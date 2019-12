Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberi jogi érzékenyítés borította ki a fideszes képviselőt. ","shortLead":"Emberi jogi érzékenyítés borította ki a fideszes képviselőt. ","id":"20191219_Hoppal_Peter_szivarvanycsaladok_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d99d518-ed9b-4c51-93aa-5a79fcfe32d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Hoppal_Peter_szivarvanycsaladok_","timestamp":"2019. december. 19. 20:03","title":"Hoppál Péternek a vízbe fojtás jutott eszébe arról, aki a szivárványcsaládokról tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban Donald Trumpnak, de a republikánus többség valószínűleg megakadályozza, hogy eltávolítsák a hivatalából. Az amerikaiakat végletesen megosztó elnök és felelősségre vonási eljárás meghatározza majd a 2020-as elnökválasztási kampányt is, amiben könyörületet nem ismerő politikai hadosztályok csaphatnak majd össze a Fehér Ház birtoklásáért.","shortLead":"Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban...","id":"20191219_Trump_ellen_vadat_emeltek_es_elvezi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5883a479-5007-4815-8dbb-7c981c9b376a","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Trump_ellen_vadat_emeltek_es_elvezi","timestamp":"2019. december. 19. 13:20","title":"Trump ellen vádat emeltek, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67","c_author":"Gergely Márton, Szabó Yvette, Tóth Richárd","category":"360","description":"A legfiatalabb választók már az Orbán-rendszerben szocializálódtak, és vele szemben is határozzák meg magukat. Az ifjúság azt követeli, amiből hiány van: liberális demokráciát, környezetvédelmet. Az önkormányzati voksolás csak megmutatta a NER stratégiai problémáit. ","shortLead":"A legfiatalabb választók már az Orbán-rendszerben szocializálódtak, és vele szemben is határozzák meg magukat...","id":"201951__a_fidesz_es_afiatalok__lazado_egyetemistak__nyitva_hagyott_zold_kapu__a_fulkeforradalom_gyerekei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3075120-e4e6-4a4b-aee6-c95e1e8cb8e3","keywords":null,"link":"/360/201951__a_fidesz_es_afiatalok__lazado_egyetemistak__nyitva_hagyott_zold_kapu__a_fulkeforradalom_gyerekei","timestamp":"2019. december. 19. 13:00","title":"A mai fiatal demokraták lehetnek az annyira már nem fiatal és nem demokrata Fidesz veszte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04ba90f-e774-4ba6-a022-f31f4ddb0ad6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Alapjogokért Központ emberei osztják az észt a tévében, tudományosnak beállított állításaikból a tényszerűség legtöbbször hiányzik.","shortLead":"Az Alapjogokért Központ emberei osztják az észt a tévében, tudományosnak beállított állításaikból a tényszerűség...","id":"201951_kozpontositott_kaderkepzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d04ba90f-e774-4ba6-a022-f31f4ddb0ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5261fe9f-60c6-466d-8363-332a06fb925f","keywords":null,"link":"/360/201951_kozpontositott_kaderkepzes","timestamp":"2019. december. 19. 15:05","title":"Kétbites üzeneteket bújtat kulturált köntösbe a Fidesz kedvenc agyközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gréczy Zsoltot az elmúlt időszakban többen megvádolták zaklatással, amit a politikus tagad, de péntek este lemondott parlamenti mandátumáról. ","shortLead":"Gréczy Zsoltot az elmúlt időszakban többen megvádolták zaklatással, amit a politikus tagad, de péntek este lemondott...","id":"20191220_Gyurcsany_Greczy_Zsolt_hulyeseget_csinalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b7aac5-0f7c-4228-a879-44d161bd411a","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Gyurcsany_Greczy_Zsolt_hulyeseget_csinalt","timestamp":"2019. december. 20. 20:15","title":"Gyurcsány: \"Gréczy Zsolt hülyeséget csinált\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421fec3-ca94-460b-af2c-872540c74577","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségi okokra hivatkozva döntött így az Újszínház zaklatással megvádolt színésze, miután az ügyben lezárták a vizsgálatot.","shortLead":"Egészségi okokra hivatkozva döntött így az Újszínház zaklatással megvádolt színésze, miután az ügyben lezárták...","id":"20191220_Mihalyi_Gyozo_visszaadja_a_foszerepeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2421fec3-ca94-460b-af2c-872540c74577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a059c84e-edc0-46f9-b129-43ca7d4dcaa5","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Mihalyi_Gyozo_visszaadja_a_foszerepeit","timestamp":"2019. december. 20. 09:09","title":"Mihályi Győző visszaadja a főszerepeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","id":"20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbe51d-255e-43a0-b13b-672f875e6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","timestamp":"2019. december. 19. 21:41","title":"Kinevezték az új kormányszóvivőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU több országában már alkalmazott adó bevezetését javasolja Schmuck Erzsébet.","shortLead":"Az EU több országában már alkalmazott adó bevezetését javasolja Schmuck Erzsébet.","id":"20191219_repulojegy_ado_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8bae5-e50f-4cd5-8d54-ec43a8fbdf85","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_repulojegy_ado_LMP","timestamp":"2019. december. 19. 20:51","title":"Bevezetné a repülőjegyadót Magyarországon az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]