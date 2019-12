Ezek a telefonok voltak a világ kedvencei 2019-ben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9a3bb72-cc5a-4d11-8714-82c316ab02e3","c_author":"CsH - CzF - VÉ","category":"kultura","description":"Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból a sorozatokból, amelyek ünnepi epizódokkal is szerettek volna némi érzelmet kicsikarni a nézőkből. Karácsony másnapján úgysem lehet mást csinálni, mint bedőlni a tévé elé, szubjektív ajánlónkban pedig megmutatjuk kedvenc ünnepi epizódjainkat. ","shortLead":"Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból...","id":"20191225_Legjobb_karacsonyi_sorozatepizodok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9a3bb72-cc5a-4d11-8714-82c316ab02e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a366447-dc62-40ec-861c-fa91830bdc23","keywords":null,"link":"/kultura/20191225_Legjobb_karacsonyi_sorozatepizodok","timestamp":"2019. december. 25. 17:05","title":"A karácsonyi csodát mindig nagyon kevés választja el a katasztrófától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f30a8e3-66f0-451c-92a7-64a82a27e891","c_author":"","category":"360","description":"130 millió lány nem élhet a tanulás jogával világszerte, pedig a nők oktatása nem csak a fejlődő országok életszínvonalában okozhat drámai javulást, még az éghajlatváltozást is segíthet leküzdeni.","shortLead":"130 millió lány nem élhet a tanulás jogával világszerte, pedig a nők oktatása nem csak a fejlődő országok...","id":"20191225_A_nok_oktatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f30a8e3-66f0-451c-92a7-64a82a27e891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e629444-3559-4335-91ca-711a16dd415b","keywords":null,"link":"/360/20191225_A_nok_oktatasa","timestamp":"2019. december. 25. 17:00","title":"A nők oktatása lehet a titkos fegyver a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5674950f-fb45-4fe8-a1a5-3e352eb0eef7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Telefonon beszélt egymással csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, akik egyetértettek abban, hogy a líbiai válságot békés úton kell rendezni - közölte a Kreml.\r

\r

","shortLead":"Telefonon beszélt egymással csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, akik...","id":"20191226_A_bekes_libiai_rendezest_hangsulyozta_Putyin_es_Conte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5674950f-fb45-4fe8-a1a5-3e352eb0eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e41b9d-7c21-4507-b0a3-35585139f0ef","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_A_bekes_libiai_rendezest_hangsulyozta_Putyin_es_Conte","timestamp":"2019. december. 26. 18:47","title":"A békés líbiai rendezést hangsúlyozta Putyin és Conte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"2019 két választása alaposan felbolygatta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon, a Fideszt pedig megtépázta Borkai Zsolt szexbotránya. Mészáros Lőrinc világszinten is feltűnővé vált, egykori jobbkeze, Jászai Gellért pedig úgy érezheti magát, mint aki matchboxot kapott luxusautó helyett karácsonyra. Rogán-Gaál Cecília még a nyertesek között van, de hamarosan kiderül, Gaál Cecíliaként is jut-e neki hely azon az oldalon, ahol a pénzt osztják. Lássuk az idei év öt nyertesét és vesztesét.","shortLead":"2019 két választása alaposan felbolygatta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon, a Fideszt pedig megtépázta Borkai...","id":"20191226_Gyurcsany_felemelkedesetol_Borkai_fenekeig__az_ev_gyoztesei_es_vesztesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abe5d49-e602-4c58-825f-7b43e5cbe691","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Gyurcsany_felemelkedesetol_Borkai_fenekeig__az_ev_gyoztesei_es_vesztesei","timestamp":"2019. december. 26. 07:00","title":"Gyurcsány felemelkedésétől Borkai bukásáig – az év győztesei és vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","shortLead":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","id":"20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e69563-42ee-4648-8564-36851c113eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","timestamp":"2019. december. 25. 19:12","title":"A magyar rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baskírföldi zongarművész halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f007baaa-2a18-4d94-bff1-c9fbbda4d951","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt, hogy hagyjanak fel a civilek gyilkolásával az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban.\r

\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt...","id":"20191226_Trump_a_sziriai_civilek_meggyilkolasanak_leallitasara_szolitott_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f007baaa-2a18-4d94-bff1-c9fbbda4d951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cf2d6d-6742-4c15-893c-d47b42a0757a","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Trump_a_sziriai_civilek_meggyilkolasanak_leallitasara_szolitott_fel","timestamp":"2019. december. 26. 17:13","title":"Trump a szíriai civilek meggyilkolásának leállítására szólított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit.","shortLead":"Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit.","id":"20191226_az_ev_embere_a_brexitre_varo_brit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856fdd3d-152b-43b5-9116-4ce3226fbb25","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_az_ev_embere_a_brexitre_varo_brit","timestamp":"2019. december. 26. 14:00","title":"Az év embere: a Brexitre váró brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott a filmkölcsönzésbe, de a tékákat végül elsöpörte az internet. Volt egyszer egy téka – befejező rész.","shortLead":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott...","id":"20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a254cf-5857-4af8-a86f-ff7445aad6c0","keywords":null,"link":"/360/20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","timestamp":"2019. december. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Gyerekeimnek úgy mesélném, hogy a téka volt a mechanikus Youtube\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]