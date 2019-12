Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"967e5067-1826-448b-a6ed-cc63df9c348d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dolgozóknak szánt juttatások egyik újabb formáját próbálják az Apple-nél: a munkatársak ingyen genetikai vizsgálaton vehetnek részt, hogy időben felfedezhetők legyenek a későbbi problémák.","shortLead":"A dolgozóknak szánt juttatások egyik újabb formáját próbálják az Apple-nél: a munkatársak ingyen genetikai vizsgálaton...","id":"20191219_apple_ac_wellness_color_genomics_ingyenes_genetikai_vizsgalat_apple_munkavallaloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=967e5067-1826-448b-a6ed-cc63df9c348d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b918519-26a5-48cd-a793-8b05bc34d8dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_apple_ac_wellness_color_genomics_ingyenes_genetikai_vizsgalat_apple_munkavallaloknak","timestamp":"2019. december. 19. 12:03","title":"Az Apple karácsonyi ajándéka minden dolgozónak: ingyen megcsináltathatják a genetikai vizsgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azonnali tárgyalást akar a szenátusban.","shortLead":"Azonnali tárgyalást akar a szenátusban.","id":"20191220_Trump_maris_megszavaztatna_a_felelossegre_vonasarol_a_szenatust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a9b8ea-5728-4c48-82b3-6b3349cc7d74","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Trump_maris_megszavaztatna_a_felelossegre_vonasarol_a_szenatust","timestamp":"2019. december. 20. 06:25","title":"Trump máris megszavaztatná a szenátust a felelősségre vonásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A helyi egyetem paleográfusa fejtett meg egy latin feliratot.","shortLead":"A helyi egyetem paleográfusa fejtett meg egy latin feliratot.","id":"20191218_Megtalaltak_ki_epitette_a_pisai_ferde_tornyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f5456f-1f19-47d6-a192-35fa2b45f554","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_Megtalaltak_ki_epitette_a_pisai_ferde_tornyot","timestamp":"2019. december. 18. 20:58","title":"Megtalálták, ki építette a pisai ferde tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b50066a-e2aa-4215-b5eb-8aaebe13198d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A B my Lake fesztiválnak pedig új helyszínt keresnek.","shortLead":"A B my Lake fesztiválnak pedig új helyszínt keresnek.","id":"20191220_Datumot_cserelhet_a_VOLT_es_a_Balaton_Sound_a_Sziget_dragabb_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b50066a-e2aa-4215-b5eb-8aaebe13198d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b355b6-2334-4be7-96ff-c56652c22cdf","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Datumot_cserelhet_a_VOLT_es_a_Balaton_Sound_a_Sziget_dragabb_lesz","timestamp":"2019. december. 20. 12:37","title":"Dátumot cserélhet a VOLT és a Balaton Sound, a Sziget drágább lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1004d9b1-f07e-483a-83a0-11b8a659c674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 75 millió dolláros hajóval nem sikerült a legjobban a kikötés.","shortLead":"A 75 millió dolláros hajóval nem sikerült a legjobban a kikötés.","id":"20191219_Atrendezett_egy_kikotot_egy_Roman_Abramovicsnak_epult_szuperjacht__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1004d9b1-f07e-483a-83a0-11b8a659c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8dfa57-b65f-4ae1-9be8-2b6cc11c0d5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Atrendezett_egy_kikotot_egy_Roman_Abramovicsnak_epult_szuperjacht__video","timestamp":"2019. december. 19. 10:12","title":"Átrendezett egy kikötőt az Abramovicsnak épült szuperjacht – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37938485-4179-46bf-9302-4c79f3ab4b38","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mindent megtesz a kormány, hogy több gyerek szülessen az országban. Most a meddőségi kezeléseket tették ingyenessé, ehhez azonban hat magánintézményt államosítottak. A rendelkezés körül még rengeteg a kérdés, és az sem világos, hogy az egyébként is túlterhelt rendszer miért lesz attól jobb, ha teljesen a kormány irányítása alá került. ","shortLead":"Mindent megtesz a kormány, hogy több gyerek szülessen az országban. Most a meddőségi kezeléseket tették ingyenessé...","id":"20191219_allamositas_meddosegi_kezeles_kaali_forgacs_novak_lombikprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37938485-4179-46bf-9302-4c79f3ab4b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14524cd-f02a-45a6-a5f7-56b2ced43b83","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_allamositas_meddosegi_kezeles_kaali_forgacs_novak_lombikprogram","timestamp":"2019. december. 19. 18:12","title":"Államosít és ingyenessé teszi a meddőségi kezeléseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU több országában már alkalmazott adó bevezetését javasolja Schmuck Erzsébet.","shortLead":"Az EU több országában már alkalmazott adó bevezetését javasolja Schmuck Erzsébet.","id":"20191219_repulojegy_ado_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8bae5-e50f-4cd5-8d54-ec43a8fbdf85","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_repulojegy_ado_LMP","timestamp":"2019. december. 19. 20:51","title":"Bevezetné a repülőjegyadót Magyarországon az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7f4ac3-9001-40fa-a09a-4361c2df5b6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felkérte Ferenc pápát, hogy szervezzen küldöttséget.","shortLead":"Felkérte Ferenc pápát, hogy szervezzen küldöttséget.","id":"20191218_A_bukott_boliviai_elnok_Ferenc_papat_kerte_fel_a_valasztasok_felugyeletere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e7f4ac3-9001-40fa-a09a-4361c2df5b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4163e-9744-42c5-aa81-5f5893536bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_A_bukott_boliviai_elnok_Ferenc_papat_kerte_fel_a_valasztasok_felugyeletere","timestamp":"2019. december. 18. 18:53","title":"A bukott bolíviai elnök Ferenc pápát kérte fel a választások felügyeletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]