47-f0f7ef2abea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetirodának kétmillió forintot is át kell utalnia a szervezet számára a jó hírnév megsértése miatt.","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetirodának kétmillió forintot is át kell utalnia a szervezet számára a jó hírnév megsértése...","id":"20191217_A_kormanynak_egy_honapig_minden_nap_bocsanatot_kell_kernie_a_Helsinki_Bizottsagtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3130c6-7b97-4dbc-8e47-f0f7ef2abea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8a97b8-510f-4ad0-9cd5-61b5c905c1db","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_A_kormanynak_egy_honapig_minden_nap_bocsanatot_kell_kernie_a_Helsinki_Bizottsagtol","timestamp":"2019. december. 17. 19:24","title":"A kormánynak egy hónapig minden nap bocsánatot kell kérnie a Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google kijavította a Chrome 79 adattörlő hibáját, így mostantól újra elérhető lett a frissítés az androidos felhasználók számára.","shortLead":"A jelek szerint a Google kijavította a Chrome 79 adattörlő hibáját, így mostantól újra elérhető lett a frissítés...","id":"20191218_android_google_chrome_79_bongeszo_frissitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d8f64f-c41a-41c2-baca-f7cadb3faf45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_android_google_chrome_79_bongeszo_frissitese","timestamp":"2019. december. 18. 09:33","title":"Androidos? Akkor örülni fog a Google hírének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi Választási Iroda vezetője is beleszólt a józsefvárosi kerületi lapban megjelent cikkekbe. ","shortLead":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi...","id":"20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb803b2-ed35-4f42-814d-c0c74ad643d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","timestamp":"2019. december. 17. 12:21","title":"Pikó: A Józsefváros szerkesztőségében gyakorlatilag kibelezték a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény sebészeti és ügyeleti rendje gyakorlatilag összeomlott, az akut ügyeletet lemondták, számos műtétet elhalasztottak.","shortLead":"Az intézmény sebészeti és ügyeleti rendje gyakorlatilag összeomlott, az akut ügyeletet lemondták, számos műtétet...","id":"20191218_Vizsgalatot_rendelt_el_Kasler_Miklos_a_Szent_Margit_Korhazban_tortentek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ecf50f-e8cf-4c0f-b9ae-ecf68dfeff63","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Vizsgalatot_rendelt_el_Kasler_Miklos_a_Szent_Margit_Korhazban_tortentek_miatt","timestamp":"2019. december. 18. 10:51","title":"Vizsgálatot rendelt el Kásler Miklós a Szent Margit Kórházban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563619e0-5626-4fec-8909-10b91f17cded","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Komplex nagyberuházás finanszírozása a cél - válaszolta a BDPST Zrt. a kérdésre, miért kaptak több, mint nyolcmilliárd forint kölcsönt az állami MFB-től.","shortLead":"Komplex nagyberuházás finanszírozása a cél - válaszolta a BDPST Zrt. a kérdésre, miért kaptak több, mint nyolcmilliárd...","id":"20191218_84_milliard_forint_allami_kolcsonnel_segitik_Tiborczek_luxushotelepiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=563619e0-5626-4fec-8909-10b91f17cded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f872460-7ad5-4c61-8a5a-bb911d5b9207","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_84_milliard_forint_allami_kolcsonnel_segitik_Tiborczek_luxushotelepiteset","timestamp":"2019. december. 18. 06:24","title":"8,4 milliárd forint állami kölcsönnel segítik Tiborczék luxushotel-építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Giuliani megmentheti Trumpot az alkotmányos vádemeléstől.","shortLead":"Giuliani megmentheti Trumpot az alkotmányos vádemeléstől.","id":"20191217_Impeachment_megtartottak_az_utolso_meghallgatast_a_szerdai_szavazas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60037c2e-030a-469b-9804-1a1bd33e9996","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Impeachment_megtartottak_az_utolso_meghallgatast_a_szerdai_szavazas_elott","timestamp":"2019. december. 17. 20:22","title":"Impeachment: megtartották az utolsó meghallgatást a szerdai szavazás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a157bd-b5d9-4ac6-b702-f565e599ec8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődött az amerikai elnök alkotmányos felelősségre vonásával kapcsolatos vita szerdán a képviselőházban.","shortLead":"Megkezdődött az amerikai elnök alkotmányos felelősségre vonásával kapcsolatos vita szerdán a képviselőházban.","id":"20191218_Megkezdodott_a_vita_az_amerikai_elnok_alkotmanyos_felelossegre_vonasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a157bd-b5d9-4ac6-b702-f565e599ec8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c731d75a-6285-46b9-ab61-c7bbff309072","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Megkezdodott_a_vita_az_amerikai_elnok_alkotmanyos_felelossegre_vonasarol","timestamp":"2019. december. 18. 18:28","title":"Megkezdődött a vita Trump alkotmányos felelősségre vonásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]