[{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit.","shortLead":"Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit.","id":"20191226_az_ev_embere_a_brexitre_varo_brit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856fdd3d-152b-43b5-9116-4ce3226fbb25","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_az_ev_embere_a_brexitre_varo_brit","timestamp":"2019. december. 26. 14:00","title":"Az év embere: a Brexitre váró brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszakadt egy erkély korlátja csütörtök hajnalban a Józsefvárosban, az erkélyről ketten lezuhantak. A földszinten McDonalds működik, de senki nem volt az erkély alatt.\r

\r

","shortLead":"Kiszakadt egy erkély korlátja csütörtök hajnalban a Józsefvárosban, az erkélyről ketten lezuhantak. A földszinten...","id":"20191226_Kiszakadt_egy_fovarosi_haz_erkelyenek_korlatja_ketten_lezuhantak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf070422-b3d7-46ba-ac7d-78918c9dd5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Kiszakadt_egy_fovarosi_haz_erkelyenek_korlatja_ketten_lezuhantak","timestamp":"2019. december. 26. 15:37","title":"Kiszakadt egy fővárosi ház erkélyének korlátja, ketten lezuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb formájában szenved, az orvosok két évet jósoltak neki, amikor kisbabaként kiderült a betegsége. A fiú kezelését többszöri kérelem után most engedélyezte a biztosító. Otthonuk azonban nem akadálymentes, így Dani egyedül még kerekesszékben sem tud közlekedni. Gyűjtésbe kezdtek. \r

","shortLead":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői...","id":"20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070f6d1-fc2c-40a6-b58b-f1e39c204b6e","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","timestamp":"2019. december. 26. 20:18","title":"Szeretne egyedül felülni az ágyban! – ez a legnagyobb álma az SMA-s Daninak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külföldi fociklubok, magyar úszók, egyházak, Áder János klímavédelmi alapítványa és sokan mások a kormány év végi pénzszórásának kedvezményezettjei közt.","shortLead":"Külföldi fociklubok, magyar úszók, egyházak, Áder János klímavédelmi alapítványa és sokan mások a kormány év végi...","id":"20191227_A_kormany_elsutotte_a_penzagyut__kapott_Hosszu_Katinka_es_a_turani_alapitvany_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fd40d6-262c-4be2-ae7f-0451602978ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_A_kormany_elsutotte_a_penzagyut__kapott_Hosszu_Katinka_es_a_turani_alapitvany_is","timestamp":"2019. december. 27. 15:40","title":"A kormány elsütötte a pénzágyút – kapott Hosszú Katinka és a turáni alapítvány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033c089e-e639-4d91-b243-4b16479cdb1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnyen lehet, hogy nem tudják megmenteni az áprilisban lángba borult templomot.



","shortLead":"Könnyen lehet, hogy nem tudják megmenteni az áprilisban lángba borult templomot.



","id":"20191226_Otven_szazalekos_esely_van_a_NotreDame_megmentesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=033c089e-e639-4d91-b243-4b16479cdb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0153ce5-932f-49dc-968c-4eb9beacd74a","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Otven_szazalekos_esely_van_a_NotreDame_megmentesere","timestamp":"2019. december. 26. 15:25","title":"Ötven százalékos esély van a Notre-Dame megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065b9947-cddd-44e6-91d4-169dbecf6216","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váltás Habony Árpád visszatérését alapozhatja meg. ","shortLead":"A váltás Habony Árpád visszatérését alapozhatja meg. ","id":"20191227_kumin_ferenc_szalay_bobrovniczky_kristof_london_nagykovet_habony_arpad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065b9947-cddd-44e6-91d4-169dbecf6216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0284e2-3694-4e67-a46b-6a3c52ea31c3","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_kumin_ferenc_szalay_bobrovniczky_kristof_london_nagykovet_habony_arpad","timestamp":"2019. december. 27. 19:09","title":"Kumin Ferenc lesz az új londoni nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyinál is többet mobilinterneteztek a Telekom ügyfelei a karácsonyi időszakban, mint tavaly. Az SMS álmában még csönget egy picit.","shortLead":"A tavalyinál is többet mobilinterneteztek a Telekom ügyfelei a karácsonyi időszakban, mint tavaly. Az SMS álmában még...","id":"20191227_telekom_mobilinternet_forgalom_karacsonykor_sms_szama_uzenetkuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480ca6a4-4ac3-42be-b131-d75c411bc10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_telekom_mobilinternet_forgalom_karacsonykor_sms_szama_uzenetkuldes","timestamp":"2019. december. 27. 13:43","title":"Megugrott a mobilnet a Telekomnál, de az igazán érdekes az, hogy mennyivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"120Hz-es képernyő, éjszaka is jól fotózó kamera, bivalyerős processzor - 2019 igazi mérföldkő volt a mobiliparban. Sorba vettük, melyek ezek.","shortLead":"120Hz-es képernyő, éjszaka is jól fotózó kamera, bivalyerős processzor - 2019 igazi mérföldkő volt a mobiliparban...","id":"20191226_2019_ben_megjelent_okostelefonok_apple_samsung_huawei_ejszakai_mod_fotozas_mobillal_snapdragon_855_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_mate_x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc18f05-e32b-4e32-85c7-15276d9a4650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_2019_ben_megjelent_okostelefonok_apple_samsung_huawei_ejszakai_mod_fotozas_mobillal_snapdragon_855_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_mate_x","timestamp":"2019. december. 26. 13:03","title":"Olyan telefonokat láttunk idén, melyeket pár éve még elképzelni sem tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]