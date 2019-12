Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az anya ki akarta várni az ünnepek végét, mielőtt orvoshoz fordul a beteg gyerekkel.","shortLead":"Az anya ki akarta várni az ünnepek végét, mielőtt orvoshoz fordul a beteg gyerekkel.","id":"20191228_Jeghideg_lakasban_halt_meg_egy_kislany_karacsonykor_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228e9fa7-ad89-40ea-8614-9d218a4942a8","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Jeghideg_lakasban_halt_meg_egy_kislany_karacsonykor_Romaniaban","timestamp":"2019. december. 28. 15:33","title":"Jéghideg lakásban halt meg egy kislány karácsonykor Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f5a947-d37f-4513-b20b-6496caf354b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A klímaváltozás elleni harcot állítják a New York-i Times Square újévi ünnepségének középpontjába.","shortLead":"A klímaváltozás elleni harcot állítják a New York-i Times Square újévi ünnepségének középpontjába.","id":"20191229_Ujevi_klimaparti_a_Times_Squareen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f5a947-d37f-4513-b20b-6496caf354b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a3b3f2-b405-4ec8-8977-e65615db657f","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Ujevi_klimaparti_a_Times_Squareen","timestamp":"2019. december. 29. 16:17","title":"Újévi klímaparti a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86919df-06e1-493f-a935-a425c057fd5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, ahol a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a korrupciós veszélyekkel szembeni védettség pedig egyik nemzeti parknál sem volt biztosított.","shortLead":"Volt, ahol a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a korrupciós veszélyekkel szembeni védettség pedig egyik nemzeti...","id":"20191230_asz_ellenorzes_nemzeti_parkok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86919df-06e1-493f-a935-a425c057fd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5bf1d1-9f86-45e9-8823-a311cf9e7294","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_asz_ellenorzes_nemzeti_parkok","timestamp":"2019. december. 30. 11:58","title":"Több szabálytalanságot is talált az ÁSZ a nemzeti parkoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havazás továbbra sem lesz, sőt.","shortLead":"Havazás továbbra sem lesz, sőt.","id":"20191229_Fagyokkal_bucsuzik_2019_aztan_jon_az_enyhules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4531256d-50be-4aec-b298-747851a2e8d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Fagyokkal_bucsuzik_2019_aztan_jon_az_enyhules","timestamp":"2019. december. 29. 15:40","title":"Fagyokkal búcsúzik 2019, aztán jön az enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindenütt ott vannak!","shortLead":"Mindenütt ott vannak!","id":"20191229_Tudta_hogy_a_szamvevoszeknek_koszonhetjuk_hogy_meg_demokracia_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059aebab-5645-4aa8-8981-bbe3595bac5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Tudta_hogy_a_szamvevoszeknek_koszonhetjuk_hogy_meg_demokracia_van","timestamp":"2019. december. 29. 10:15","title":"Tudta, hogy a számvevőszéknek köszönhetjük, hogy még demokrácia van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","shortLead":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","id":"20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6465bf5c-b24f-4e8a-b3fd-3da1ae7ae4e5","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","timestamp":"2019. december. 29. 18:05","title":"Visszavonul Kassai Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak jogi következményekkel fenyegetik a hiányosságokat fotózó látogatókat.","shortLead":"A kórházak jogi következményekkel fenyegetik a hiányosságokat fotózó látogatókat.","id":"20191230_Feliratokkal_figyelmeztetnek_a_korhazakban_hogy_ne_fotozzak_a_hianyossagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435edd24-c85d-4b7e-9da7-47b77a6d6dad","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Feliratokkal_figyelmeztetnek_a_korhazakban_hogy_ne_fotozzak_a_hianyossagokat","timestamp":"2019. december. 30. 13:42","title":"Feliratokkal figyelmeztetnek a kórházakban, hogy ne fotózzák a hiányosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 57 éves rinocérosz élete nagy részét szabadon kóborolva töltötte, három éve vitték egy vadvédelmi területre, hogy megmentsék.\r

","shortLead":"Az 57 éves rinocérosz élete nagy részét szabadon kóborolva töltötte, három éve vitték egy vadvédelmi területre...","id":"20191229_Elpusztult_Fausta_a_vilag_legidosebb_nosteny_keskenyszaju_orrszarvuja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eef5cc1-3725-42f9-8645-b576781b823f","keywords":null,"link":"/elet/20191229_Elpusztult_Fausta_a_vilag_legidosebb_nosteny_keskenyszaju_orrszarvuja","timestamp":"2019. december. 29. 15:52","title":"Elpusztult Fausta, a világ legidősebb orrszarvúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]