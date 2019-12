Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","shortLead":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","id":"20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdf0995-09b5-4e90-8576-3594dfa486df","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","timestamp":"2019. december. 28. 16:01","title":"Tejből és kávéból készült egy gigantikus Tutanhamon-maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","shortLead":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","id":"20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0288c-a754-4668-ac55-55895dbb0393","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","timestamp":"2019. december. 28. 17:28","title":"Átírják az olaszok a migrációs biztonsági szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Testvére éppen három évvel élte túl az énekest.","shortLead":"Testvére éppen három évvel élte túl az énekest.","id":"20191227_george_michael_huga_halaleset_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b62ce7b-d117-4e34-bfc3-4f43f67c3fc5","keywords":null,"link":"/elet/20191227_george_michael_huga_halaleset_gyasz","timestamp":"2019. december. 27. 17:44","title":"Karácsonykor meghalt George Michael húga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letartóztatták a férfit, aki két testvérét is megkéselte.","shortLead":"Letartóztatták a férfit, aki két testvérét is megkéselte.","id":"20191228_Keseles_lett_a_rozsalyi_testverek_kozos_karacsonyozasanak_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054f4b3d-205b-4608-98d2-f6a0ca10c24b","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Keseles_lett_a_rozsalyi_testverek_kozos_karacsonyozasanak_vege","timestamp":"2019. december. 28. 16:58","title":"Késelés lett a rozsályi testvérek közös karácsonyozásának vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","shortLead":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","id":"20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d1dec-0c57-47fa-afa0-0377e267bbd0","keywords":null,"link":"/kultura/20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","timestamp":"2019. december. 28. 21:23","title":"Nem csak az újévi kitüntetettek listáját adta ki a brit kormány, hanem véletlenül a lakcímeiket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, hogyan haltak meg.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, hogyan haltak meg.","id":"20191228_Holttesteket_talalt_a_japan_rendorseg_egy_csonakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdbf853-2887-4c21-a92f-51a7b80a3713","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Holttesteket_talalt_a_japan_rendorseg_egy_csonakban","timestamp":"2019. december. 28. 13:23","title":"Holttesteket talált a japán rendőrség egy csónakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kitüntetettek zöme a közösségi munkájáért kap elismerést.","shortLead":"A kitüntetettek zöme a közösségi munkájáért kap elismerést.","id":"20191228_Magyar_holokauszttuleloket_is_kituntet_II_Erzsebet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37ef914-4f85-44a1-85e6-71c2497b20de","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Magyar_holokauszttuleloket_is_kituntet_II_Erzsebet","timestamp":"2019. december. 28. 08:44","title":"Magyar holokauszttúlélőket is kitüntet II. Erzsébet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez több mint a háromnegyede.","shortLead":"Ez több mint a háromnegyede.","id":"20191228_Tobb_mint_17_milliard_forintert_valtottak_be_eddig_rezsiutalvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57665fa9-ec16-4bdb-b37e-83c15fa8cce0","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Tobb_mint_17_milliard_forintert_valtottak_be_eddig_rezsiutalvanyt","timestamp":"2019. december. 28. 10:52","title":"Több mint 17 milliárd forintért váltottak be eddig rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]