Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tervei szerint a jövőben könnyebben találhatjuk majd meg az offline is elérhető fájlokat. Az ehhez szükséges keretrendszert már elérhetővé is tették a fejlesztők.","shortLead":"A Google tervei szerint a jövőben könnyebben találhatjuk majd meg az offline is elérhető fájlokat. Az ehhez szükséges...","id":"20191223_google_chrome_80_bongeszo_offline_eleres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a05364-acfa-43a2-9832-ce0eea77fc4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_google_chrome_80_bongeszo_offline_eleres","timestamp":"2019. december. 23. 09:33","title":"Már teszteli az új Chrome-ot a Google, és lesz benne egy hasznos segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átadással egy időben elindult az első személyvonat Szentpétervárról Szevasztopolba.","shortLead":"Az átadással egy időben elindult az első személyvonat Szentpétervárról Szevasztopolba.","id":"20191223_vlagyimir_putyin_vasuti_hid_kijev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20c6cff-bdb3-432d-a951-3caf0eef7e46","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_vlagyimir_putyin_vasuti_hid_kijev","timestamp":"2019. december. 23. 16:40","title":"Személyesen Putyin avatott fel egy 19 kilométeres hidat a Krímben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"December 29-én lesz a találkozó.","shortLead":"December 29-én lesz a találkozó.","id":"20191222_Az_uj_valasztas_jeloltjeirol_egyeztet_Morales_az_argentin_hatar_menten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a33f55-7183-49db-b190-71b7f3bb93fc","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Az_uj_valasztas_jeloltjeirol_egyeztet_Morales_az_argentin_hatar_menten","timestamp":"2019. december. 22. 09:17","title":"Az új választás jelöltjeiről egyeztet Morales az argentin határ mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"","category":"vilag","description":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","shortLead":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","id":"20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f81c43-0ed1-4b53-939b-5fc08ac838c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","timestamp":"2019. december. 22. 18:54","title":"Macron lemond az elnöki nyugdíjáról a sztrájkok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e9f54f-0ae7-4bf3-b3c4-7aa54a7f505e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az atomkatasztrófában életét vesztő egyik tűzoltó felesége azt mondja, nem adott engedélyt arra, hogy a történetét felhasználják a sorozathoz.","shortLead":"Az atomkatasztrófában életét vesztő egyik tűzoltó felesége azt mondja, nem adott engedélyt arra, hogy a történetét...","id":"20191223_Eloszor_szolalt_meg_a_Csernobil_sorozat_igazi_Ljudmillaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e9f54f-0ae7-4bf3-b3c4-7aa54a7f505e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384e92c5-4002-48d7-a1a1-4fb199f631a2","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Eloszor_szolalt_meg_a_Csernobil_sorozat_igazi_Ljudmillaja","timestamp":"2019. december. 23. 09:33","title":"Először szólalt meg a Csernobil sorozat igazi Ljudmillája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4597ddb-a2a7-43b0-ac95-4de2a8bc0e38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonságiak kockázatnak tartották.","shortLead":"A biztonságiak kockázatnak tartották.","id":"20191223_Nem_engedtek_be_egy_helyi_fekete_ferfit_egy_szegedi_szorakozohelyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4597ddb-a2a7-43b0-ac95-4de2a8bc0e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eb2ddb-238b-4ede-a777-4995fef2a810","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Nem_engedtek_be_egy_helyi_fekete_ferfit_egy_szegedi_szorakozohelyre","timestamp":"2019. december. 23. 08:27","title":"Nem engedtek be egy helyi fekete férfit egy szegedi szórakozóhelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3f4728-65bb-46c4-894c-e062dda80df6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A jelenlegi túlzott felhajtás nem tesz jót a mesterséges intelligencia ügyének, sőt visszavetheti a fejlődést – figyelmeztetnek szakértők.","shortLead":"A jelenlegi túlzott felhajtás nem tesz jót a mesterséges intelligencia ügyének, sőt visszavetheti a fejlődést –...","id":"201951__zsakutcaban_azmi__teves_joslatok__oz_anagy_varazslo__robotra_varva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f4728-65bb-46c4-894c-e062dda80df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e595af-bf62-40c1-80cf-7915c067bc89","keywords":null,"link":"/360/201951__zsakutcaban_azmi__teves_joslatok__oz_anagy_varazslo__robotra_varva","timestamp":"2019. december. 22. 12:00","title":"Annyira rá vagyunk kattanva a mesterséges intelligenciára, hogy besülhet az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a2b67e-9e35-4d9d-94b4-e96141d66d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamuhírek szerzői az év minden percét arra áldozzák fel, hogy valótlanságokat terjesszenek, és ez alól az ünnepi időszak sem kivétel. Két most terjedő átveréssel újra az időseket próbálják becsapni.","shortLead":"A kamuhírek szerzői az év minden percét arra áldozzák fel, hogy valótlanságokat terjesszenek, és ez alól az ünnepi...","id":"20191223_70_ev_felett_eltorolnem_a_nyugdjat_gulyas_gergely_kamuhr_alhir_atveres_nyugdijasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a2b67e-9e35-4d9d-94b4-e96141d66d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e604c44-dcd4-4c26-b430-86d31af41f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_70_ev_felett_eltorolnem_a_nyugdjat_gulyas_gergely_kamuhr_alhir_atveres_nyugdijasok","timestamp":"2019. december. 23. 08:03","title":"Az utóbbi idők legnagyobb hülyesége terjed a magyar nyugdíjakról, Gulyás Gergelyt is belekeverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]