Ezúttal nem egy újabb összehajtható telefont, nem is kijelző alá rejtett kamerát szabadalmaztatott a Xiaomi, hanem – még egy ilyek sokrétű gyártótól is meglepő módon – egy ásványvizes palackot.

A formatervezési mintára vonatkozó szabadalmat – írja a Gizmochina – még 2019. április 30-án terjeszették be, és a napokban került nyilvánosságra. A szabadalmi bejelentés gazdája a Beijing Xiaomi Mobile Software Co., sőt még a két „feltaláló” is nevesítve van. Ugyancsak a szabadalmi leírásból és képből derül ki, hogy egy egyszerű ásványvizes palackról van szó, olyan mechanizmus vagy kiegészítők nélkül, amelyek valamiféle (és a Xiaomitól elvárt) okosfunkciókra utalnának.

© IT Home

Úgy tűnik, hogy a koncepció és a tervezés még nagyon korai szakaszában tart, ahogyan még az sem derült ki, miben is lenne egyedülálló a palack, mert azért ez így önmagában – lássuk be – édeskevés. Mivel csak pár napja került nyilvánosságra a szabadalom, igen valószínű, hogy a Xiaomi még nem is dolgozik rajta. Mielőtt azonban még valaki viccnek nyilvánítaná az egészet, nem árt tudnia, hogy a Xiaomi még októberben kezdett saját márkás ásványvizet forgalmazni Kínában, egy speciális hideg vizes forrás vizével.

Ahogy azt is érdemes számításba venni, hogy a Xiaomi nem csak mobilokat gyárt és árul, hanem a hűtőszekrénytől a mosógépen át porszívóig mindent. Még tévékészüléket is, melyet hónapokon belül Magyarországon is piacra dobnak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.