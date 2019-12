Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, mivel egyre több hasonló incidens fordult elő az intézményekben.","shortLead":"A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, mivel egyre több hasonló incidens fordult elő az intézményekben.","id":"20191223_Ket_nap_alatt_36an_haltak_meg_a_hondurasi_bortonverekedesekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4c7437-3586-4bb1-9a87-9bfa88089404","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Ket_nap_alatt_36an_haltak_meg_a_hondurasi_bortonverekedesekben","timestamp":"2019. december. 23. 05:41","title":"Két nap alatt 36-an haltak meg a hondurasi börtönverekedésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átlépés gyorsítása érdekében vasárnap 15 órától ideiglenesen csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a belépő forgalom itt szünetel, de az autópálya-átkelőn folyamatos a beléptetés - közölte Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"Az átlépés gyorsítása érdekében vasárnap 15 órától ideiglenesen csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják...","id":"20191222_Csak_kilepesre_hasznalhato_delutantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelohely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb19cfdb-34f9-4e29-b1a0-1f1b54ee604b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Csak_kilepesre_hasznalhato_delutantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelohely","timestamp":"2019. december. 22. 13:14","title":"Csak kilépésre használható délutántól a röszkei közúti határátkelőhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mac gépet használók mindig nagyobb biztonságban érezték magukat, mint PC-s társaik. A Malwarebytes legújabb jelentése szerint azonban egyre jobban növekszenek a maces fenyegetések, sőt az észlelések száma messze meghaladja a windowsos észlelésekét.","shortLead":"A Mac gépet használók mindig nagyobb biztonságban érezték magukat, mint PC-s társaik. A Malwarebytes legújabb jelentése...","id":"20191221_malwarebytes_jelentes_novekvo_macos_fenyegetettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390b3434-0c88-4278-adcc-d5ce9d542c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_malwarebytes_jelentes_novekvo_macos_fenyegetettseg","timestamp":"2019. december. 21. 16:03","title":"Ráijesztett az Apple számítógépeit használókra a Malwarebytes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6998e2f3-cd2f-42ad-b1e5-afe88963dd7f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A filmekkel jobbá lehet tenni az emberek életét - vallják még ma is a tékások. Na de mi történt, ha a kölcsönzők nem vitték vissza időben a kazettát? És ha vissza sem tekerték? Volt egyszer egy téka harmadik rész. ","shortLead":"A filmekkel jobbá lehet tenni az emberek életét - vallják még ma is a tékások. Na de mi történt, ha a kölcsönzők nem...","id":"20191221_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_Harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6998e2f3-cd2f-42ad-b1e5-afe88963dd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b95d63e-f8cf-40a2-af90-91ca25331283","keywords":null,"link":"/360/20191221_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_Harmadik_resz","timestamp":"2019. december. 21. 19:00","title":"Doku360: \"A tékások kicsit a pszichológusaink is voltak\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab061-9ec5-42de-b1bb-0920de15fd7a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A nagyvárosok többségében politikai vérfrissítést hoztak az önkormányzati választások, ám a polgármesterek szociológiai összetételén alapvetően ez sem változtatott.","shortLead":"A nagyvárosok többségében politikai vérfrissítést hoztak az önkormányzati választások, ám a polgármesterek szociológiai...","id":"201951__polgarmesteri_szociografia__hvgkutatas__idosek_elonyben__helyhatarozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860ab061-9ec5-42de-b1bb-0920de15fd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93d06e2-9c42-41cf-ba7b-1ee5947b0034","keywords":null,"link":"/360/201951__polgarmesteri_szociografia__hvgkutatas__idosek_elonyben__helyhatarozok","timestamp":"2019. december. 23. 10:00","title":"Többgyerekes, középkorú, diplomás férfi – felrajzoltuk a polgármesterek szociológiai profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai országok \"meg fogják érezni\" az újabb migránshullámot, ha a szíriai kormányerők a felkelők utolsó fellegvárának számító, északnyugati Idlíb tartományban nem állítják le az offenzívát - figyelmeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap este egy isztambuli díjátadó ünnepségen.","shortLead":"Az európai országok \"meg fogják érezni\" az újabb migránshullámot, ha a szíriai kormányerők a felkelők utolsó...","id":"20191222_Erdogan_ismet_migranshullammal_fenyegeti_Europat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73683e09-02b1-4eea-8b7e-b356aa94ea84","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Erdogan_ismet_migranshullammal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2019. december. 22. 20:25","title":"Erdogan ismét migránshullámmal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0306ec-01d7-4ca3-874b-ccfe4b532e6a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ugyanabban a műfajban két egymástól homlokegyenest eltérő produkciót ad elő a két delikvensünk. Az egyik egyedibb és pörgősebb, a másik kényelmesebb és olcsóbb – jövünk a részletekkel.","shortLead":"Ugyanabban a műfajban két egymástól homlokegyenest eltérő produkciót ad elő a két delikvensünk. Az egyik egyedibb és...","id":"20191222_ev_autoja_2020_finalistai_peugeot_208_a_renault_clio_ellen_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e0306ec-01d7-4ca3-874b-ccfe4b532e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce3a7aa-d281-4d95-b7ce-1af2b6442ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_ev_autoja_2020_finalistai_peugeot_208_a_renault_clio_ellen_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 22. 16:10","title":"A 2020-as Év Autója finalistái: a Peugeot 208 a Renault Clio ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"2018-ban indult a visszaesés.","shortLead":"2018-ban indult a visszaesés.","id":"20191222_A_vamhaboru_miatt_jovore_is_kevesebb_autot_adnak_el_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8372cfbc-eec4-4ebd-8edf-895bbb944244","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_A_vamhaboru_miatt_jovore_is_kevesebb_autot_adnak_el_Kinaban","timestamp":"2019. december. 22. 11:06","title":"A vámháború miatt jövőre is kevesebb autót adnak el Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]