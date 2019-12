Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","shortLead":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","id":"20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076721cb-7b74-41b8-aa91-d04307a22293","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","timestamp":"2019. december. 29. 11:20","title":"Csúnyán eltángálták Dzsudzsákékat Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, hogyan haltak meg.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, hogyan haltak meg.","id":"20191228_Holttesteket_talalt_a_japan_rendorseg_egy_csonakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdbf853-2887-4c21-a92f-51a7b80a3713","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Holttesteket_talalt_a_japan_rendorseg_egy_csonakban","timestamp":"2019. december. 28. 13:23","title":"Holttesteket talált a japán rendőrség egy csónakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f11e78-fc33-443d-aa3d-bd7ff6af8e7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen egy balesetről fogatott a helyi híradó stábja. ","shortLead":"Éppen egy balesetről fogatott a helyi híradó stábja. ","id":"20191229_Pont_a_tevesek_elott_erkezett_a_kodben_a_kamion__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61f11e78-fc33-443d-aa3d-bd7ff6af8e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6548006d-4099-445c-94c4-cd36061c9c62","keywords":null,"link":"/cegauto/20191229_Pont_a_tevesek_elott_erkezett_a_kodben_a_kamion__video","timestamp":"2019. december. 29. 08:55","title":"Pont a tévések előtt végzett hatalmas pusztítást a ködből előbukkanó kamion – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába a Telekom. A vállalat szerint a kütyü az ünnepi időszakon túl is jól jöhet.","shortLead":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába...","id":"20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d2890-a05d-419d-8549-0ed1cb85c9b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","timestamp":"2019. december. 28. 10:03","title":"Állatradart vet be a Telekom, új díjcsomag is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f069b116-fb87-4ef3-9da2-6351c362561f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt akarták, hogy az ő karácsonya se teljen könnyebben, mint az áldozatok hozzátartozóinak.","shortLead":"Azt akarták, hogy az ő karácsonya se teljen könnyebben, mint az áldozatok hozzátartozóinak.","id":"20191227_Kereszteket_allitottak_a_veronai_busztragedia_soforjenek_haza_ele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f069b116-fb87-4ef3-9da2-6351c362561f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12aee15a-74ca-42a9-ad61-aa710e8eed39","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Kereszteket_allitottak_a_veronai_busztragedia_soforjenek_haza_ele","timestamp":"2019. december. 27. 14:34","title":"Kereszteket állítottak a veronai busztragédia sofőrjének háza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b9be4-8fea-4c96-9441-54c5cd4396e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester többek között az átláthatóságot várja el az új vezérigazgatótól, illetve hogy a vállalat felkészüljön a klímabarát működésre.","shortLead":"A főpolgármester többek között az átláthatóságot várja el az új vezérigazgatótól, illetve hogy a vállalat felkészüljön...","id":"20191228_Martha_Imret_nevezte_ki_a_FOTAV_elere_Karacsony_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b9be4-8fea-4c96-9441-54c5cd4396e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88712dc-e0f2-45d8-b095-7ed7101eca60","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Martha_Imret_nevezte_ki_a_FOTAV_elere_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. december. 28. 12:56","title":"Mártha Imrét nevezte ki a Főtáv élére Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","shortLead":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","id":"20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0288c-a754-4668-ac55-55895dbb0393","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","timestamp":"2019. december. 28. 17:28","title":"Átírják az olaszok a migrációs biztonsági szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külföldi fociklubok, magyar úszók, egyházak, Áder János klímavédelmi alapítványa és sokan mások a kormány év végi pénzszórásának kedvezményezettjei közt.","shortLead":"Külföldi fociklubok, magyar úszók, egyházak, Áder János klímavédelmi alapítványa és sokan mások a kormány év végi...","id":"20191227_A_kormany_elsutotte_a_penzagyut__kapott_Hosszu_Katinka_es_a_turani_alapitvany_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fd40d6-262c-4be2-ae7f-0451602978ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_A_kormany_elsutotte_a_penzagyut__kapott_Hosszu_Katinka_es_a_turani_alapitvany_is","timestamp":"2019. december. 27. 15:40","title":"A kormány elsütötte a pénzágyút – kapott Hosszú Katinka és a turáni alapítvány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]