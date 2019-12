Azt már szinte biztosra vehetjük, hogy jövőre egy olcsóbb Galaxy Note10-változat is megjelenik majd. Újabb részletek szivárogtak ki az SM-N770F modellszámú készülékről, amely vélhetően a Galaxy Note10 Lite.

Több éven keresztül csupán egy Galaxy Note modell érkezett (az év második felében), azonban a gyártó úgy gondolta, ideje többféle Note-változatot is piacra küldeni, így az idén a Note10 mellett már a Galaxy Note10+ is megjelent. Jövőre pedig megérkezhet melléjük a kistestvér, a Galaxy Note10 Lite.

Egy elérhetőbb árú okostelefonról van szó, ami viszont éppen úgy kap érintőtollat, mint a nagytestvér. A WinFuture jóvoltából most hivatalosnak tűnőmarketingképeken is megnézhetjük a Note10 Lite-ot, és néhány részlet is kiderült a készülékről.

© WinFuture

A telefon frontoldala olyan, mint a Galaxy Note10-é és a Note10+-é (középre kerül a kis, kör alakú kameralyuk), bár a keret kissé vastagabb lesz. A WinFuture ezt azzal magyarázza, hogy a Note10 Lite-nak laposabb kijelzője lesz, mint társainak, inkább a Galaxy S10e-re hasonlít. Négyzet alakú lesz a kameraelrendezés, ami már 2020 trendjének felel meg, de ettől eltekintve „csak” három lencse lesz elhelyezve ebben a formában. A főlencse legalább 48 MP-es lesz, és széleslátószögű és zoom objektívek csatlakoznak majd hozzá.

Nem látni ujjlenyomat-olvasót, amiből az következik, hogy a Samsung a kijelző alá viszi ezt az összetevőt, bár egyelőre még nem tudni, milyen technológiát választ majd hozzá. Elégedettek lehetnek majd a felhasználók, ugyanis a Note10 Lite-ba visszahozza a Samsung a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozót (az eszköz aljára kerül, az S Pen házának ellentétes oldalára). A kiszivárgott képek fekete, piros és egy aura-ragyogású színben mutatják a telefont, amelyet állítólag Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlet hajt majd. Az árát – Németországban – 670 euró (körülbelül 221 ezer forint) körülire taksálják.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.