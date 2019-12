Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc29b55e-b836-4b13-bcd6-c8eeb737e85e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szlovákiában a miniszterelnök arcképe került az egyik pirotechnikai termék dobozára.","shortLead":"Szlovákiában a miniszterelnök arcképe került az egyik pirotechnikai termék dobozára.","id":"20191227_Orbantuzijatekkal_lehet_igazan_utos_a_szilveszteri_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc29b55e-b836-4b13-bcd6-c8eeb737e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3f86ea-6c0b-4801-9cb7-a891a69d4c25","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Orbantuzijatekkal_lehet_igazan_utos_a_szilveszteri_buli","timestamp":"2019. december. 27. 12:50","title":"Orbán-tűzijátékkal lehet igazán ütős a szilveszteri buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02394783-be88-4c72-bfd0-d22a508f7c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán város hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére.","shortLead":"A japán város hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére.","id":"20191226_Szapporo_bejelentkezett_a_2030as_teli_olimpiai_jatekokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02394783-be88-4c72-bfd0-d22a508f7c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688435c6-60ff-4930-b6a0-45424f733528","keywords":null,"link":"/sport/20191226_Szapporo_bejelentkezett_a_2030as_teli_olimpiai_jatekokra","timestamp":"2019. december. 26. 12:53","title":"Szapporó bejelentkezett a 2030-as téli olimpiai játékokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680ff3fb-7594-4ab9-9659-22ed9a2ba13f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százhektáros terület égett Valparaísóban, legalább 150 épület pusztult el, ezrek maradtak áram nélkül.

","shortLead":"Százhektáros terület égett Valparaísóban, legalább 150 épület pusztult el, ezrek maradtak áram nélkül.

","id":"20191225_Tobb_mint_szaz_focipalyanyi_terulet_langolt_egy_chilei_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=680ff3fb-7594-4ab9-9659-22ed9a2ba13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ba770a-b56c-4e8b-9d18-b4cb03d7c922","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Tobb_mint_szaz_focipalyanyi_terulet_langolt_egy_chilei_varosban","timestamp":"2019. december. 25. 22:00","title":"Több, mint száz focipályányi terület lángolt egy chilei városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a3bb72-cc5a-4d11-8714-82c316ab02e3","c_author":"CsH - CzF - VÉ","category":"kultura","description":"Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból a sorozatokból, amelyek ünnepi epizódokkal is szerettek volna némi érzelmet kicsikarni a nézőkből. Karácsony másnapján úgysem lehet mást csinálni, mint bedőlni a tévé elé, szubjektív ajánlónkban pedig megmutatjuk kedvenc ünnepi epizódjainkat. ","shortLead":"Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból...","id":"20191225_Legjobb_karacsonyi_sorozatepizodok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9a3bb72-cc5a-4d11-8714-82c316ab02e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a366447-dc62-40ec-861c-fa91830bdc23","keywords":null,"link":"/kultura/20191225_Legjobb_karacsonyi_sorozatepizodok","timestamp":"2019. december. 25. 17:05","title":"A karácsonyi csodát mindig nagyon kevés választja el a katasztrófától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","shortLead":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","id":"20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e69563-42ee-4648-8564-36851c113eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","timestamp":"2019. december. 25. 19:12","title":"A magyar rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baskírföldi zongarművész halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár negyedik negyedéve vezeti a legkelendőbb telefonok listáját az Apple egyik modellje.","shortLead":"Immár negyedik negyedéve vezeti a legkelendőbb telefonok listáját az Apple egyik modellje.","id":"20191227_counterpoint_research_2019_q3_apple_iphone_xr_legkelenedobb_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d03c3-f555-444d-89c9-6303828af0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_counterpoint_research_2019_q3_apple_iphone_xr_legkelenedobb_telefon","timestamp":"2019. december. 27. 08:03","title":"Ezek a telefonok voltak a világ kedvencei 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad az erős szél.","shortLead":"Marad az erős szél.","id":"20191227_Nehany_hozapor_bekoszon_a_hetvegere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4cd6b0-69ec-4075-b3df-47f9b8ccd726","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Nehany_hozapor_bekoszon_a_hetvegere","timestamp":"2019. december. 27. 10:48","title":"Néhány hózápor beköszön a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A partin „kis túlzással egész Hollywood megjelent”.","shortLead":"A partin „kis túlzással egész Hollywood megjelent”.","id":"20191227_Vajna_Timea_Arnold_Schwarzeneggerrel_karacsonyozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e68f74-e920-4a86-b7a6-8014d7bbec5e","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Vajna_Timea_Arnold_Schwarzeneggerrel_karacsonyozott","timestamp":"2019. december. 27. 08:05","title":"Vajna Tímea Arnold Schwarzeneggerrel karácsonyozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]