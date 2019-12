Az iPod iránti nosztalgiára épített a Rewound nevű alkalmazás: visszahozta az Apple ikonikus, „kerekes” lejátszóját a modern kor érintőkijelzős eszközére, az iPhone-ra. Egy zenelejátszó alkalmazásról van szó, amelynek a kinézetét letölthető bőrökkel (skinekkel) lehet változtatni, átalakítva például iPodra, és emellett szinkronizálható az Apple Music könyvtárral is, sőt az is tervbe volt véve, hogy a Spotify-szinkronizációt is megoldják. Az app még a haptikus visszajelzést is imitálja, így olyan érzete is lehet a felhasználónak, hogy egy valódi iPodot tart a kezében.

© Twitter/Tom Warren

A fejlesztő, Louis Anslow egy évig dolgozott az alkalmazáson, és bár nem úgy reklámozta, hogy iPodot varázsol az iPhone-ra, végső soron ez volt az app célja. Be is került az App Store-ba, le is töltötték 170 ezren, azután hirtelen vége lett a dalnak: az Apple kivonta alkalmazás-áruházából.

A fejlesztő arról panaszkodott a Mediumon, hogy az Apple „megölte” az appot, hivatkozva arra, hogy lemásolta az iPod dizájnját, díjat számított fel az Apple Music funkciókra és összességében is olyan, mintha az Apple alkalmazása volna. A fejlesztő vitatja az Apple érveit, elsősorban arra hivatkozva, hogy valójában a felhasználók töltik fel és le a bőröket, amelyekkel a zenelejátszó elnyer egyfajta kinézetet.

Anslow most egy webes alkalmazást fejlesztene, amely alternatívája lehetne az iOS-es appnak, és amelyhez nincs szükség az Apple jóváhagyására, illetve androidos alkalmazásban is gondolkozik. A projektjéhez 50 ezer dollár finanszírozásra lenne szüksége.

Egyébként nem ez az egyetlen iPodot imitáló iOS-es alkalmazás. Nemrégiben mi is beszámoltunk egy másik hasonló appról, ami nagy érdeklődést váltott ki a Twitteren. Azonban itt a fejlesztőnek eleve kétségei voltak az App Store-ba kerüléssel, talán mert jobban tisztában van a márkavédelemmel, mint a Rewound kitalálója.

