Bár nem lesz filléres telefon a Galaxy Note10 Lite (az ára, átszámolva, felülről súrolhatja a 200 ezer forintot), de mindenképpen kevesebbet kell érte fizetni, mint nagytestvéréért, a Galaxy Note10-ért, mégis egy hasonló eszközhöz juthat a felhasználó.

A napokban már kiszivárogtak hivatalosnak mondott képek, és most ugyanaz a forrás, a német WinFuture oldal osztotta meg a szintén hivatalosnak mondott specifikációkat. A készüléket a Samsung 2018-as lapkakészlete, a cseppet sem lebecsülendő Exynos 9810 hajtja (nyolcmagos CPU-val), talán ezért is lehet olcsóbb az eszköz, mint a Snapdragon 855-öt tartalmazó Galaxy S10 Lite. A RAM 6 GB lesz, a natív, 128 GB-os tárhelyet pedig akár 512 GB-os microSD kártyával is lehet majd bővíteni. A Full HD+ kijelző alá kerül az ujjlenyomat-olvasó, de azért arcfelismeréssel is nyitható majd a lezárt telefon.

© WinFuture

A 32 megapixeles szelfikamera felül, középen egy kis lyuk mögött bújik, a hátoldalra pedig – divatos négyzetes elrendezésben – triplakamera került (3 x 12 MP, egy főkamera, egy széles látószögű és egy telefotó kamera). A Samsung Ultra HD videókról akár 60 képkocka / másodperces sebességről beszél, és az S9-hez hasonlóan egy szuper lassú üzemmódot is beépített. Azt viszont még nem tudni, hogy van-e képstabilizátora a Note10 Lite kameráinak.

Ehhez a telefonhoz is lesz S Pen, amely 4096 különböző nyomásszint érzékelésére képes. A felhasználók egy része igencsak értékelheti majd, hogy ebben a modellben visszatér a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó. A minél hosszabb hálózatfüggetlen működési időről 4500 mAh-s akkumulátor gondoskodik, és 25W-os gyorstöltésre is lesz lehetőség. A 198 grammos készülék Android 10-et futtat (a Samsung One UI 2 felületével), és várhatóan január 10-én kerül a nyugat-európai boltokba.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.